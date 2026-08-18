Η στιγμή που το ταξί κάνει αναστροφή και συγκρούεται με μηχανή στη Βούλα

Μάχη να κρατηθεί στη ζωή δίνει ο 39χρονος οδηγός της μοτοσικλέτας

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Πηγή: Μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων Star

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Σοβαρό τροχαίο στη Βούλα το βράδυ της 17ης Αυγούστου, με σύγκρουση ταξί και μηχανής.
  • Ο οδηγός της μηχανής, 39 ετών, έχει τραυματιστεί σοβαρά και νοσηλεύεται στο Ασκληπιείο της Βούλας.
  • Η σύγκρουση καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας, όπου ο οδηγός του ταξί έκανε παράνομη αναστροφή.
  • Ο μοτοσικλετιστής υπέστη τραυματισμό στο κεφάλι και οι γιατροί προσπαθούν να σταθεροποιήσουν την κατάσταση του.
  • Η αναστροφή στο σημείο της σύγκρουσης είναι απαγορευμένη.

Σοκαριστικό τροχαίο σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας 17 Αυγούστου στη Βούλα όπου είχαμε σύγκρουση ταξί με μηχανή. Κάμερα ασφαλείας καταγράφει οδηγό ταξί να κάνει αναστροφή, με αποτέλεσμα ένας μοτοσικλετιστής να «καρφωθεί» πάνω του.

Τροχαίο στη Βούλα: Tαξί συγκρούστηκε με μηχανή - Στο νοσοκομείο 39χρονος

Όπως ανέφερε ο Γιώργος Σαραντάκος στο Star, o 39χρονος οδηγός της μηχανής έχει τραυματιστεί σοβαρά και δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή στο Ασκληπιείο της Βούλας. Έχει τραυματισμό στο κεφάλι και οι γιατροί προσπαθούν αφενός να σταθεροποιήσουν την κατάστασή του και αφετέρου να προχωρήσουν στην κατάλληλη θεραπευτική αγωγή.

Τροχαίο Βούλα: Η στιγμή της αναστροφής του ταξί

Ο Γιώργος Σαραντάκος με την κάμερα του Star στο σημείο του σοβαρού τροχαίου / Μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων Star

Όλα συνέβησαν στην παραλιακή λεωφόρο.

Σε βίντεο ντοκουμέντο, καταγράφεται ο οδηγός της μοτοσικλέτας να κινείται στο ρεύμα προς Βούλα - Βάρη - Βουλιαγμένη.

Τροχαίο Βούλα: Mάχη να κρατηθεί στη ζωή δίνει ο οδηγός της μηχανής

Ντοκουμέντο από το σοβαρό τροχαίο στην παραλιακή / Μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων Star

Τροχαίο Βούλα: Mάχη να κρατηθεί στη ζωή δίνει ο οδηγός της μηχανής

Όπως ανέφερε ο Γιώργος Σαραντάκος, η αναστροφή στο συγκεκριμένο σημείο απαγορεύεται / Μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων Star

Ο οδηγός του ταξί προπορεύεται κινούμενος στο ίδιο ρεύμα, ωστόσο, όπως καταγράφεται στις εικόνες, ξαφνικά στρίβει αριστερά προκειμένου να κάνει παράνομη αναστροφή και να κατευθυνθεί προς Αθήνα.

Μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτου, ο οδηγός της μοτοσικλέτας πέφτει πάνω στο ταξί με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά.

Όπως ανέφερε ο Γιώργος Σαραντάκος, η αναστροφή στο συγκεκριμένο σημείο απαγορεύεται.

 

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