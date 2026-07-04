Κατερίνη: Νεκρή γυναίκα στο σπίτι της- Έφερε θλαστικό τραύμα στο κεφάλι

Οι πατημασιές και το πανί κοντά στη σορό - Τι εξετάζουν οι αρχές

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
04.07.26 , 12:00 Τα καλύτερα νέα αρώματα που θα κυριαρχήσουν αυτό το καλοκαίρι
04.07.26 , 11:34 Σάκης Τανιμανίδης: «Πάω πίσω στα 3 μου κορίτσια» -Το story από το αεροπλάνο
04.07.26 , 11:10 Ζήνα Κουτσελίνη: Γύρισε 11 χρόνια πίσω - «Μεγάλωσα, άλλαξα…»
04.07.26 , 11:00 «Καλοκαίρι στην Αθήνα 2026», Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων με δωρεάν είσοδο
04.07.26 , 10:50 Κατερίνη: Νεκρή γυναίκα στο σπίτι της- Έφερε θλαστικό τραύμα στο κεφάλι
04.07.26 , 10:30 Λένα Δροσάκη: Νέο hair look για την ηθοποιό – Δείτε τη μεγάλη αλλαγή
04.07.26 , 10:00 Hyundai Hybrid Days από την Velmar
04.07.26 , 10:00 Αυτά είναι τα 10 καλύτερα καλοκαιρινά κοκτέιλ με αφρώδες κρασί!
04.07.26 , 09:57 Γιώργος Καραμέρος: Παραιτείται από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ
04.07.26 , 09:22 Θεσσαλονίκη: «Το κλιμακοστάσιο έγινε καμινάδα»- Πώς σώθηκε η Αφρ. Νέστορα
04.07.26 , 09:03 Κατερίνα Βασιλάκου: Το όνειρο ζωής που δεν πρόλαβε να χαρεί
04.07.26 , 08:32 BMW X5: Η νέα γενιά εντυπωσιάζει
04.07.26 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 4 Ιουλίου
03.07.26 , 23:51 Κιάρα Φεράνι: Με ποια ελληνίδα σχεδιάστρια θα συνεργαστεί
03.07.26 , 23:45 Παυλίνα Βουλγαράκη: Μας ταξιδεύει με το «Γιασεμάκι»
Τσιμτσιλή: «Τα ωραία κάποτε τελειώνουν» - Δύο αποχωρήσεις από το Happy Day
Λαγοκέφαλος: Σε ποιες περιοχές βρίσκεται και τι κάνουμε αν μας δαγκώσει
Άση Μπήλιου: Οι προβλέψεις για το καλοκαίρι – Έρωτας και χρήματα
Λένα Δροσάκη: Νέο hair look για την ηθοποιό – Δείτε τη μεγάλη αλλαγή
Σίσσυ Χρηστίδου: Το πρωινό πέντε αστέρων που απόλαυσε στην Πάτμο
Σάκης Κατσούλης: Μαγειρεύει έχοντας στην αγκαλιά τον νεογέννητο γιο του
Φαίη Σκορδά: Ποζάρει με τον Αλέξανδρο Αθανασιάδη στον γάμο της Οικονομάκου
Αλεξάνδρα Νίκα: Ο γιος της κρατά στην αγκαλιά του τη νεογέννητη αδελφή του
Δημήτρης Αλεξάνδρου: Το δώρο του Πάρη στον μπαμπά & η αντίδραση της Τούνη
Τέσσερις συνταγές με μεγάλο πρωταγωνιστή, το ελληνικό γιαούρτι
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: εξωτερική φωτογραφία αρχείου Eurokinissi ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
Νεκρή γυναίκα μέσα στο σπίτι της στην Κατερίνη – Εξετάζεται το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας/ βίντεο ΕΡΤ

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Νεκρή γυναίκα βρέθηκε στην Κατερίνη με θλαστικό τραύμα στο κεφάλι.
  • Η γυναίκα εντοπίστηκε ανάσκελα στο σπίτι της, προκαλώντας έρευνες από την Αστυνομία.
  • Αστυνομικοί κάλεσαν ιατροδικαστή από τη Θεσσαλονίκη για να εξετάσει τα ευρήματα.
  • Στο σπίτι βρέθηκαν πατημασιές σε αίμα και πανί με αίματα κοντά στη σορό.
  • Οι έρευνες συνεχίζονται για να διαπιστωθούν οι συνθήκες θανάτου της γυναίκας.

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Αστυνομίας στην Κατερίνη, μετά τον εντοπισμό νεκρής γυναίκας μέσα στο σπίτι της.

Η γυναίκα βρέθηκε ανάσκελα στον χώρο της κατοικίας της και έφερε βαθύ θλαστικό τραύμα στο κεφάλι, γεγονός που έχει κινητοποιήσει τις Αρχές, σύμφωνα με τις πληροφορίες που μετέδωσε η ΕΡΤ.

Αστυνομικοί της Ασφάλειας Κατερίνης κάλεσαν ιατροδικαστή από τη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να εξεταστούν τα ευρήματα και να διαπιστωθεί εάν ο θάνατός της οφείλεται σε εγκληματική ενέργεια.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, στο εσωτερικό του σπιτιού εντοπίστηκαν πατημασιές πάνω σε ίχνη αίματος, ενώ σε μικρή απόσταση από τη σορό βρέθηκε πανί που έφερε επίσης αίματα. Τα στοιχεία αυτά αξιολογούνται από τους αστυνομικούς στο πλαίσιο της προανάκρισης.

Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με τις Αρχές να συλλέγουν στοιχεία από τον χώρο και να αναμένουν τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, τα οποία αναμένεται να ρίξουν φως στις συνθήκες θανάτου της γυναίκας.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΑΤΕΡΙΝΗ
 |
ΝΕΚΡΗ
 |
ΣΠΙΤΙ
 |
ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top