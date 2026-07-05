Η απολαυστική παιδική ταινία κινουμένων σχεδίων «Ο Κοτόλαγος και το Χάμστερ του Σκότους» κάνει Α' Τηλεοπτική Προβολή στο Star, την Κυριακή 5 Ιουλίου στις 12:00, χαρίζοντας μια ξεχωριστή περιπέτεια για όλη την οικογένεια.

Η υπόθεση:

Γεννημένος μισό κοτόπουλο και μισός λαγός, ο νεαρός Κοτολαγός έχει κάθε λόγο να νιώθει διαφορετικός.

Επιθυμεί όσο τίποτα άλλο να γίνει αποδεκτός και να αγαπηθεί παρά τη διαφορετικότητά του και για να αποδείξει την αξία του αποφασίζει να βρει το Χάμστερ του Σκότους, ένα μαγικό σκήπτρο. Η παθιασμένη αναζήτηση τον οδηγεί σε απίθανες περιπέτειες και τον φέρνει αντιμέτωπο με πολλές προκλήσεις…

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Μπεν Στάσεν, Μπένζαμιν Μουσκέ

Η ταινία προβάλλεται μεταγλωττισμένη

Αναλυτικά όλο το πρόγραμμα του Star

