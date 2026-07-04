Νεκρή γυναίκα μέσα στο σπίτι της στην Κατερίνη – Εξετάζεται το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας/ βίντεο ΕΡΤ

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Αστυνομίας στην Κατερίνη, μετά τον εντοπισμό νεκρής γυναίκας μέσα στο σπίτι της.

Η γυναίκα βρέθηκε ανάσκελα στον χώρο της κατοικίας της και έφερε βαθύ θλαστικό τραύμα στο κεφάλι, γεγονός που έχει κινητοποιήσει τις Αρχές, σύμφωνα με τις πληροφορίες που μετέδωσε η ΕΡΤ.

Αστυνομικοί της Ασφάλειας Κατερίνης κάλεσαν ιατροδικαστή από τη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να εξεταστούν τα ευρήματα και να διαπιστωθεί εάν ο θάνατός της οφείλεται σε εγκληματική ενέργεια.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, στο εσωτερικό του σπιτιού εντοπίστηκαν πατημασιές πάνω σε ίχνη αίματος, ενώ σε μικρή απόσταση από τη σορό βρέθηκε πανί που έφερε επίσης αίματα. Τα στοιχεία αυτά αξιολογούνται από τους αστυνομικούς στο πλαίσιο της προανάκρισης.

Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με τις Αρχές να συλλέγουν στοιχεία από τον χώρο και να αναμένουν τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, τα οποία αναμένεται να ρίξουν φως στις συνθήκες θανάτου της γυναίκας.