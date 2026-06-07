Τη βαθιά θλίψη και τον προβληματισμό του για τη νέα γυναικοκτονία που συγκλόνισε το πανελλήνιο εξέφρασε ο Μίλτος Πασχαλίδης κατά τη διάρκεια πρόσφατης συναυλίας του, επιλέγοντας να στείλει ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς τους γονείς σχετικά με τον τρόπο που μεγαλώνουν τα παιδιά τους.

Η άγρια δολοφονία της 39χρονης γυναίκας στην Καλαμάτα από τον 41χρονο σύζυγό της, ο οποίος φέρεται να τη μαχαίρωσε δεκάδες φορές, έχει προκαλέσει σοκ και οργή στην κοινή γνώμη, αναζωπυρώνοντας τη δημόσια συζήτηση γύρω από τη βία κατά των γυναικών και τις γυναικοκτονίες.

Ο γνωστός τραγουδοποιός, εμφανώς επηρεασμένος από το τραγικό περιστατικό, διέκοψε για λίγο το μουσικό του πρόγραμμα προκειμένου να απευθυνθεί στο κοινό. Κρατώντας την κιθάρα του, μίλησε για την ανάγκη να αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο η κοινωνία διαπαιδαγωγεί τα αγόρια από μικρή ηλικία, τονίζοντας ότι η ευθύνη δεν πρέπει να μεταφέρεται συνεχώς στα κορίτσια.

«Όσοι έχετε αγόρια, δε χρειάζεται να λέμε σε όλα τα κορίτσια “πρόσεχε πού πας παιδί μου”. Πείτε στα αγόρια σας να μην είναι μ@@@@@ς, να τελειώνουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά, προκαλώντας το θερμό χειροκρότημα του κοινού.

Συνεχίζοντας το σχόλιό του, ο Μίλτος Πασχαλίδης στάθηκε στη σημασία της σωστής διαπαιδαγώγησης από τα πρώτα χρόνια της ζωής ενός παιδιού.

«Από μικρά όμως, μην φτάσουν 40 χρονών για να τους πεις ότι “είσαι μ@@@@@ς”. Να τους το λες όταν είναι μικρά ότι δεν σου ανήκουν τα κορίτσια», είπε χαρακτηριστικά.

Το βίντεο με την τοποθέτησή του δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και μέσα σε λίγες ώρες έκανε τον γύρο του διαδικτύου, συγκεντρώνοντας χιλιάδες προβολές και δεκάδες σχόλια. Πολλοί χρήστες εξέφρασαν τη συμφωνία τους με όσα είπε ο καλλιτέχνης, τονίζοντας ότι η πρόληψη της έμφυλης βίας ξεκινά από το σπίτι και την εκπαίδευση των παιδιών.

Η παρέμβαση του Μίλτου Πασχαλίδη έρχεται να προστεθεί στις πολλές φωνές που ζητούν ουσιαστικές αλλαγές στην κοινωνική αντίληψη γύρω από τις σχέσεις των δύο φύλων, επισημαίνοντας ότι ο σεβασμός, η ισότητα και η αποδοχή πρέπει να διδάσκονται από πολύ νωρίς.

Το απόσπασμα από τη συναυλία του συνεχίζει να αναπαράγεται στα social media, με το μήνυμά του να προκαλεί έντονο διάλογο και να βρίσκει ανταπόκριση σε μεγάλο μέρος του κοινού.

