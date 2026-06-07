Νεαρός μοτοσικλετιστής χωρίς δίπλωμα είχε «σπάσει» τα κοντέρ πριν από λίγο καιρό στη Νέα Ιωνία / Βίντεο αρχείου από δελτίο Star

Μεγάλη ευρωπαϊκή έρευνα για την οδική ασφάλεια καταγράφει μια ανησυχητική εικόνα στους δρόμους της Ευρώπης, με τα στοιχεία να δείχνουν αυξημένη επιθετικότητα, διάσπαση προσοχής και συστηματική παραβίαση βασικών κανόνων οδήγησης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στους νέους οδηγούς, ηλικίας 16–24 ετών, όπου τα ποσοστά επικίνδυνης συμπεριφοράς εμφανίζονται ιδιαίτερα υψηλά, ενώ η Ελλάδα βρίσκεται σε αρκετές κατηγορίες στις πρώτες θέσεις της παραβατικότητας.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από την Ipsos BVA σε δείγμα 12.100 ατόμων σε 11 ευρωπαϊκές χώρες, για λογαριασμό του Ιδρύματος VINCI Autoroutes, στο πλαίσιο του 16ου Βαρόμετρου για την υπεύθυνη οδήγηση. Παρά τη μικρή μείωση των θανατηφόρων τροχαίων στην Ευρώπη κατά 3% το 2024, τα στοιχεία παραμένουν ιδιαίτερα επιβαρυντικά, με σχεδόν 19.800 θανάτους σε ετήσια βάση.

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