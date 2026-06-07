Το ενδιαφέρον των ισραηλινών αρχών έχει προκαλέσει η σύλληψη του 37χρονου Παλαιστίνιου στην Κρήτη, ο οποίος ομολόγησε ότι είναι μέλος της Χαμάς.
Ο διευθυντής σύνταξης του Star, Ηλίας Παπανικολάου, αποκάλυψε σημαντικές πληροφορίες για την υπόθεση στο μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του σταθμού.
«Ισραηλινά δημοσιεύματα επικαλούνται πληροφορίες από το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, το οποίο να θυμίσω έχει ανταποκριτή στην Αθήνα, σύμφωνα με τις οποίες ο στόχος του Παλαιστινίου ήταν το κρουαζιερόπλοιο Crown Iris. Είναι ένα κρουαζιερόπλοιο, το οποίο κάνει διάφορες διαδρομές, πιάνει διάφορα λιμάνια της Μεσογείου και των ελληνικών νησιών», είπε αρχικά.
Το κρουαζιερόπλοιο Crown Iris θα πήγαινε στις 9 Ιουνίου στη Χάιφα και από τη Χάιφα στον Άγιο Νικόλαο.
«Άρα, επειδή έμενε ο Παλαιστίνιος στον Άγιο Νικόλαο, είναι πολύ πιθανό να ήθελε να κάνει κάτι εκεί, με μία χημική βόμβα ιδιαίτερα ασταθή, ιδιαίτερα ασταθής μηχανισμός», επισήμανε ο διευθυντής ειδήσεων του Star.
Η σύλληψη έχει απασχολήσει ήδη τις ισραηλινές υπηρεσίες. «Όταν λέμε ισραηλινές υπηρεσίες καταλαβαίνουμε ότι εννοούμε τη Μοσάντ, καθώς πρέπει να εξηγήσουμε ότι η Χαμάς είναι μία δομημένη οργάνωση με πλοκάμια σε πολλές χώρες, με χρηματοδότηση και οπλισμό. Δε μιλάμε δηλαδή για έναν μιμητή ή για έναν τυχαίο μοναχικό λύκο», κατέληξε.