«Καμπανάκι» από μεγάλη ευρωπαϊκή έρευνα για τη συμπεριφορά των νέων οδηγών

Επιθετικότητα και έλλειψη συγκέντρωσης στο τιμόνι

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
07.06.26 , 16:17 «Καμπανάκι» από μεγάλη ευρωπαϊκή έρευνα για τη συμπεριφορά των νέων οδηγών
07.06.26 , 16:11 Σύλληψη 37χρονου: «Πιθανός στόχος του το κρουαζιερόπλοιο Crown Iris»
07.06.26 , 16:00 Body Oils: Η απόλυτη καλοκαιρινή skincare πολυτέλεια
07.06.26 , 15:47 Μίλτος Πασχαλίδης: «Πείτε στα αγόρια σας να μην είναι μ@@@@@ς»
07.06.26 , 15:26 Σταματίνα Τσιμτσιλή: Η σπάνια φωτογραφία με τη μητέρα και την αδελφή της
07.06.26 , 14:32 Εύβοια: Διαδοχικοί σεισμοί- 5,2 Ρίχτερ o μεγαλύτερος - Αισθητοί στην Αττική
07.06.26 , 14:31 TractioN: Μεγάλο φινάλε στη Σέριφο με άρωμα καλοκαιριού
07.06.26 , 14:00 Μήπως είσαι εσύ τελικά το τοξικό άτομο στη σχέση σου;
07.06.26 , 13:00 Χανιά: Στον Εισαγγελέα Γερμανός υπήκοος που φωτογράφιζε στρατιωτική περιοχή
07.06.26 , 12:41 Ελλάδα – Ιταλία: Τελευταίο τεστ πριν το Nations League για τις δύο Εθνικές
07.06.26 , 12:34 Flame Music Festival: Διήμερη γιορτή της urban μουσικής
07.06.26 , 12:19 Ιωάννα Μαλέσκου: «Ένας χωρισμός είναι απώλεια, είναι πένθος»
07.06.26 , 12:00 Wide-leg jeans: Από τα catwalks στην γκαρνταρόμπα μας
07.06.26 , 11:43 Θεσσαλονίκη: Λεωφορείο παρέσυρε πεζή - Με κάταγμα στο πόδι η 24χρονη
07.06.26 , 11:39 TractioN: Φινάλε σεζόν με μεγάλη απόβαση στη Σέριφο
Φώτης Σεργουλόπουλος: Η ηλικία, τα ταξίδια, ο γιος και ο σύντροφός του
Ιωάννα Μαλέσκου: «Ένας χωρισμός είναι απώλεια, είναι πένθος»
Οικονομάκου: «Έχω ξαναπαντρευτεί, αλλά αυτό δεν το είχα νιώσει ποτέ»
Ιωάννα Τούνη: «Τα χαρίζουμε σε ιδρύματα με παιδάκια»
Κατερίνα Καινούργιου: Η νέα φωτογραφία με την κόρη της Ξένια στο Instagram
Η συγκίνηση της Σταματίνα Τσιμτσιλή: Η κόρη της αποφοίτησε από το Δημοτικό
Εύβοια: Διαδοχικοί σεισμοί- 5,2 Ρίχτερ o μεγαλύτερος - Αισθητοί στην Αττική
Χοιρινή τηγανιά: Ο ιδανικός μεζές για τα καλοκαιρινά βράδια
MasterChef: «Μόνο ένα πιάτο μου άρεσε» - Δείτε το trailer της Δευτέρας 8/6
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Η σπάνια φωτογραφία με τη μητέρα και την αδελφή της
Περισσότερα

VIDEOS

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Κοσμος
Πηγή: Newpost.gr / Φωτογραφία Pexels
Νεαρός μοτοσικλετιστής χωρίς δίπλωμα είχε «σπάσει» τα κοντέρ πριν από λίγο καιρό στη Νέα Ιωνία / Βίντεο αρχείου από δελτίο Star

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ανησυχητική εικόνα για την οδική ασφάλεια στην Ευρώπη, με αυξημένη επιθετικότητα και διάσπαση προσοχής στους νέους οδηγούς.
  • Οι νέοι ηλικίας 16–24 ετών εμφανίζουν υψηλά ποσοστά επικίνδυνης συμπεριφοράς.
  • Η Ελλάδα κατατάσσεται στις πρώτες θέσεις παραβατικότητας σε πολλές κατηγορίες.
  • Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από την Ipsos BVA σε 12.100 άτομα σε 11 χώρες για το Ίδρυμα VINCI Autoroutes.
  • Παρά τη μείωση 3% των θανατηφόρων τροχαίων το 2024, σχεδόν 19.800 θάνατοι καταγράφονται ετησίως στην Ευρώπη.

Μεγάλη ευρωπαϊκή έρευνα για την οδική ασφάλεια καταγράφει μια ανησυχητική εικόνα στους δρόμους της Ευρώπης, με τα στοιχεία να δείχνουν αυξημένη επιθετικότητα, διάσπαση προσοχής και συστηματική παραβίαση βασικών κανόνων οδήγησης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στους νέους οδηγούς, ηλικίας 16–24 ετών, όπου τα ποσοστά επικίνδυνης συμπεριφοράς εμφανίζονται ιδιαίτερα υψηλά, ενώ η Ελλάδα βρίσκεται σε αρκετές κατηγορίες στις πρώτες θέσεις της παραβατικότητας.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από την Ipsos BVA σε δείγμα 12.100 ατόμων σε 11 ευρωπαϊκές χώρες, για λογαριασμό του Ιδρύματος VINCI Autoroutes, στο πλαίσιο του 16ου Βαρόμετρου για την υπεύθυνη οδήγηση. Παρά τη μικρή μείωση των θανατηφόρων τροχαίων στην Ευρώπη κατά 3% το 2024, τα στοιχεία παραμένουν ιδιαίτερα επιβαρυντικά, με σχεδόν 19.800 θανάτους σε ετήσια βάση.

Διαβάστε περισσότερα στο Newpost.gr

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΟΚ
 |
ΟΔΗΓΟΣ
 |
ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ
 |
NEWPOST
 |
ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top