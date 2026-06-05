Η Σταματίνα Τσιμτσιλήhttps://www.star.gr/tag/stamatina-tsimtsilh έζησε μία από τις πιο συγκινητικές και περήφανες στιγμές της ως μητέρα, καθώς η 11χρονη κόρη της, Μαίρη, ολοκλήρωσε με επιτυχία τη φοίτησή της στο Δημοτικό και αποφοίτησε από την ΣΤ’ τάξη.

Η παρουσιάστρια του Happy Day συνοδευόμενη από τον σύζυγό της, Θέμη Σοφό, βρέθηκε στην τελετή λήξης της σχολικής χρονιάς για να μοιραστεί από κοντά αυτή τη σημαντική ημέρα της κόρης τους.

Σε ένα κλίμα χαράς, συγκίνησης και έντονης συναισθηματικής φόρτισης, μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικοί αποχαιρέτησαν μια ξεχωριστή σχολική διαδρομή και υποδέχθηκαν το επόμενο κεφάλαιο της ζωής των παιδιών.

Η αποφοίτηση από το Δημοτικό αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο, σηματοδοτώντας το τέλος μιας ξέγνοιαστης παιδικής περιόδου και την έναρξη μιας νέας εκπαιδευτικής πορείας στο Γυμνάσιο.

Για τους γονείς, τέτοιες στιγμές συνοδεύονται από περηφάνια, αναμνήσεις και βαθιά συγκίνηση, καθώς βλέπουν τα παιδιά τους να μεγαλώνουν και να ανοίγουν τα φτερά τους για το μέλλον.

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η οποία διαχρονικά επιλέγει να προστατεύει την οικογενειακή της ζωή από τα φώτα της δημοσιότητας, αφιέρωσε την ημέρα αυτή αποκλειστικά στην οικογένειά της, απολαμβάνοντας μια αυθεντική και ανεκτίμητη στιγμή γεμάτη αγάπη, χαμόγελα και περηφάνια.

Μέσα από φωτογραφίες που μοιράστηκε στα social media, έδωσε στους διαδικτυακούς της φίλους μια μικρή γεύση από αυτή τη σπουδαία οικογενειακή γιορτή.