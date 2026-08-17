Μελέτη: Η συμβουλή στην 8χρονη Αλεξάνδρα για τον άντρα που θα παντρευτεί

H πόζα μαμάς και κόρης στην παραλία

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
17.08.26 , 15:23 Σαλαμίνα-Μαρτυρία στο Star: «Είδα οδηγό να πετά κάτι και να ξεσπά πυρκαγιά»
17.08.26 , 15:02 Χαλκιδική: Οριοθετήθηκε η φωτιά στο Παλαιοχώρι
17.08.26 , 14:59 Ιός Δυτικού Νείλου: Στην Αττική το 70% των κρουσμάτων- Το 1% νόσησε βαριά
17.08.26 , 14:55 Δέσποινα Βανδή: Η πόζα με ριγέ μαγιό που ανέδειξε τη fit σιλουέτα της
17.08.26 , 14:42 Κλέλια Ανδριολάτου: Από τον Αχέροντα στις Πηγές Λούρου
17.08.26 , 14:33 Ελένη Χατζίδου: Η φωτογραφία της Μελίτας που ανησύχησε τους followers
17.08.26 , 14:09 Βασίλης Σπανούλης – Ολυμπία Χοψονίδου: Νέα σελίδα στη ζωή τους - Τι αλλάζει
17.08.26 , 14:00 Travel Smart: Η έξυπνη βαλίτσα 9 κομματιών κι ο viral τρόπος πακεταρίσματος
17.08.26 , 13:45 Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στην Αργιθέα Κορωπίου
17.08.26 , 13:30 Ο πλανήτης καίγεται - Πρωτοφανής έξαρση των καταστροφικών πυρκαγιών
17.08.26 , 13:11 Βορίζια: Νέο επεισόδιο μεταξύ των οικογενειών Καργάκη και Φραγκιαδάκη
17.08.26 , 13:11 Σάκης Τανιμανίδης: Η μεταμεσονύχτια βόλτα με τις δίδυμες κόρες του
17.08.26 , 12:21 Αττική: «Από το 2020 έως τώρα, έχουν καεί άνω του 50% των δασικών εκτάσεων»
17.08.26 , 12:15 Μάρα Ζαχαρέα – Τίνα Μεσσαροπούλου: Matchy-matchy στην παραλία
17.08.26 , 12:10 Αύγουστος στην Ελλάδα: Κορυφαίοι εναλλακτικοί καλοκαιρινοί προορισμοί
Κώστας Σόμμερ - Βαλεντίνη Παπαδάκη: Οικογενειακή εξόρμηση στην Αρκαδία
Τζένη Μπαλατσινού – Βασίλης Κικίλιας: Το παραδοσιακό γλέντι στην Πάτμο
Μάρα Ζαχαρέα – Τίνα Μεσσαροπούλου: Matchy-matchy στην παραλία
Κορινθίου: Απόδραση στην Ιταλία με τον σύντροφό της, Γιώργο Καραθανάση
Ελένη Χατζίδου: Η φωτογραφία της Μελίτας που ανησύχησε τους followers
Βασίλης Σπανούλης – Ολυμπία Χοψονίδου: Νέα σελίδα στη ζωή τους - Τι αλλάζει
Βάσω Λασκαράκη: Το elegant summer look της στη Σητεία
Δέσποινα Βανδή: Οι ευχές της και το γλέντι του Μπισμπίκη στην Πάρο
Τσιμτσιλή: Η συγκινητική ανάρτηση με τις κόρες της – «Η μισή καρδιά μου»
Μπότση: Ο πρώτος Ικαριώτικος με την κόρη της- «Τα μάτια μου γέμιζαν δάκρυα»
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Το απολαυστικό σχόλιο στην κόρη της για τον Θοδωρή Μαροσούλη

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Ελεονώρα Μελέτη συνεχίζει να απολαμβάνει το καλοκαίρι μαζί με την οικογένειά της, έχοντας ως απόλυτη προτεραιότητα τις στιγμές με την 8χρονη κόρη της, Αλεξάνδρα.

Η Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας μοιράστηκε μέσα από τα social media μια νέα φωτογραφία της μικρής από την παραλία, χωρίς να προσθέσει κάποια λεζάντα στην ανάρτησή της.

Ελεονώρα Μελέτη: Ποζάρει με τον σύζυγο και την 8χρονη κόρη της

 

Ωστόσο, μια οικογενειακή στιγμή από την παραλία φαίνεται πως ήταν αρκετή για να χαρίσει στην Ελεονώρα Μελέτη μια απολαυστική ατάκα που θέλησε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της φίλους.

