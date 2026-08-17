Στην Πάτμο απολαμβάνει τις καλοκαιρινές της διακοπές η Αμαλία Κωστοπούλου, έχοντας στο πλευρό της την οικογένειά της.

Η ίδια μοιράστηκε μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram στιγμιότυπα από την καθημερινότητά της στο αγαπημένο τους νησί, δίνοντας στους διαδικτυακούς της φίλους μια μικρή γεύση από τις καλοκαιρινές της ημέρες.

Ανάμεσα στις φωτογραφίες που ξεχώρισαν ήταν και ένα τρυφερό οικογενειακό στιγμιότυπο. Η 29χρονη κόρη της Τζένης Μπαλατσινού και του Πέτρου Κωστόπουλου απαθανάτισε τον σύζυγό της, Τζέικ Μέντγουελ, να περνά χρόνο και να παίζει με τον μικρότερο αδελφό της, Παναγιώτη Αντώνιο, σε μια χαλαρή στιγμή μέσα στο σπίτι.

Δες τη φωτογραφία:

Η Πάτμος αποτελεί εδώ και χρόνια αγαπημένο προορισμό για την οικογένεια, καθώς η Τζένη Μπαλατσινού, διατηρεί εξοχική κατοικία στο νησί. Η Αμαλία έχει περάσει εκεί πολλά καλοκαίρια και επιστρέφει όποτε το επιτρέπουν οι υποχρεώσεις και η ζωή της στις ΗΠΑ.

Αυτές τις ημέρες βρίσκεται ξανά στην Πάτμο, με την οικογένειά της, απολαμβάνοντας πιο ήρεμους ρυθμούς. Μάλιστα, μια γρίπη την κράτησε προσωρινά μακριά από τις βουτιές και την ηλιοθεραπεία, δίνοντάς της όμως την ευκαιρία να κάνει βόλτες και ψώνια στα γραφικά σοκάκια της Πάτμου.

Υπενθυμίζεται πως η Αμαλία Κωστοπούλου και ο Τζέικ παντρεύτηκαν στις 30 Μαΐου 2026 στη Μεσσηνία, έχοντας κοντά τους τα αγαπημένα τους πρόσωπα. ο ζευγάρι είχε προηγουμένως πραγματοποιήσει πολιτικό γάμο στις ΗΠΑ, τον Οκτώβριο του 2025.