«Σύνδρομο Παράλληλης Ζωής»: Μήπως υπονομεύει τη σχέση σου;

Οι περισσότεροι θεωρούμε φυσιολογικό ότι, με το πέρασμα του χρόνου, η ένταση μιας σχέσης υποχωρεί. Οι «πεταλούδες στο στομάχι» δίνουν τη θέση τους στην οικειότητα, τη σταθερότητα και την καθημερινή ρουτίνα. Αυτή η μετάβαση δεν είναι απαραίτητα αρνητική. Ωστόσο, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, η σταθερότητα μπορεί να μετατραπεί σε συναισθηματική απομάκρυνση.

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το λεγόμενο «σύνδρομο παράλληλης ζωής» (Parallel Life Syndrome), μια κατάσταση κατά την οποία οι σύντροφοι εξακολουθούν να συγκατοικούν και να μοιράζονται την ίδια καθημερινότητα, αλλά ουσιαστικά ζουν ξεχωριστές ζωές. Οι δραστηριότητές τους δεν συμπίπτουν, οι κοινωνικοί τους κύκλοι παραμένουν ανεξάρτητοι και ακόμη και οι στιγμές που περνούν μαζί καταλήγουν να αφιερώνονται στις οθόνες ή στις προσωπικές τους ασχολίες.

Οι ειδικοί τονίζουν ότι η απλή συνύπαρξη δεν αρκεί για να διατηρηθεί μια σχέση ζωντανή. Μια μακροχρόνια σχέση χρειάζεται εξέλιξη, ουσιαστική επικοινωνία και συνεχή προσπάθεια, διαφορετικά οι δύο άνθρωποι κινδυνεύουν να λειτουργούν περισσότερο ως συγκάτοικοι παρά ως σύντροφοι.

Τα σημάδια που δείχνουν ότι απομακρύνεστε

Παίρνετε αποφάσεις μόνοι σας

Ένα από τα πρώτα σημάδια είναι όταν σταματάτε να θεωρείτε τον σύντροφό σας το πρώτο πρόσωπο με το οποίο θέλετε να μοιραστείτε σημαντικά νέα ή αποφάσεις. Είτε πρόκειται για μια επαγγελματική επιτυχία είτε για μια προσωπική επιλογή, η ενημέρωση γίνεται εκ των υστέρων ή δεν γίνεται καθόλου. Το αίσθημα του «εμείς» αρχίζει σταδιακά να αντικαθίσταται από το «εγώ».

Χάνονται οι μικρές εκδηλώσεις τρυφερότητας

Η οικειότητα δεν αφορά μόνο τη σεξουαλική ζωή. Ένα φιλί όταν επιστρέφετε στο σπίτι, μια αγκαλιά, ένα μήνυμα μέσα στην ημέρα ή μια αυθόρμητη χειρονομία ενδιαφέροντος είναι μικρές στιγμές που ενισχύουν τον συναισθηματικό δεσμό. Όταν αυτές εκλείπουν, η σχέση χάνει σταδιακά τη ζεστασιά της.

Δείτε όλες τις ενδίξεις ότι ζείτε «Παράλληλες Ζωές», στο άρθρο του Allyou.gr

Συντάκτης άρθρου: Κλέλια Φατούρου