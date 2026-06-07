Ισραηλινό ενδιαφέρον για τη σύλληψη του 37χρονου Παλαιστίνιου που ομολόγησε ότι είναι μέλος της Χαμάς- Οι πληροφορίες του διευθυντή σύνταξης του Star, Ηλία Παπανικολάου, στο μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων