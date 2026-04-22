Νατάσα Θεοδωρίδου: «Χωρίς τον έρωτα η ζωή θα ήταν μίζερη, άνοστη & ανούσια»

Λίγο πριν την ένραξη των εμφανίσεων τους στη Θεσσαλονίκη, η Νατάσα Θεοδωρίδου κι ο Σάκης Ρουβάς μίλησαν στην κάμερα του Breakfast@Star και τον Ηλία Σκουλά για τις εμφανίσεις τους, την Eurovision και τον... έρωτα!

Νατάσα Θεοδωρίδου & Σάκης Ρουβάς μετά την Αθήνα, πηγαίνουν Θεσσαλονίκη

«Νιώθω ευτυχισμένος, χαρούμενος, ήρεμος», είπε ο Σάκης Ρουβάς με τη Νατάσα Θεοδωρίδου να προσθέτει: «Εμείς τώρα είμαστε νομίζω στην καλύτερη φάση. Δηλαδή θα ήθελα ιδανικά να είμαστε ξανά μαζί το χειμώνα, να είμαστε ξανά μαζί μετά την άνοιξη. Ιδανικά θα ήθελα να κάνουμε 2-3 σεζόν μαζί».

«Δεν τρελαίνομαι, την παρακολουθώ από ενδιαφέρον για τη χώρα μας μόνο», απάντησε η τραγουδίστρια για την Eurovision και τη φετινή μας συμμετοχή με τον Akylas. «Ο Ακύλας είναι εξαιρετικός. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Μ' αρέσει πάρα πολύ το τραγούδι του» είπε ο Σάκης, ενώ πρόσθεσε θα το ξανάκανε... χίλιες φορές!

Όσον αφορά στα τραγούδια τους που έχουν να κάνουν με τον έρωτα: «Νιώθω ότι ο έρωτας είναι η αρχή των πάντων. Χωρίς τον έρωτα η ζωή θα ήταν μίζερη, λίγη, άνοστη κι ανούσια», απάντησε η Νατάσα Θεοδωρίδου. Η απάντηση του Σάκη Ρουβά ήταν πιο... φιλοσοφική: «Ο Πλάτωνας έχει γράψει ότι ο έρωτας είναι ο πόθος για το θείο».

Η Νατάσα Θεοδωρίδου πιστεύει στον έρωτα

Θυμίζουμε ότι η Νατάσα Θεοδωρίδου, η οποία συνηθίζει να κρατάει την προσωπική της ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, διανύει μια από τις πιο όμορφες περιόδους της. Σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιεύματα και πληροφορίες, η αγαπημένη τραγουδίστρια είναι σε σχέση με τον επιχειρηματία Γιάννη Καρυπίδη.

Παρόλο που η ίδια είναι προσεκτική, έχουν κυκλοφορήσει αυθόρμητα βίντεο στα social media (π.χ. στο TikTok), όπου οι δυο τους φαίνονται να διασκεδάζουν ακούγοντας τα τραγούδια της μέσα στο αυτοκίνητο.