Βλέποντας τον σύζυγό της, Θοδωρή Μαροσούλη, να κουβαλά όλα τα πράγματα της οικογένειας για την παραλία, η Ελεονώρα Μελέτη γύρισε προς την κόρη της και της είπε με χιούμορ: «Αλεξάνδρα, να βρεις έναν άντρα να κουβαλάει όπως ο μπαμπάς σου, εντάξει;»

Ελεονώρα Μελέτη - Θοδωρής Μαροσούλης: Με την κόρη τους στην Επίδαυρο

Μελέτη: Η συμβουλή στην 8χρονη Αλεξάνδρα για τον άντρα που θα παντρευτεί

Η συγκεκριμένη ατάκα αποτυπώνει με τον πιο αυθόρμητο τρόπο τη χιουμοριστική πλευρά της παρουσιάστριας και ευρωβουλευτή, αλλά και τη σχέση που έχει δημιουργήσει όλα αυτά τα χρόνια με την κόρη της.

Η Ελεονώρα Μελέτη και ο Θοδωρής Μαροσούλης έχουν δημιουργήσει μια όμορφη οικογένεια με επίκεντρο την Αλεξάνδρα. Παρά τις αυξημένες επαγγελματικές υποχρεώσεις και των δύο, φροντίζουν να βρίσκουν χρόνο για οικογενειακές στιγμές και καλοκαιρινές αποδράσεις.

Άλλωστε, η ίδια έχει μιλήσει αρκετές φορές δημόσια για τις ισορροπίες που χρειάζεται να κρατά στην καθημερινότητά της, ιδιαίτερα από τη στιγμή που η μητρότητα άλλαξε τις προτεραιότητές της.

Μελέτη: Η συμβουλή στην 8χρονη Αλεξάνδρα για τον άντρα που θα παντρευτεί

Σε συνέντευξή της στη Νάνσυ Παραδεισανού στο YouTube, η Ελεονώρα Μελέτη είχε αναφερθεί και στον ρόλο του Θοδωρή Μαροσούλη, περιγράφοντας την περίοδο που οι επαγγελματικές υποχρεώσεις τους οδηγούν συχνά στο να βρίσκονται εναλλάξ στην Αθήνα.

«Ο Θοδωρής έχει μείνει πίσω στην Αθήνα αλλά δεν είναι άπραγος. Ξυπνάει το πρωί, πηγαίνει στο δικό του γραφείο, έχει τις δικές του επιχειρήσεις, τις δικές του δουλειές, πηγαινοέρχεται και αυτός. Τώρα περνάμε μια φάση με τον Θοδωρή, που όταν γυρίζω εγώ στην Ελλάδα, φεύγει αυτός από την Αθήνα», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΛΕΟΝΩΡΑ ΜΕΛΕΤΗ
 |
ΘΟΔΩΡΗΣ ΜΑΡΟΣΟΥΛΗΣ
 |
ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Δέσποινα Βανδή
Celebrities & Gossip Νεα
Δέσποινα Βανδή: Η πόζα με ριγέ μαγιό που ανέδειξε τη fit σιλουέτα της
Κλέλια Ανδριολάτου: Από τον Αχέροντα στις Πηγές Λούρου
Celebrities & Gossip Νεα
Κλέλια Ανδριολάτου: Από τον Αχέροντα στις Πηγές Λούρου
Ελένη Χατζίδου
Celebrities & Gossip Νεα
Ελένη Χατζίδου: Η φωτογραφία της Μελίτας που ανησύχησε τους followers
Βασίλης Σπανούλης - Ολυμπία Χοψονιδου
Celebrities & Gossip Νεα
Βασίλης Σπανούλης – Ολυμπία Χοψονίδου: Νέα σελίδα στη ζωή τους - Τι αλλάζει
Σάκης Τανιμανίδης
Celebrities & Gossip Νεα
Σάκης Τανιμανίδης: Η μεταμεσονύχτια βόλτα με τις δίδυμες κόρες του
Μάρα Ζαχαρέα - Τινα Μεσσαροπούλου
Celebrities & Gossip Νεα
Μάρα Ζαχαρέα – Τίνα Μεσσαροπούλου: Matchy-matchy στην παραλία
Ελένη Ράντου
Celebrities & Gossip Νεα
Ελένη Ράντου: Ποζάρει με πουά μαγιό στις διακοπές της στη Λευκάδα
Τζένη Μπότση
Celebrities & Gossip Νεα
Μπότση: Ο πρώτος Ικαριώτικος με την κόρη της- «Τα μάτια μου γέμιζαν δάκρυα»
Κωστοπούλου: Φωτογραφίζει Τον Σύζυγό Της Με Τον Αδερφό Της
Celebrities & Gossip Νεα
Αμαλία Κωστοπούλου: Φωτογραφίζει τον σύζυγό της, Τζέικ με τον αδερφό της
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top