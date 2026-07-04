BMW Σειρά 7: Στην παραγωγή η νέα γενιά

H νέα BMW Σειρά 7 Sedan γιόρτασε την έναρξη παραγωγής της στο εργοστάσιο του BMW Group στο Dingolfing. Το γεγονός αυτό αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο τόσο για το εργοστάσιο όσο και για την εταιρεία, καθώς οι καινοτομίες της Neue Klasse ενσωματώνονται για πρώτη φορά σε ένα καθιερωμένο μοντέλο παραγωγής της BMW Σειράς 7. Μέχρι το τέλος του 2027, οι τεχνολογίες της Neue Klasse θα έχουν εφαρμοστεί σε 40 μοντέλα του BMW Group.

Πέρα από τη νέα σχεδιαστική γλώσσα για την πολυτελή κατηγορία της BMW, το μοντέλο ενσωματώνει μια πιο ενοποιημένη αρχιτεκτονική λογισμικού και ηλεκτρονικών, το νέο BMW Panoramic iDrive με ανανεωμένη φιλοσοφία χειρισμού, καθώς και χαρακτηριστικά όπως το BMW Passenger Screen και το βελτιωμένο BMW Theatre Screen για τους πίσω επιβάτες. Το BMW Symbiotic Drive εξασφαλίζει απρόσκοπτη αλληλεπίδραση μεταξύ οδηγού και συστημάτων υποβοήθησης.

Το σύστημα κίνησης της νέας BMW Σειράς 7 αποτελεί επίσης ένα σημαντικό βήμα προόδου. Η νέα τεχνολογία μπαταριών, με κυλινδρικές κυψέλες έκτης γενιάς, βελτιώνει σημαντικά τόσο την αυτονομία όσο και τις επιδόσεις φόρτισης. Για παράδειγμα, η αμιγώς ηλεκτρική BMW i7 60 xDrive Sedan προσφέρει ηλεκτρική αυτονομία έως 727 χιλιόμετρα (WLTP) και φορτίζει από το 10% έως το 80% σε περίπου 28 λεπτά (BMW i7 60 xDrive Sedan: συνδυασμένη κατανάλωση ενέργειας: 20,8 kWh/100 km (WLTP), συνδυασμένες εκπομπές CO₂: 0 g/km (WLTP), κατηγορία CO₂: A, ηλεκτρική αυτονομία: 608–727 km (WLTP).

Παράλληλα, η νέα BMW Σειρά 7 προσφέρει στους πελάτες ακόμη μεγαλύτερα περιθώρια εξατομίκευσης. Ποτέ άλλοτε δεν υπήρχαν τόσες δυνατότητες και επιλογές για το μοντέλο. Για την κάλυψη των προσωπικών προτιμήσεων των πελατών, διατίθενται περισσότερες από 500 αποχρώσεις αμαξώματος και χρωματικοί συνδυασμοί, ενώ για το εσωτερικό προσφέρονται περίπου 700 συνδυασμοί εξοπλισμού και υλικών.