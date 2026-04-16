Νατάσα Θεοδωρίδου: Η αντίδρασή της στις ερωτήσεις για τον σύντροφό της

Η Νατάσα Θεοδωρίδου βρέθηκε στο επίκεντρο των τηλεοπτικών συνεργείων κατά την επιστροφή της από τις πασχαλινές της διακοπές, με την κάμερα της εκπομπής Breakfast@Star να την εντοπίζει στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Η αγαπημένη τραγουδίστρια επέστρεφε στην Αθήνα, έτοιμη να επανέλθει στο απαιτητικό της πρόγραμμα, μετά από λίγες ημέρες ξεκούρασης και οικογενειακών στιγμών.

Όπως έγινε γνωστό, η πέρασε τις γιορτές του Πάσχα στη Θεσσαλονίκη, στο πατρικό της σπίτι, επιλέγοντας να αφιερώσει χρόνο στους δικούς της ανθρώπους και να απολαύσει πιο ήρεμες στιγμές μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Η παρουσία της εκεί δεν πέρασε απαρατήρητη, καθώς δημοσιεύματα ανέφεραν ότι στο πλευρό της βρέθηκε και ο σύντροφός της, γεγονός που αναζωπύρωσε τη συζήτηση γύρω από την προσωπική της ζωή και τις φήμες που τη θέλουν να κάνει το επόμενο βήμα.

Νατάσα Θεοδωρίδου: Πάσχα στο πατρικό με τη μητέρα της και τον σύντροφό της

Σύμφωνα με όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας, μάλιστα, γίνεται λόγος ακόμη και για πιθανό γάμο στο άμεσο μέλλον, χωρίς ωστόσο να υπάρχει κάποια επίσημη επιβεβαίωση από την ίδια.

Παρά το αυξημένο ενδιαφέρον των μέσων, η Νατάσα Θεοδωρίδου επιλέγει σταθερά να διατηρεί χαμηλούς τόνους όταν πρόκειται για τα προσωπικά της.

Κατά την άφιξή της στο αεροδρόμιο, αρκετοί δημοσιογράφοι την πλησίασαν, επιχειρώντας να αποσπάσουν δηλώσεις τόσο για τα επαγγελματικά της σχέδια όσο και για την προσωπική της ζωή. Εκείνη, ευγενική αλλά ξεκάθαρη, απέφυγε να δώσει απαντήσεις σε πιο προσωπικές ερωτήσεις, θέτοντας τα όριά της.

«Να είστε γεμάτοι υγεία, αγάπη και χαρά. Παιδιά, δε θέλω να με κυνηγάτε, για να μη φαίνομαι αγενής. Ευχαριστώ πάρα πολύ», ανέφερε χαρακτηριστικά, στέλνοντας τις ευχές της στους δημοσιογράφους, πριν αποχωρήσει από το σημείο χωρίς να επεκταθεί περαιτέρω.

Με τη στάση της αυτή, η Νατάσα Θεοδωρίδου έδειξε για ακόμη μία φορά πως, παρά τη δημοσιότητα που τη συνοδεύει, προτιμά να κρατά την προσωπική της ζωή μακριά από τα φώτα, επιλέγοντας προσεκτικά τι μοιράζεται με το κοινό και τα μέσα ενημέρωσης.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@star