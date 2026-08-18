Γιώργος Λιάγκας - Το σχόλιο από την Άτοκο: «Άνθρωποι και γουρούνια».

Το νέο βίντεο που πόσταρε ο παρουσιαστής

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Πηγή: Φωτογραφίες Instagram
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Γιώργος Λιάγκας επισκέφθηκε την Άτοκο και δημοσίευσε βίντεο με γουρούνια στην παραλία.
  • Η ανάρτησή του συνοδευόταν από τη φράση "Άνθρωποι και... γουρούνια", εμπνευσμένη από το έργο του Τζον Στάινμπεκ.
  • Η Άτοκος είναι ακατοίκητο νησί ανάμεσα στην Ιθάκη και τη Λευκάδα, δημοφιλές στους ταξιδιώτες με σκάφος.
  • Η παραλία με τα γουρούνια έχει γίνει viral στα social media, προσελκύοντας περισσότερους επισκέπτες.
  • Τα γουρούνια πλησιάζουν τους επισκέπτες και μπαίνουν στη θάλασσα, προσφέροντας μια μοναδική εμπειρία.

Στην Άτοκο βρέθηκε ο Γιώργος Λιάγκας στο πλαίσιο των καλοκαιρινών του εξορμήσεων στο Ιόνιο, δημοσιεύοντας βίντεο από τη γνωστή παραλία του νησιού όπου κυκλοφορούν ελεύθερα γουρούνια.

Ο Γιώργος Λιάγκας αγκαλιά με τη Φούσκα!

Ο Γιώργος Λιάγκας αγκαλιά με τη Φούσκα! /Φωτογραφία Instagram

Ο παρουσιαστής του Πρωινού του ΑΝΤ1 κατέγραψε τα πλάνα μέσα από το σκάφος του και τα ανέβασε στο προφίλ του στο Instagram. Στο βίντεο εμφανίζονται τα ζώα να βρίσκονται στην παραλία, δίπλα σε επισκέπτες που έχουν φτάσει στο σημείο με τα σκάφη τους.

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Την ανάρτησή του συνόδευσε με τη φράση: «Άνθρωποι και... γουρούνια».

Γιώργος Λιάγκας - Το σχόλιο από την Άτοκο: «Άνθρωποι και γουρούνια».

Γιώργος Λιάγκας - Το σχόλιο από την Άτοκο: «Άνθρωποι και γουρούνια».

Η ανάρτηση του Γιώργου Λιάγκα στο Instagram

Η φράση «Άνθρωποι και γουρούνια» που χρησιμοποίησε στην ανάρτησή του παραπέμπει, με χιουμοριστική διάθεση στον τίτλο του μυθιστορήματος του Τζον Στάινμπεκ, Άνθρωποι και ποντίκια.

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Η Άτοκος και η παραλία με τα γουρούνια

Η Άτοκος είναι ένα μικρό ακατοίκητο νησί ανάμεσα στην Ιθάκη και τη Λευκάδα. Ανήκει διοικητικά στην Ιθάκη και τα τελευταία χρόνια έχει εξελιχθεί σε δημοφιλή στάση για όσους ταξιδεύουν με σκάφος στο Ιόνιο.

Γιώργος Λιάγκας - Το σχόλιο από την Άτοκο: «Άνθρωποι και γουρούνια».

Ιδιαίτερα γνωστή έχει γίνει η συγκεκριμένη παραλία του νησιού, καθώς εκεί κινούνται ελεύθερα τα γουρούνια που πλησιάζουν τους επισκέπτες και, σε αρκετές περιπτώσεις, μπαίνουν ακόμη και στη θάλασσα.

Αυτό το στοιχείο έχει ενισχύσει την παρουσία της Ατόκου στα social media, με το νησί να προσελκύει ολοένα και περισσότερους επισκέπτες που αναζητούν μια διαφορετική στάση στις θαλάσσιες διαδρομές του Ιονίου.

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