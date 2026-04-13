Νατάσα Θεοδωρίδου: Πάσχα στο πατρικό της με τη μαμά και τον σύντροφό της

Στη Θεσσαλονίκη πέρασε το φετινό Πάσχα η Νατάσα Θεοδωρίδου με τη μητέρα της και τους δικούς της ανθρώπους.

Η γνωστή τραγουδίστρια επέστρεψε για λίγο στο πατρικό της, ανεβάζοντας στα social media βίντεο με τις ευχές της μητέρας της. Στο πλευρό της ο σύντροφός της, Γιάννης Καρυπίδης, με τον οποίο ταξίδεψαν μαζί στη Θεσσαλονίκη για τις ημέρες του Πάσχα.

Η Νατάσα Θεοδωρίδου με τη μαμά της, κυρία Σοφία /Φωτογραφία Instagram

«Η κυρία Σοφία… η μάνα η πόντια η μοναδική η αξεπέραστη… η λατρεία. Σας ευχαριστώ όλους και τον καθένα ξεχωριστά για τις ζεστές ευχές σας. Χρόνια πολλά με υγεία κι ευλογία» έγραψε η Νατάσα, ενώ στο ίδιο βίντεο η κάμερα δείχνει και τον σύντροφό της.

Η Νατάσα Θεοδωρίδου γύρισε την κάμερα για να δείξει τον σύντροφό της, Γιάννη Καρυπίδη /Φωτογραφία Instagram

Η κυρία Σοφία, ωστόσο, έστειλε την αγάπη της και τα φιλιά της και στον Σάκη Ρουβά με τον οποίο συνεργάζεται η κόρη της αυτήν τη σεζόν.

«Λοιπόν, Αμπελόκηποι Θεσσαλονίκης. Εδώ γεννήθηκα, εδώ μεγάλωσα κι όλοι περιμένετε την κυρία Σοφία. Κυρία Σοφία...» είπε αρχικά η Νατάσα Θεοδωρίδου, με τη μητέρα της να παίρνει τον λόγο και να λέει με τη σειρά της: «Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη, υγεία κι ευτυχία σε όλο τον κόσμο».

Η μαμά της Νατάσας Θεοδωρίδου είναι fan του Σάκη Ρουβά /Φωτογραφία Instagram

«Στην κόρη σου δε θα πεις χρόνια πολλά;», αναρωτήθηκε τότε η τραγουδίστρια, με την κυρία Σοφία να την αγκαλιάζει, να τη φιλάει και να της απαντάει: «Να είσαι ευτυχισμένη, χαρούμενη με υγεία κι όλα τα καλά στη ζωή σου».

Στη συνέχεια, η Νατάσα Θεοδωρίδου τη ρώτησε πως θεωρεί πως θα πάει η σεζόν στη Θεσσαλονίκη με τον Σάκη Ρουβά, με την ίδια να απαντά στα ποντιακά κι έπειτα να αναφέρει πως θα τα πάνε τέλεια. «Στείλε φιλιά και στον Σάκη», προέτρεψε η τραγουδίστρια τότε τη μητέρα της, με εκείνη να στέλνει φιλιά στην κάμερα κι αναφωνεί: «Την αγάπη μου».

Θυμίζουμε ότι η τραγουδίστρια κι ο επιχειρηματίας τους τελευταίους μήνες κάνουν κοινές εμφανίσεις, ενώ έχουν ταξιδέψει μαζί σε αρκετές περιοχές της Ελλάδας.