Σε άκρως καλοκαιρινό mood βρίσκεται η Ρούλα Κορομηλά και το μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους μέσα από μια διαφορετική ανάρτηση στο Instagram.

Η αγαπημένη παρουσιάστρια άφησε στην άκρη τις κλασικές φωτογραφίες και επέλεξε να δημοσιεύσει μια εικόνα της σε μορφή σκίτσου, δίνοντας μια πιο καλλιτεχνική και παιχνιδιάρικη πινελιά.

«Η καλοκαιρινή πραγματικότητα μου αλλά με την καλύτερη εκδοχή της σε σκίτσο έτσι γίνεται κ πιο μαγική. Βαρέθηκα τις κλασικές φωτό. Τα ίδια κ τα ίδια. Και όταν οι φωτό δεν φτάνουν για να δείξουν το mood γίνονται σκίτσο», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της.

Όπως ήταν αναμενόμενο, οι followers της έσπευσαν να της χαρίσουν δεκάδες κολακευτικά σχόλια, τονίζοντας πως παραμένει εντυπωσιακή και ξεχωριστή, ακόμη και... σε σκίτσο.

Η ανάρτηση που έκλεψε τις εντυπώσεις

Να θυμίσουμε ότι πριν από λίγες ημέρες η Ρούλα Κορομηλά είχε μοιραστεί και μια ιδιαίτερη συνάντηση με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, συνοδεύοντας τη φωτογραφία τους με λόγια εκτίμησης για τον παρουσιαστή.

Μεταξύ άλλων έγραψε: «Δύο συνάδελφοι που αγαπήσαμε και υπηρετήσαμε την ψυχαγωγία με όλη μας την ψυχή... Η τηλεόραση είναι πάνω από όλα επικοινωνία και συναίσθημα και ο Γρηγόρης το γνωρίζει καλύτερα από τον καθένα. Η συνέπεια και ο σεβασμός που δείχνει προς τους τηλεθεατές είναι μερικά από τα χαρίσματα που διαθέτει...».