Έλληνας γιατρός από την Κίνα χειρούργησε ασθενή με καρκίνο στην Αθήνα!

Πώς έγινε η πρωτοποριακή επέμβαση από απόσταση 8.000 χλμ.

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Όσα είπε στο Star ο καθηγητής Ιατρικής Ευάγγελος Λιάτσικος που πραγματοποίησε την πρωτοποριακή επέμβαση / Βίντεο από το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Έλληνας γιατρός από την Κίνα πραγματοποίησε ρομποτική χειρουργική επέμβαση σε ασθενή με καρκίνο στην Αθήνα.
  • Η επέμβαση έγινε εξ αποστάσεως μέσω προηγμένων δικτύων τηλεϊατρικής από τη Γουχάν.
  • Ο ασθενής, Αλέξανδρος Σπυρόπουλος, εμπιστεύθηκε τον γιατρό του και δήλωσε ότι η εμπειρία ήταν πρωτοποριακή.
  • Υπήρχε ομάδα υποστήριξης στην Αθήνα για τυχόν προβλήματα κατά τη διάρκεια της επέμβασης.
  • Η τεχνολογία επιτρέπει χειρουργικές επεμβάσεις χωρίς ορατή καθυστέρηση, κάνοντάς τις να φαίνονται σαν να γίνονται αυτοπροσώπως.

Μία πρωτοποριακή ιατρική επέμβαση έγινε στη χώρα μας. Έλληνας γιατρός από την Κίνα χειρούργησε ασθενή με καρκίνο στην Αθήνα, δηλαδή 8.000 χιλιόμετρα μακριά. «Η τεχνολογία προχωράει και έχουμε να δούμε ακόμα πολλά», είπε στο STAR ο καθηγητής Ιατρικής που πραγματοποίησε την εξ αποστάσεως ρομποτική επέμβαση. 

Όταν η επιστήμη και η τεχνολογία ενώνονται, γίνονται θαύματα. Ο Αλέξανδρος Σπυρόπουλος δε δίστασε στιγμή να εμπιστευθεί τον γιατρό του, όταν του είπε ότι θα τον χειρουργήσει εξ αποστάσεως. 

«Οι ικανότητες των γιατρών έχουν προχωρήσει πάρα πολύ. Ρομποτικά έγινε και σε μένα και αρκεί τα χέρια που κάνουν αυτές τις ρομποτικές επεμβάσεις να είναι χέρια χρυσά», δήλωσε ο κ. Σπυρόπουλος. 

«Ήξερε ακριβώς ότι ο χειρουργός του θα είναι στην Κίνα. Μάλιστα, του άρεσε και η ιδέα, του άρεσε το πρωτοποριακό της κατάστασης. Και αυτό που κάποιος πρέπει να κρατήσει στο μυαλό του είναι ότι θα υπάρχει και μια ομάδα στη βάση, στην Αθήνα, που αν για οποιονδήποτε λόγο γίνει κάτι και “κρασάρει” το σύμπαν, μπορεί να φέρει εις πέρας την επέμβαση», σχολίασε από την πλευρά του ο Ευάγγελος Λιάτσικος, Διευθυντής Ουρολογικής Κλινικής Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών.

Έλληνας γιατρός από την Κίνα χειρούργησε ασθενή με καρκίνο στην Αθήνα!

Η επέμβαση ριζικής προστατεκτομής στον ασθενή με καρκίνο του προστάτη έγινε με προηγμένα δίκτυα τηλεϊατρικής από τη Γουχάν της Κίνας. 

«Τα επικοινωνιακά μέσα έχουν φτάσει σε ένα τέτοιο επίπεδο, οι συνδέσεις πλέον είναι τόσο εξελιγμένες, ώστε η καθυστέρηση να μην είναι ορατή στο ανθρώπινο μάτι. Όταν χειρουργείς, είναι σαν να είσαι εκεί. Δεν το συνειδητοποιείς», υπογράμμισε ο κ. Λιάτσικος.  

«Ο κύριος καθηγητής το μόνο που με ενημέρωσε είναι ότι, εάν υποτεθεί και γίνει κάποια διακοπή λόγω ρεύματος ή λόγω μεγάλης απόστασης, αυτομάτως όλο το επιτελείο στον Λευκό Σταυρό ήταν πάνω από το κεφάλι μου. Σάββατο χειρουργήθηκα και την Κυριακή χόρεψα ζεϊμπέκικο», επεσήμανε ο ασθενής.  

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