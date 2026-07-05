Ο Κοτόλαγος και το Χάμστερ του Σκότους: Περιπέτεια σε Α' Τηλεοπτική Προβολή

Η περιπέτεια αρχίζει την Κυριακή στις 12:00

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Προβολή 5 από 15
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Η απολαυστική παιδική ταινία κινουμένων σχεδίων «Ο Κοτόλαγος και το Χάμστερ του Σκότους» κάνει Α' Τηλεοπτική Προβολή στο Star, την Κυριακή 5 Ιουλίου στις 12:00, χαρίζοντας μια ξεχωριστή περιπέτεια για όλη την οικογένεια.

Ο Κοτόλαγος και το Χάμστερ του Σκότους: Περιπέτεια σε Α' Τηλεοπτική Προβολή

Η υπόθεση:

Γεννημένος μισό κοτόπουλο και μισός λαγός, ο νεαρός Κοτολαγός έχει κάθε λόγο να νιώθει διαφορετικός.

Επιθυμεί όσο τίποτα άλλο να γίνει αποδεκτός και να αγαπηθεί παρά τη διαφορετικότητά του και για να αποδείξει την αξία του αποφασίζει να βρει το Χάμστερ του Σκότους, ένα μαγικό σκήπτρο. Η παθιασμένη αναζήτηση τον οδηγεί σε απίθανες περιπέτειες και τον φέρνει αντιμέτωπο με πολλές προκλήσεις…

Ο Κοτόλαγος και το Χάμστερ του Σκότους: Περιπέτεια σε Α' Τηλεοπτική Προβολή

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ:  Μπεν Στάσεν, Μπένζαμιν Μουσκέ

Η ταινία προβάλλεται μεταγλωττισμένη

Αναλυτικά όλο το πρόγραμμα του Star
 

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Ο ΚΟΤΟΛΑΓΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΧΑΜΣΤΕΡ ΤΟΥ ΣΚΟΤΟΥΣ
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