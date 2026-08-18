Τις καλοκαιρινές της διακοπές απολαμβάνει η Νατάσα Θεοδωρίδου μαζί με την κόρη της, Χριστιάνα Μπέτα, όπως προκύπτει από κοινή φωτογραφία που δημοσίευσε η ίδια η Χριστιάνα στο Instagram. Στο στιγμιότυπο, μητέρα και κόρη ποζάρουν με μαγιό, χαμογελαστές, δίπλα στη θάλασσα.

Η ανάρτηση έδωσε μια εικόνα από τον χρόνο που περνούν μαζί οι δυο τους αυτές τις ημέρες, επιβεβαιώνοντας τη στενή σχέση που διατηρεί η τραγουδίστρια με τις κόρες της, Χριστιάνα και Ανδριάνα.

«Η ζωή μου» έγραψε η Χριστιάνα κάνοντας tag τη διάσημη τραγουδίστρια, αναφερόμενη στην αγάπη που έχει για τη μητέρα της

Η ανάρτηση της Χριστιάνας Μπέτα με τη Νατάσα Θεοδωρίδου /Φωτογραφία Instagram

Η Νατάσα Θεοδωρίδου περνάει τον ελεύθερο χρόνο της με τις κόρες της. Αυτήν τη φορά, στο πλευρό της βρίσκεται η Χριστιάνα, με την κοινή τους εμφάνιση να γίνεται γνωστή μέσα από την ανάρτηση στο Instagram.

Η Νατάσα Θεοδωρίδου περήφανη μαμά στην έκθεση της Χριστιάνας Μπέτα /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Η πορεία της Χριστιάνας Μπέτα στη ζωγραφική

Η 32χρονη Χριστιάνα Μπέτα έχει ακολουθήσει διαφορετική καλλιτεχνική διαδρομή, στρεφόμενη στη ζωγραφική. Η Κρις Μπετά, όπως είναι επίσης γνωστή, ασχολείται τα τελευταία χρόνια με τα εικαστικά κι έχει ήδη διοργανώσει τρεις εκθέσεις ζωγραφικής, λαμβάνοντας θετικές κριτικές για τη δουλειά της.

Η ίδια έχει περιγράψει με σαφήνεια τι την εμπνέει στη δημιουργική της πορεία, λέγοντας: «Μεγαλύτερη πηγή έμπνευσής μου, αποτελεί η μουσική. Μέσα από την τέχνη μου, θέλω να αποτυπώνω μελωδίες σε πίνακες. Η τέχνη είναι πολυδιάστατη. Έχει να κάνει με το να χρησιμοποιούμε όσες περισσότερες αισθήσεις μπορούμε. Αυτό προσπαθώ να μεταδίδω κι εγώ μέσα από τα έργα μου».

Η Χριστιάνα Μπέτα βρίσκεται συνέχεια στο πλευρό της μητέρας της, Νατάσας Θεοδωρίδου /Φωτογραφία Instagram

Η Νατάσα Θεοδωρίδου για την κόρη της

Η Νατάσα Θεοδωρίδου έχει τοποθετηθεί δημόσια και για τον δρόμο που επέλεξε η κόρη της, εκφράζοντας ανοιχτά τη στήριξή της. Όπως έχει πει: «Η Χριστιάνα έχει δικό της χαρακτήρα, ακέραιο και με ωραία διάθεση για ζωή. Δε θα τολμούσα ποτέ να της κόψω το όνειρο. Κι εγώ κι ο πατέρας της είμαστε δίπλα της».