Τις καλοκαιρινές της διακοπές απολαμβάνει η Νατάσα Θεοδωρίδου μαζί με την κόρη της, Χριστιάνα Μπέτα, όπως προκύπτει από κοινή φωτογραφία που δημοσίευσε η ίδια η Χριστιάνα στο Instagram. Στο στιγμιότυπο, μητέρα και κόρη ποζάρουν με μαγιό, χαμογελαστές, δίπλα στη θάλασσα.
Νατάσα Θεοδωρίδου: «Χωρίς τον έρωτα η ζωή θα ήταν μίζερη, άνοστη & ανούσια»
Η ανάρτηση έδωσε μια εικόνα από τον χρόνο που περνούν μαζί οι δυο τους αυτές τις ημέρες, επιβεβαιώνοντας τη στενή σχέση που διατηρεί η τραγουδίστρια με τις κόρες της, Χριστιάνα και Ανδριάνα.
«Η ζωή μου» έγραψε η Χριστιάνα κάνοντας tag τη διάσημη τραγουδίστρια, αναφερόμενη στην αγάπη που έχει για τη μητέρα της
Η Νατάσα Θεοδωρίδου περνάει τον ελεύθερο χρόνο της με τις κόρες της. Αυτήν τη φορά, στο πλευρό της βρίσκεται η Χριστιάνα, με την κοινή τους εμφάνιση να γίνεται γνωστή μέσα από την ανάρτηση στο Instagram.
Nατάσα Θεοδωρίδου: Βόλτα στη Γλυφάδα με την κόρη της, Χριστιάνα
Η πορεία της Χριστιάνας Μπέτα στη ζωγραφική
Η 32χρονη Χριστιάνα Μπέτα έχει ακολουθήσει διαφορετική καλλιτεχνική διαδρομή, στρεφόμενη στη ζωγραφική. Η Κρις Μπετά, όπως είναι επίσης γνωστή, ασχολείται τα τελευταία χρόνια με τα εικαστικά κι έχει ήδη διοργανώσει τρεις εκθέσεις ζωγραφικής, λαμβάνοντας θετικές κριτικές για τη δουλειά της.
Νατάσα Θεοδωρίδου: Η ανάρτηση για τα γενέθλια της κόρης της, Αντριάνας
Η ίδια έχει περιγράψει με σαφήνεια τι την εμπνέει στη δημιουργική της πορεία, λέγοντας: «Μεγαλύτερη πηγή έμπνευσής μου, αποτελεί η μουσική. Μέσα από την τέχνη μου, θέλω να αποτυπώνω μελωδίες σε πίνακες. Η τέχνη είναι πολυδιάστατη. Έχει να κάνει με το να χρησιμοποιούμε όσες περισσότερες αισθήσεις μπορούμε. Αυτό προσπαθώ να μεταδίδω κι εγώ μέσα από τα έργα μου».
Η Νατάσα Θεοδωρίδου για την κόρη της
Η Νατάσα Θεοδωρίδου έχει τοποθετηθεί δημόσια και για τον δρόμο που επέλεξε η κόρη της, εκφράζοντας ανοιχτά τη στήριξή της. Όπως έχει πει: «Η Χριστιάνα έχει δικό της χαρακτήρα, ακέραιο και με ωραία διάθεση για ζωή. Δε θα τολμούσα ποτέ να της κόψω το όνειρο. Κι εγώ κι ο πατέρας της είμαστε δίπλα της».Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.