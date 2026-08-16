DENZA Z: Ένας «πύραυλος» εδάφους

Η DENZA, η premium μάρκα του BYD Group που έχει την τεχνολογική καινοτομία στον πυρήνα της, παρουσιάζει το νέο, αμιγώς ηλεκτρικό supercar DENZA Z, ένα μοντέλο που επαναπροσδιορίζει τα δεδομένα στην κατηγορία των οχημάτων υψηλών επιδόσεων.Όλες οι εκδόσεις του Z διαθέτουν διάταξη τριών ηλεκτροκινητήρων, με έναν στον εμπρός άξονα και από έναν σε κάθε πίσω τροχό. Η συνολική μέγιστη ισχύς του συστήματος ανέρχεται σε 1.604 PS, με μέγιστη ροπή 1.240 Nm. Το αποτέλεσμα είναι επιτάχυνση 0–100 km/h σε μόλις 2,25 δευτερόλεπτα για την έκδοση Coupe — ταχύτερη από όλα σχεδόν τα supercars με κινητήρα εσωτερικής καύσης, πλην των πιο ακραίων εκδόσεων υψηλών επιδόσεων — και τελική ταχύτητα 300 km/h.



Με την τοποθέτηση των προαιρετικών semi-slick ελαστικών, η έκδοση Racing επιταχύνει ακόμη ταχύτερα, κάτω από το όριο των δύο δευτερολέπτων για το 0–100 km/h, με χρόνο μόλις 1,96 δευτ., ενώ αυξάνεται και η τελική ταχύτητα στα 350 km/h.Η Z Special Edition διαθέτει, από την άλλη, ενισχυμένη θερμική διαχείριση αγωνιστικών προδιαγραφών, με την απόδοση ψύξης του συστήματος κίνησης και της μπαταρίας να αυξάνεται κατά 180% και 30% αντίστοιχα. Η συνολική ισχύς του συστήματος ξεπερνά τα 2.000 PS, με επιτάχυνση 0–100 km/h σε λιγότερο από 1,7 δευτερόλεπτα. Περισσότερες πληροφορίες για το συγκεκριμένο μοντέλο θα ανακοινωθούν σε επόμενο στάδιο.



Οι δύο πίσω ηλεκτροκινητήρες αποτελούν βασικά στοιχεία της πρώτης παγκοσμίως πλήρως ενσωματωμένης μονάδας ηλεκτροκίνησης 15 σε 1. Η τεχνολογία αυτή, που έχει εξελιχθεί εσωτερικά, περιλαμβάνει δύο ηλεκτροκινητήρες, ο καθένας με τον δικό του μειωτήρα και Motor Control Unit (MCU), καθώς και Onboard Charger (OBC), μετατροπέα DC-DC, Vehicle Control Unit (VCU), Battery Management Controller (BMC), Power Distribution Unit (PDU), λειτουργίες Boost Charging, Energy Management και Charging Heating. Η μέγιστη ταχύτητα περιστροφής της μονάδας φτάνει τις 30.000 σ.α.λ.



Το Vehicle Motion Control (VMC) λειτουργεί ως κεντρικός κόμβος ελέγχου του οχήματος, συντονίζοντας όλα τα επιμέρους ελεγχόμενα συστήματα, όπως την πέδηση, την ανάρτηση και το σύστημα διεύθυνσης. Με χρόνο μετάδοσης σήματος μόλις 10 χιλιοστά του δευτερολέπτου, προσφέρει ταχύτερο, ακριβέστερο και πιο ολοκληρωμένο έλεγχο της δυναμικής συμπεριφοράς του αυτοκινήτου.