Κιάρα Φεράνι: Με ποια ελληνίδα σχεδιάστρια θα συνεργαστεί

Κιάρα Φεράνι και Βάσια Κωσταρά ανακοίνωσαν τα σχέδιά τους

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
03.07.26 , 23:51 Κιάρα Φεράνι: Με ποια ελληνίδα σχεδιάστρια θα συνεργαστεί
03.07.26 , 23:45 Παυλίνα Βουλγαράκη: Μας ταξιδεύει με το «Γιασεμάκι»
03.07.26 , 22:50 Παπαδημητρίου: Το απρόοπτο με τα πέδιλά της λίγο πριν από event
03.07.26 , 22:45 Απάτη ΕΟΠΥΥ: Αρχηγικό μέλος πρώην υποψήφιος βουλευτής με το ΠΑΣΟΚ
03.07.26 , 22:31 Βάρη: Αστυνομικοί Έσπασαν Τα Τζάμια Αυτοκινήτου Για Να Σώσουν Λυκόσκυλο
03.07.26 , 22:14 Φωτιά Ωραιόκαστρο: Ταυτοποιήθηκαν 3 οδηγοί - Ψάχνουν ποιος έριξε το τσιγάρο
03.07.26 , 22:00 Alfa Romeo Tonale Ibrida: Η όμορφη Ιταλίδα και η μεγάλη «προίκα»
03.07.26 , 21:54 Δεξίωση πρεσβείας ΗΠΑ: Τα ισχυρά μηνύματα για τα F-35
03.07.26 , 21:45 Pirelli: Οι προκλήσεις του Silverstone, λίκνου του μηχανοκίνητου αθλητισμού
03.07.26 , 21:37 Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στο Σπαθοβούνι Κορινθίας
03.07.26 , 21:30 Κλήρωση Eurojackpot 3/7: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 10.000.000 ευρώ
03.07.26 , 21:18 Φωτιά σε σκάφος ανοιχτά της Αναβύσσου - Τι είπαν στο STAR οι επιβαίνοντες
03.07.26 , 21:06 5 χρόνια και 8 μήνες φυλάκιση στον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Δ. Μελά!
03.07.26 , 21:02 Πενέλοπε Κρουζ: Η μεγάλη απόφαση που πήρε με αφορμή ένα δώρο
03.07.26 , 20:35 Chery Park: Tο πρώτο ανοιχτό φεστιβάλ της Chery
Λαγοκέφαλος: Σε ποιες περιοχές βρίσκεται και τι κάνουμε αν μας δαγκώσει
Τσιμτσιλή: «Τα ωραία κάποτε τελειώνουν» - Δύο αποχωρήσεις από το Happy Day
Σπυροπούλου: Το εντυπωσιακό πάρτι για τα γενέθλια του γιου της, Βασίλη
Άση Μπήλιου: Οι προβλέψεις για το καλοκαίρι – Έρωτας και χρήματα
Αλεξάνδρα Νίκα: Ο γιος της κρατά στην αγκαλιά του τη νεογέννητη αδελφή του
Αλεξάνδρα Νίκα: Mε ροζ φόρεμα στον υπέροχο κήπο της
Σίσσυ Χρηστίδου: Το πρωινό πέντε αστέρων που απόλαυσε στην Πάτμο
Στεφανίδου - Ευαγγελάτος: Πιασμένοι χέρι-χέρι σε λαμπερή δεξίωση
Τέσσερις συνταγές με μεγάλο πρωταγωνιστή, το ελληνικό γιαούρτι
Σάκης Κατσούλης: Μαγειρεύει έχοντας στην αγκαλιά τον νεογέννητο γιο του
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Κιάρα Φεράνι και η Ελληνίδα σχεδιάστρια Βάσια Κωσταρά ανακοίνωσαν τη συνεργασία τους.
  • Η συλλογή τους είναι εμπνευσμένη από την ομορφιά της απλότητας και τη γυναικεία υποστήριξη.
  • Η Βάσια Κωσταρά αποκάλυψε ότι η σειρά ρούχων θα είναι αφιερωμένη στα μπλε χρώματα και τα λουλούδια.
  • Οι δύο γυναίκες έχουν μακροχρόνια φιλία και κάνουν διακοπές στην Κίμωλο με τον σύντροφο της Κιάρα, Χοσέ Ερνάντες.

Τη συνεργασία τους ανακοίνωσαν στους διαδικτυακούς τους φίλους η Κιάρα Φεράνι και η Βάσια Κωσταρά. 

Κιάρα Φεράνι: Πατέρας για τρίτη φορά ο πρώην σύζυγός της, Fedez

Κιάρα Φεράνι: Με ποια ελληνίδα σχεδιάστρια θα συνεργαστεί


Το διεθνούς φήμης μοντέλο, επιχειρηματίας και fashion blogger, και η Ελληνίδα σχεδιάστρια γνωστή για τα χειροποίητα prints και τις limited collection συλλογές της μίλησαν για τα σχέδιά τους με δύο ποτήρια  στο χέρι. 

«Αυτό που μας ενώνει είναι κάτι πολύ περισσότερα από την αγάπη μας για το καλοκαίρι. Είναι η κοινή μας πορεία ως επιχειρηματίες, το πάθος μας για δημιουργία, και η πίστη μας ότι οι γυναίκες είναι ισχυρότερες, όταν υποστηρίζουν ο ένας τον άλλον.

Κιάρα Φεράνι: Με ποια ελληνίδα σχεδιάστρια θα συνεργαστεί
Από τη Ελλάδα μέχρι την Ιταλία, δημιουργήσαμε μια συλλογή, εμπνευσμένη από όλα όσα αγαπάμε, την ομορφιά της απλότητας, τη ζωή με αυθεντικότητα, και τον εορτασμό των πιο σημαντικών στιγμών της ζωής. Μια συλλογή που γιορτάζει τη φιλία και την πίστη ότι τα πιο όμορφα πράγματα συμβαίνουν όταν οι γυναίκες υποστηρίζονται” έγραψε στη λεζάντα η Κιάρα Φεράνι.

Κιάρα Φεράνι: Με ποια ελληνίδα σχεδιάστρια θα συνεργαστεί

Και η Βάσια Κωσταρά όμως παραδέχτηκε τη συνεργασία τους που όπως είπε τόσο καιρό προσπαθούσαν να κρύψουν.  Άφησε μάλιστα να εννοηθεί ότι πρόκειται για μία σειρά ρούχων αφιερωμένη στα μπλε χρώματα και τα λουλούδια.  Η σχεδιάστρια δήλωσε περήφανη γι’ αυτό το πρότζεκτ αλλά και που γνώρισε την Κιάρα Φεράνι. 

Κιάρα Φεράνι: Με ποια ελληνίδα σχεδιάστρια θα συνεργαστεί

Οι δύο γυναίκες που συνδέονται με μία μακροχρόνια φιλία κάνουν μαζί τις διακοπές τους στην Κίμωλο. Μαζί είναι και ο σύντροφος του διεθνούς φήμης μοντέλου, Χοσέ Ερνάντες (Jose Hernandez).

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΙΑΡΑ ΦΕΡΑΝΙ
 |
ΒΑΣΙΑ ΚΩΣΤΑΡΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top