Νατάσα Θεοδωρίδου: Βουτιές στη θάλασσα με την κόρη της, Χριστιάνα Μπέτα

Το σχόλιο της νεαρής εικαστικού για τη διάσημη μαμά της

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Νατάσα Θεοδωρίδου απολαμβάνει καλοκαιρινές διακοπές με την κόρη της, Χριστιάνα Μπέτα, όπως φαίνεται από φωτογραφία στο Instagram.
  • Η Χριστιάνα Μπέτα, 32 ετών, ασχολείται με τη ζωγραφική και έχει διοργανώσει τρεις εκθέσεις με θετικές κριτικές.
  • Η Χριστιάνα εμπνέεται από τη μουσική και επιθυμεί να αποτυπώνει μελωδίες στους πίνακές της.
  • Η Νατάσα Θεοδωρίδου στηρίζει την καλλιτεχνική πορεία της κόρης της και εκφράζει περηφάνια για τον χαρακτήρα της.

Τις καλοκαιρινές της διακοπές απολαμβάνει η Νατάσα Θεοδωρίδου μαζί με την κόρη της, Χριστιάνα Μπέτα, όπως προκύπτει από κοινή φωτογραφία που δημοσίευσε η ίδια η Χριστιάνα στο Instagram. Στο στιγμιότυπο, μητέρα και κόρη ποζάρουν με μαγιό, χαμογελαστές, δίπλα στη θάλασσα.

Νατάσα Θεοδωρίδου: «Χωρίς τον έρωτα η ζωή θα ήταν μίζερη, άνοστη & ανούσια»

Η ανάρτηση έδωσε μια εικόνα από τον χρόνο που περνούν μαζί οι δυο τους αυτές τις ημέρες, επιβεβαιώνοντας τη στενή σχέση που διατηρεί η τραγουδίστρια με τις κόρες της, Χριστιάνα και Ανδριάνα.

«Η ζωή μου» έγραψε η Χριστιάνα κάνοντας tag τη διάσημη τραγουδίστρια, αναφερόμενη στην αγάπη που έχει για τη μητέρα της

Νατάσα Θεοδωρίδου: Βουτιές στη θάλασσα με την κόρη της, Χριστιάνα Μπέτα

Η ανάρτηση της Χριστιάνας Μπέτα με τη Νατάσα Θεοδωρίδου /Φωτογραφία Instagram

Η Νατάσα Θεοδωρίδου περνάει τον ελεύθερο χρόνο της με τις κόρες της. Αυτήν τη φορά, στο πλευρό της βρίσκεται η Χριστιάνα, με την κοινή τους εμφάνιση να γίνεται γνωστή μέσα από την ανάρτηση στο Instagram. 

Nατάσα Θεοδωρίδου: Βόλτα στη Γλυφάδα με την κόρη της, Χριστιάνα

Η Νατάσα Θεοδωρίδου περήφανη μαμά στην έκθεση της Χριστιάνας Μπέτα

Η Νατάσα Θεοδωρίδου περήφανη μαμά στην έκθεση της Χριστιάνας Μπέτα /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Η πορεία της Χριστιάνας Μπέτα στη ζωγραφική

Η 32χρονη Χριστιάνα Μπέτα έχει ακολουθήσει διαφορετική καλλιτεχνική διαδρομή, στρεφόμενη στη ζωγραφική. Η Κρις Μπετά, όπως είναι επίσης γνωστή, ασχολείται τα τελευταία χρόνια με τα εικαστικά κι έχει ήδη διοργανώσει τρεις εκθέσεις ζωγραφικής, λαμβάνοντας θετικές κριτικές για τη δουλειά της.

Νατάσα Θεοδωρίδου: Η ανάρτηση για τα γενέθλια της κόρης της, Αντριάνας

Η ίδια έχει περιγράψει με σαφήνεια τι την εμπνέει στη δημιουργική της πορεία, λέγοντας: «Μεγαλύτερη πηγή έμπνευσής μου, αποτελεί η μουσική. Μέσα από την τέχνη μου, θέλω να αποτυπώνω μελωδίες σε πίνακες. Η τέχνη είναι πολυδιάστατη. Έχει να κάνει με το να χρησιμοποιούμε όσες περισσότερες αισθήσεις μπορούμε. Αυτό προσπαθώ να μεταδίδω κι εγώ μέσα από τα έργα μου».

Η Χριστιάνα Μπέτα βρίσκεται συνέχεια στο πλευρό της μητέρας της, Νατάσας Θεοδωρίδου

Η Χριστιάνα Μπέτα βρίσκεται συνέχεια στο πλευρό της μητέρας της, Νατάσας Θεοδωρίδου /Φωτογραφία Instagram

Η Νατάσα Θεοδωρίδου για την κόρη της

Η Νατάσα Θεοδωρίδου έχει τοποθετηθεί δημόσια και για τον δρόμο που επέλεξε η κόρη της, εκφράζοντας ανοιχτά τη στήριξή της. Όπως έχει πει: «Η Χριστιάνα έχει δικό της χαρακτήρα, ακέραιο και με ωραία διάθεση για ζωή. Δε θα τολμούσα ποτέ να της κόψω το όνειρο. Κι εγώ κι ο πατέρας της είμαστε δίπλα της».

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ΝΑΤΑΣΑ ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ
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ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΜΠΕΤΑ
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ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
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ΚΡΙΣ ΜΠΕΤΑ
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