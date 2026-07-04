Συνελήφθη αγροτικός γιατρός στο Καστελόριζο

«Δεν έχει καμία σχέση με το ΕΣΥ η σύλληψη», λέει ο Γεωργιάδης

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Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία Pexels
Καστελόριζο: Συνελήφθη αγροτικός γιατρός / Βίντεο από MEGA

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Στη σύλληψη του ενός εκ των δύο αγροτικών γιατρών στο Καστελόριζο προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές. Η σύλληψη πάντως «δεν έχει καμία σχέση με το ΕΣΥ», όπως ξεκαθαρίζει ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

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Ειδικότερα, όπως γνωστοποίησε ο υπουργός Υγείας με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι δύο αγροτικοί γιατροί είχαν ήδη παραιτηθεί, καθώς «είχαν προβλήματα συνεργασίας με τον Δήμο και την τοπική κοινωνία». 

Ο κ. Γεωργιάδης αναφέρει ότι η σύλληψη του γιατρού δεν έχει «καμία σχέση ούτε με το ΕΣΥ, ούτε με το σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης» και καλεί να «σταματήσει επιτέλους η προπαγάνδα κατά του ΕΣΥ».

Μάλιστα, σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας, η 2η ΥΠΕ έχει στείλει ήδη μία Γενική και μία Αγροτική ιατρό στο Καστελόριζο, ώστε το νησί να μην μείνει ακάλυπτο υγειονομικά.

Σύμφωνα με την ανάρτηση του υπουργού Υγείας, οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του ιατρού μετά από επεισόδιο το οποίο σημειώθηκε με υπάλληλο του Δήμου και την Αστυνομία.

Αναλυτικά η ανάρτηση Γεωργιάδη:

«Ως προς τα γεγονότα στο Καστελόριζο. Οι αγροτικοί ιατροί είχαν υποβάλει την παραίτησή τους η οποία είχε γίνει δεκτή από την 2η ΥΠΕ καθώς υπήρχαν πολλά προβλήματα συνεργασίας με τον Δήμο και την τοπική Κοινωνία.

Ο Διοικητής της 2ας ΥΠΕ είχε προσπαθήσει να βρει λύση στην μεταξύ τους συνεργασία και μάλιστα πριν λίγες μέρες επισκέφθηκε ο ίδιος το νησί και έμεινε δύο μέρες εκεί στην προσπάθειά του να ηρεμήσουν τα πνεύματα, αλλά τελικά δεν κατέστη αυτό εφικτό.

Για να προλάβει τα γεγονότα η 2η ΥΠΕ φρόντισε πριν να στείλει μία Γενική και μία Αγροτική ιατρό στο Καστελόριζο, ώστε το νησί να μήν μείνει ακάλυπτο υγειονομικά και δεν θα μείνει.

Ως προς το περιστατικό με την σύλληψη του Αγροτικού ιατρού δεν έχει καμμία σχέση το περιστατικό αυτό ούτε με το ΕΣΥ, ούτε με το σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης. Πρόκειται περί περιστατικού του Αγροτικού Ιατρού με υπάλληλο του Δήμου και την Αστυνομία. Ας σταματήσει επιτέλους η προπαγάνδα κατά του ΕΣΥ».

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Σύμφωνα πάντως με πληροφορίες που επικαλείται το MEGA από αστυνομικές πηγές, η μήνυση υποβλήθηκε από καταστηματάρχη της περιοχής.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι είχε προηγηθεί έντονος διαπληκτισμός μεταξύ του γιατρού και του καταστηματάρχη, όταν ασθενοφόρο δεν μπορούσε να περάσει από τον δρόμο εξαιτίας τραπεζοκαθισμάτων, με αποτέλεσμα να κατατεθεί μήνυση από πλευράς του επιχειρηματία.

Ο αγροτικός γιατρός αφέθηκε τελικά ελεύθερος.

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ΑΔΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
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