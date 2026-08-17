Η Ελεονώρα Μελέτη συνεχίζει να απολαμβάνει το καλοκαίρι μαζί με την οικογένειά της, έχοντας ως απόλυτη προτεραιότητα τις στιγμές με την 8χρονη κόρη της, Αλεξάνδρα.

Η Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας μοιράστηκε μέσα από τα social media μια νέα φωτογραφία της μικρής από την παραλία, χωρίς να προσθέσει κάποια λεζάντα στην ανάρτησή της.

Ωστόσο, μια οικογενειακή στιγμή από την παραλία φαίνεται πως ήταν αρκετή για να χαρίσει στην Ελεονώρα Μελέτη μια απολαυστική ατάκα που θέλησε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της φίλους.

Βλέποντας τον σύζυγό της, Θοδωρή Μαροσούλη, να κουβαλά όλα τα πράγματα της οικογένειας για την παραλία, η Ελεονώρα Μελέτη γύρισε προς την κόρη της και της είπε με χιούμορ: «Αλεξάνδρα, να βρεις έναν άντρα να κουβαλάει όπως ο μπαμπάς σου, εντάξει;»

Η συγκεκριμένη ατάκα αποτυπώνει με τον πιο αυθόρμητο τρόπο τη χιουμοριστική πλευρά της παρουσιάστριας και ευρωβουλευτή, αλλά και τη σχέση που έχει δημιουργήσει όλα αυτά τα χρόνια με την κόρη της.

Η Ελεονώρα Μελέτη και ο Θοδωρής Μαροσούλης έχουν δημιουργήσει μια όμορφη οικογένεια με επίκεντρο την Αλεξάνδρα. Παρά τις αυξημένες επαγγελματικές υποχρεώσεις και των δύο, φροντίζουν να βρίσκουν χρόνο για οικογενειακές στιγμές και καλοκαιρινές αποδράσεις.

Άλλωστε, η ίδια έχει μιλήσει αρκετές φορές δημόσια για τις ισορροπίες που χρειάζεται να κρατά στην καθημερινότητά της, ιδιαίτερα από τη στιγμή που η μητρότητα άλλαξε τις προτεραιότητές της.

Σε συνέντευξή της στη Νάνσυ Παραδεισανού στο YouTube, η Ελεονώρα Μελέτη είχε αναφερθεί και στον ρόλο του Θοδωρή Μαροσούλη, περιγράφοντας την περίοδο που οι επαγγελματικές υποχρεώσεις τους οδηγούν συχνά στο να βρίσκονται εναλλάξ στην Αθήνα.

«Ο Θοδωρής έχει μείνει πίσω στην Αθήνα αλλά δεν είναι άπραγος. Ξυπνάει το πρωί, πηγαίνει στο δικό του γραφείο, έχει τις δικές του επιχειρήσεις, τις δικές του δουλειές, πηγαινοέρχεται και αυτός. Τώρα περνάμε μια φάση με τον Θοδωρή, που όταν γυρίζω εγώ στην Ελλάδα, φεύγει αυτός από την Αθήνα», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά.