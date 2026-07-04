BYD DOLPHIN G DM-i: Τι καινούργιο φέρνει

Η BYD, ο κορυφαίος κατασκευαστής οχημάτων νέας ενέργειας στον κόσμο, παρουσιάζει τη νεότερη έκδοση της τεχνολογίας Super Hybrid, DM 5.0, μέσω του νέου compact μοντέλου DOLPHIN G DM-i.Το πρώτο μοντέλο της BYD που σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε για την Ευρώπη αξιοποιεί βελτιώσεις σε τρεις βασικούς τομείς, οι οποίες του εξασφαλίζουν κορυφαία ευελιξία στην κατηγορία και σταθμισμένη κατανάλωση καυσίμου μόλις 1,4 λτ./100 χλμ. με πλήρως φορτισμένη μπαταρία.

Οι αλλαγές στο σύστημα κίνησης περιλαμβάνουν μια νέα έκδοση του βενζινοκινητήρα 1,5 λτ. της BYD, ειδικά εξελιγμένη για χρήση στο σύστημα Super Hybrid.Το DM 5.0 διαθέτει βελτιστοποιημένα ηλεκτρονικά και ηλεκτρικά συστήματα, με την πρώτη στον κόσμο ενσωμάτωση τριών μονάδων ελέγχου στο σύστημα κίνησης, που προσφέρουν υψηλότερη υπολογιστική ισχύ και ταχύτερη μετάδοση σημάτων. Σε συνδυασμό με την προηγμένη τεχνολογία ηλεκτρονικού ελέγχου «7-in-1» της BYD, το σύστημα προσαρμόζεται σε ποικίλες οδικές συνθήκες, θερμοκρασίες και σενάρια λειτουργίας, εξασφαλίζοντας βελτιστοποιημένο συνολικό έλεγχο και εξαιρετική οδηγική εμπειρία.

Αυτές οι βελτιώσεις καθιστούν το DOLPHIN G DM-i μια ξεχωριστή πρόταση στην κατηγορία B-hatchback, με 105 χιλιόμετρα αμιγώς ηλεκτρικής αυτονομίας – επαρκή για τις περισσότερες καθημερινές μετακινήσεις – και συνδυασμένη αυτονομία, με γεμάτο ρεζερβουάρ και πλήρως φορτισμένη μπαταρία, έως 1.040 χλμ. Η σταθμισμένη κατανάλωση καυσίμου με πλήρως φορτισμένη μπαταρία περιορίζεται μόλις στα 1,4 λτ./100 χλμ., μειώνοντας σημαντικά το λειτουργικό κόστος. Παράλληλα, η μέγιστη συνολική ισχύς των 212 PS εξασφαλίζει ισχυρές επιδόσεις, με επιτάχυνση 0–100 km/h σε μόλις 8,3 δευτερόλεπτα.

Το DOLPHIN G DM-i διατίθεται σε δύο τύπους Blade Battery. Η έκδοση Active έχει μπαταρία χωρητικότητας 7,42 kWh, που εξασφαλίζει 40 χλμ. αμιγώς ηλεκτρικής αυτονομίας σύμφωνα με το πρότυπο WLTP (Συνδυασμένος Κύκλος) και συνολική αυτονομία 1.020 χλμ. Οι εκδόσεις Boost, Comfort και Sport διαθέτουν μπαταρία Blade 18,3 kWh, η οποία επεκτείνει την αμιγώς ηλεκτρική αυτονομία στα 105 χλμ. και τη συνολική αυτονομία στα 1.040 χλμ., ενώ ταυτόχρονα μειώνει τις εκπομπές CO₂ από 60 g/km σε μόλις 32 g/km.

Η έκδοση Active διαθέτει ενσωματωμένο φορτιστή (OBC) 3,3 kW, ο οποίος μπορεί να φορτίσει πλήρως τη μπαταρία από το 15% σε λιγότερο από τρεις ώρες. Οι εκδόσεις Boost, Comfort και Sport αυξάνουν την ισχύ αυτή στα 6,6 kW και περιλαμβάνουν δυνατότητα φόρτισης συνεχούς ρεύματος (DC) 39 kW, η οποία επιτρέπει τη φόρτιση της μπαταρίας 18,3 kWh από το 10% στο 80% σε μόλις 26 λεπτά.