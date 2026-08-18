MINI Cooper Oxford Edition: Μια ξεχωριστή έκδοση με ξεχωριστή αξία

Τιμώντας τα 25 χρόνια του σύγχρονου MINI

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18.08.26 , 18:57 MINI Cooper Oxford Edition: Μια ξεχωριστή έκδοση με ξεχωριστή αξία
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STAR.GR
Αυτοκινητο
Πρώτη Δημοσίευση: 14.08.26, 18:57
MINI Cooper Oxford Edition: Μια ξεχωριστή έκδοση με ξεχωριστή αξία
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Καμία άλλη πόλη στον κόσμο δεν είναι τόσο στενά συνδεδεμένη με τη μάρκα MINI όσο η Οξφόρδη. Το κλασικό Mini κατασκευάστηκε εκεί για πρώτη φορά το 1959 ενώ από το 2001, το BMW Group παράγει το σύγχρονο MINI στο ίδιο εργοστάσιο. Με την έκδοση MINI Cooper Oxford Edition, η μάρκα τιμά τις βρετανικές της ρίζες, ενσωματώνοντας τη χαρακτηριστική σημαία Union Jack σε σχεδιαστικές λεπτομέρειες του νέου 3θυρου MINI Cooper.Το εργοστάσιο της MINI στην Οξφόρδη κατέχει κεντρική θέση στην κληρονομιά και την ταυτότητα της μάρκας. Δεν είναι απλώς μια μονάδα παραγωγής, αλλά το πνευματικό σπίτι της MINI και η συνέχεια των βρετανικών της καταβολών. Η MINI Cooper Oxford Edition εκφράζει αυτές τις αξίες, τιμώντας τα 25 χρόνια του σύγχρονου MINI.

MINI Cooper Oxford Edition: Μια ξεχωριστή έκδοση με ξεχωριστή αξία

Η επετειακή έκδοση MINI Cooper Oxford Edition εκφράζει με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο τις βρετανικές της ρίζες, με τη σημαία Union Jack να δεσπόζει στη λευκή οροφή. Η σύγχρονη ερμηνεία της προσδίδει στο μοντέλο μια ξεχωριστή σχεδιαστική ταυτότητα, παραπέμποντας παράλληλα στα MINI του παρελθόντος. Η κεντρική κόκκινη και λευκή λωρίδα της σημαίας εκτείνεται σε όλο το αμάξωμα ως βασικό σχεδιαστικό στοιχείο, ενοποιώντας οπτικά το εξωτερικό. Η Oxford Edition διατίθεται σε τρεις εξωτερικές αποχρώσεις: Chili Red, Indigo Sunset Blue και Blazing Blue, ενώ τα λευκά καλύμματα καθρεπτών δημιουργούν κομψή αντίθεση και αποτελούν μια διακριτική αναφορά στην ιστορία της MINI.

MINI Cooper Oxford Edition: Μια ξεχωριστή έκδοση με ξεχωριστή αξία
Το εξωτερικό αναδεικνύεται περαιτέρω από τις ζάντες 18 ιντσών Slide Spoke 2-tone, οι οποίες χαρίζουν στο 3θυρο MINI Cooper δύναμη και αυτοπεποίθηση. Τα ειδικά σχεδιασμένα τάσια τροχών και τα καπάκια των βαλβίδων ενισχύουν τη συνολική σχεδιαστική ταυτότητα της έκδοσης.

MINI Cooper Oxford Edition: Μια ξεχωριστή έκδοση με ξεχωριστή αξία

Μια πιο προσεκτική ματιά αποκαλύπτει τις λεπτομέρειες που κάνουν την έκδοση ξεχωριστή. Το θέμα της Union Jack συνεχίζεται και στο εσωτερικό, με μοναδικά στοιχεία όπως το ανάγλυφα τυπωμένο μοτίβο της σημαίας στη βάση του τιμονιού. Τα πατάκια διαθέτουν κυκλικό μοτίβο Union Jack στην πλευρά του οδηγού, ενώ το πατάκι του συνοδηγού φέρει κυκλικό μοτίβο καρό σημαίας, ως αναφορά στην αγωνιστική κληρονομιά της μάρκας. Τέλος, τα αποκλειστικά μαρσπιέ τιμούν τα 25 χρόνια του σύγχρονου MINI κάθε φορά που οι επιβάτες επιβιβάζονται ή αποβιβάζονται από το όχημα.

MINI Cooper Oxford Edition: Μια ξεχωριστή έκδοση με ξεχωριστή αξία

Βασικά χαρακτηριστικά της MINI Cooper Oxford Edition:

Ειδική έκδοση για το 3θυρο MINI Cooper
Διαθέσιμη ως MINI Cooper C και MINI Cooper S
Λευκή οροφή σε χρώμα αντίθεσης με μοτίβο Union Jack
Ζάντες 18 ιντσών Slide Spoke 2-tone με αποκλειστικές λεπτομέρειες της έκδοσης στα τάσια και στα καπάκια των βαλβίδων
Χρώματα αμαξώματος: Chili Red και Indigo Sunset Blue
Εσωτερικό με σχεδιαστικές λεπτομέρειες Union Jack στο τιμόνι και στα πατάκια.

Η MINI Cooper Oxford Edition αποτελεί μια νέα, διακριτή ειδική έκδοση, διαφορετική από την καθιερωμένη Oxford Edition που διατίθεται στην αγορά των ΗΠΑ. Παρά την ομοιότητα στην ονομασία, πρόκειται για δύο ανεξάρτητα προϊόντα, χωρίς καμία μεταξύ τους σύνδεση.

 

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