Σύλληψη 37χρονου: «Πιθανός στόχος του το κρουαζιερόπλοιο Crown Iris»

Η σύλληψή του έχει απασχολήσει ήδη τις ισραηλινές υπηρεσίες

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
07.06.26 , 16:17 «Καμπανάκι» από μεγάλη ευρωπαϊκή έρευνα για τη συμπεριφορά των νέων οδηγών
07.06.26 , 16:11 Σύλληψη 37χρονου: «Πιθανός στόχος του το κρουαζιερόπλοιο Crown Iris»
07.06.26 , 16:00 Body Oils: Η απόλυτη καλοκαιρινή skincare πολυτέλεια
07.06.26 , 15:47 Μίλτος Πασχαλίδης: «Πείτε στα αγόρια σας να μην είναι μ@@@@@ς»
07.06.26 , 15:26 Σταματίνα Τσιμτσιλή: Η σπάνια φωτογραφία με τη μητέρα και την αδελφή της
07.06.26 , 14:32 Εύβοια: Διαδοχικοί σεισμοί- 5,2 Ρίχτερ o μεγαλύτερος - Αισθητοί στην Αττική
07.06.26 , 14:31 TractioN: Μεγάλο φινάλε στη Σέριφο με άρωμα καλοκαιριού
07.06.26 , 14:00 Μήπως είσαι εσύ τελικά το τοξικό άτομο στη σχέση σου;
07.06.26 , 13:00 Χανιά: Στον Εισαγγελέα Γερμανός υπήκοος που φωτογράφιζε στρατιωτική περιοχή
07.06.26 , 12:41 Ελλάδα – Ιταλία: Τελευταίο τεστ πριν το Nations League για τις δύο Εθνικές
07.06.26 , 12:34 Flame Music Festival: Διήμερη γιορτή της urban μουσικής
07.06.26 , 12:19 Ιωάννα Μαλέσκου: «Ένας χωρισμός είναι απώλεια, είναι πένθος»
07.06.26 , 12:00 Wide-leg jeans: Από τα catwalks στην γκαρνταρόμπα μας
07.06.26 , 11:43 Θεσσαλονίκη: Λεωφορείο παρέσυρε πεζή - Με κάταγμα στο πόδι η 24χρονη
07.06.26 , 11:39 TractioN: Φινάλε σεζόν με μεγάλη απόβαση στη Σέριφο
Φώτης Σεργουλόπουλος: Η ηλικία, τα ταξίδια, ο γιος και ο σύντροφός του
Ιωάννα Μαλέσκου: «Ένας χωρισμός είναι απώλεια, είναι πένθος»
Οικονομάκου: «Έχω ξαναπαντρευτεί, αλλά αυτό δεν το είχα νιώσει ποτέ»
Ιωάννα Τούνη: «Τα χαρίζουμε σε ιδρύματα με παιδάκια»
Κατερίνα Καινούργιου: Η νέα φωτογραφία με την κόρη της Ξένια στο Instagram
Η συγκίνηση της Σταματίνα Τσιμτσιλή: Η κόρη της αποφοίτησε από το Δημοτικό
Εύβοια: Διαδοχικοί σεισμοί- 5,2 Ρίχτερ o μεγαλύτερος - Αισθητοί στην Αττική
Χοιρινή τηγανιά: Ο ιδανικός μεζές για τα καλοκαιρινά βράδια
MasterChef: «Μόνο ένα πιάτο μου άρεσε» - Δείτε το trailer της Δευτέρας 8/6
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Η σπάνια φωτογραφία με τη μητέρα και την αδελφή της
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Ισραηλινό ενδιαφέρον για τη σύλληψη του 37χρονου Παλαιστίνιου που ομολόγησε ότι είναι μέλος της Χαμάς- Οι πληροφορίες του διευθυντή σύνταξης του Star, Ηλία Παπανικολάου, στο μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Σύλληψη 37χρονου Παλαιστίνιου στην Κρήτη, μέλους της Χαμάς.
  • Πιθανός στόχος του η κρουαζιέρα Crown Iris, που ταξιδεύει στη Μεσόγειο.
  • Ο Παλαιστίνιος σχεδίαζε επίθεση με χημική βόμβα στον Άγιο Νικόλαο.
  • Η σύλληψη έχει προκαλέσει ανησυχία στις ισραηλινές υπηρεσίες, κυρίως στη Μοσάντ.
  • Η Χαμάς είναι οργανωμένη με πλοκάμια σε πολλές χώρες, όχι τυχαίος δράστης.

Το ενδιαφέρον των ισραηλινών αρχών έχει προκαλέσει η σύλληψη του 37χρονου Παλαιστίνιου στην Κρήτη, ο οποίος ομολόγησε ότι είναι μέλος της Χαμάς.

Κρήτη: Συνελήφθη 37χρονος Παλαιστίνιος ως μέλος της Χαμάς

Ο διευθυντής σύνταξης του Star, Ηλίας Παπανικολάου, αποκάλυψε σημαντικές πληροφορίες για την υπόθεση στο μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του σταθμού.

Σύλληψη 37χρονου: «Πιθανός στόχος του το κρουαζιερόπλοιο Crown Iris»

«Ισραηλινά δημοσιεύματα επικαλούνται πληροφορίες από το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, το οποίο να θυμίσω έχει ανταποκριτή στην Αθήνα, σύμφωνα με τις οποίες ο στόχος του Παλαιστινίου ήταν το κρουαζιερόπλοιο Crown Iris. Είναι ένα κρουαζιερόπλοιο, το οποίο κάνει διάφορες διαδρομές, πιάνει διάφορα λιμάνια της Μεσογείου και των ελληνικών νησιών», είπε αρχικά. 

Το κρουαζιερόπλοιο Crown Iris θα πήγαινε στις 9 Ιουνίου στη Χάιφα και από τη Χάιφα στον Άγιο Νικόλαο.

Σύλληψη 37χρονου: «Πιθανός στόχος του το κρουαζιερόπλοιο Crown Iris»

«Άρα, επειδή έμενε ο Παλαιστίνιος στον Άγιο Νικόλαο, είναι πολύ πιθανό να ήθελε να κάνει κάτι εκεί, με μία χημική βόμβα ιδιαίτερα ασταθή, ιδιαίτερα ασταθής μηχανισμός», επισήμανε ο διευθυντής ειδήσεων του Star.

Η σύλληψη έχει απασχολήσει ήδη τις ισραηλινές υπηρεσίες. «Όταν λέμε ισραηλινές υπηρεσίες καταλαβαίνουμε ότι εννοούμε τη Μοσάντ, καθώς πρέπει να εξηγήσουμε ότι η Χαμάς είναι μία δομημένη οργάνωση με πλοκάμια σε πολλές χώρες, με χρηματοδότηση και οπλισμό. Δε μιλάμε δηλαδή για έναν μιμητή ή για έναν τυχαίο μοναχικό λύκο», κατέληξε. 
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
37ΧΡΟΝΟΣ
 |
ΣΥΛΛΗΨΗ
 |
ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΟΣ
 |
ΧΑΜΑΣ
 |
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΟΠΛΟΙΟ
 |
ΣΤΟΧΟΣ
 |
ΕΠΙΘΕΣΗ
 |
ΙΣΡΑΗΛΙΝΟΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top