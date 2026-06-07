Flame Music Festival: Διήμερη γιορτή της urban μουσικής

Light, Snik, Rack και Trannos ενώνουν δυνάμεις σε ένα φεστιβάλ-υπερπαραγωγή

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Το Flame Music Festival Υπόσχεται Το Μεγαλύτερο Urban Event
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Το Flame Music Festival έρχεται στις 20 και 21 Ιουνίου στο Telekom Center Athens και φέρνει όλη την ελληνική urban σκηνή σε ένα διήμερο – υπερπαραγωγή, με στόχο να δημιουργήσει το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός για την rap και trap που έχει γίνει στην Ελλάδα.

Η σκηνή του Flame θα φιλοξενήσει τα πιο επιδραστικά και δημοφιλή ονόματα της ελληνικής rap/ trap  μουσικής, ενώνοντας διαφορετικά sounds, κοινά και γενιές σε ένα φεστιβάλ που δεν έχει ξαναγίνει σε αυτή την κλίμακα.

Το line up περιλαμβάνει ονόματα όπως Rack,  Dani Gambino, Snik, Light,  Trannos,  Sadam, Hatemost, Vlospa, Fly Lo, Strat, Ricta, Ivan Greko, Above The Hood, Moose, Mikros Kleftis, Hgemonas, Tsaki, Arab, Sidarta, Kidd, Hermes, XRS, Daima, Bres, Trouf, Mente Fuerte, Bossikan, Thug Slime, Diff, Donn, Dirty Harry, Yolte, LikeBoss, Ghetto Queen και Benzy.

Επίσης, οι διοργανωτές έχουν κρατήσει κρυφά δύο πολύ μεγάλα ονόματα καλλιτεχνών που θα αποκαλυφθούν τις επόμενες ημέρες και, σίγουρα, θα προκαλέσουν τεράστια αίσθηση. 

Flame Music Festival: Διήμερη γιορτή της urban μουσικής

Παράλληλα, στο φεστιβάλ θα συμμετέχουν γνωστοί influencers, TikTokers και YouTubers, ανάμεσά τους οι Alexandros Kopsialis,  Its Only Skillz, Dr Xtapodias, V Nakis, Vaggelis Batarlis, Gkougkou, Marikelly, Cholidou και Anesiadou,  δημιουργώντας ένα event που ξεπερνά τα όρια της μουσικής και γίνεται σημείο συνάντησης για όλη τη νεανική κουλτούρα.

Η παραγωγή του Flame Music Festival έχει σχεδιαστεί σε διεθνή πρότυπα. Το κοινό θα απολαύσει ένα επιβλητικό 360 stage, με LED οθόνες, visuals, ειδικό pyramid inspired σκηνικό με πλάτος 14 μέτρα και ύψος 4 μέτρα, προσφέροντας μια εμπειρία που δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από μεγάλα φεστιβάλ του εξωτερικού.

Ξεχωριστό στοιχείο του event θα είναι και το backstage meet & greet, όπου fans θα έχουν τη δυνατότητα να έρθουν πιο κοντά με αγαπημένους artists και creators.

Το Flame Music Festival έχει ήδη κερδίσει τη στήριξη ισχυρών προσώπων και κοινοτήτων, ανάμεσά τους τα αδέρφια Αντετοκούνμπο, ο συνιδρυτής και CEO της Panik, Γιώργος Αρσενάκος, καθώς και δύο από τις μεγαλύτερες rap/trap σελίδες της χώρας.

Στις 20 και 21 Ιουνίου το Flame Music Festival έρχεται για να ενώσει τη  rap και trap σκηνή, το κοινό και τη νέα γενιά της ελληνικής μουσικής.
 

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