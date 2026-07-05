Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 5 Ιουλίου

Σε ποιους θα ευχηθούμε σήμερα - Ποιους Αγίους τιμά η εκκλησία

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Επιμέλεια STAR.GR
Σαν Σημερα
Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου: Unsplash.com

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Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Κυριακή 5 Ιουλίου, η εκκλησία τιμά τη μνήμη του Οσίου Λαμπαδού.

Ο όσιος αυτός, και όταν ακόμα ήταν μέσα στον κόσμο, έλαμπε από τις χριστιανικές αρετές. Διακρινόταν για τη σωφροσύνη του, τη χρηστότητα του, τη χαλιναγώγηση της γλώσσας του, την υπομονή του, τη μακροθυμία του, την πραότητα του, τη μεγάλη αγάπη του προς τους φτωχούς και τους πάσχοντες.

Άγιος Λαμπαδός

Άγιος Λαμπαδός

Αργότερα ασκήτεψε, και υπήρξε από τους ασκητές εκείνους, που με την άγια ζωή τους και την υπόληψη της αρετής τους, γίνονται ωφελιμότατοι και στον κόσμο. Πολλοί που έρχονταν στο ασκητήριό του, ο όσιος τους οδηγούσε στα κατάλληλα πνευματικά βάλσαμα και αυτοί επανεύρισκαν την ηθική τους υγεία, που τα πάθη και οι ηδονές της σάρκας είχαν κατασκάψει.

 

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα:

  • Λαμπαδός, Λαμπαδία, Λαμπαδίνα, Λαμπαδή

 

Ο ήλιος θα ανατείλει στις 06:08 και θα δύσει στις 20:51. Η σημερινή μέρα θα διαρκέσει 14 ώρες 43 λεπτά.

Σελήνη 19.7 ημερών

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