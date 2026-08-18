Σοκαριστικό τροχαίο σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας 17 Αυγούστου στη Βούλα όπου είχαμε σύγκρουση ταξί με μηχανή. Κάμερα ασφαλείας καταγράφει οδηγό ταξί να κάνει αναστροφή, με αποτέλεσμα ένας μοτοσικλετιστής να «καρφωθεί» πάνω του.

Όπως ανέφερε ο Γιώργος Σαραντάκος στο Star, o 39χρονος οδηγός της μηχανής έχει τραυματιστεί σοβαρά και δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή στο Ασκληπιείο της Βούλας. Έχει τραυματισμό στο κεφάλι και οι γιατροί προσπαθούν αφενός να σταθεροποιήσουν την κατάστασή του και αφετέρου να προχωρήσουν στην κατάλληλη θεραπευτική αγωγή.

Ο Γιώργος Σαραντάκος με την κάμερα του Star στο σημείο του σοβαρού τροχαίου / Μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων Star

Όλα συνέβησαν στην παραλιακή λεωφόρο.

Σε βίντεο ντοκουμέντο, καταγράφεται ο οδηγός της μοτοσικλέτας να κινείται στο ρεύμα προς Βούλα - Βάρη - Βουλιαγμένη.

Ντοκουμέντο από το σοβαρό τροχαίο στην παραλιακή / Μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων Star

Όπως ανέφερε ο Γιώργος Σαραντάκος, η αναστροφή στο συγκεκριμένο σημείο απαγορεύεται / Μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων Star

Ο οδηγός του ταξί προπορεύεται κινούμενος στο ίδιο ρεύμα, ωστόσο, όπως καταγράφεται στις εικόνες, ξαφνικά στρίβει αριστερά προκειμένου να κάνει παράνομη αναστροφή και να κατευθυνθεί προς Αθήνα.

Μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτου, ο οδηγός της μοτοσικλέτας πέφτει πάνω στο ταξί με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά.

Όπως ανέφερε ο Γιώργος Σαραντάκος, η αναστροφή στο συγκεκριμένο σημείο απαγορεύεται.