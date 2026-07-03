Τη συνεργασία τους ανακοίνωσαν στους διαδικτυακούς τους φίλους η Κιάρα Φεράνι και η Βάσια Κωσταρά.



Το διεθνούς φήμης μοντέλο, επιχειρηματίας και fashion blogger, και η Ελληνίδα σχεδιάστρια γνωστή για τα χειροποίητα prints και τις limited collection συλλογές της μίλησαν για τα σχέδιά τους με δύο ποτήρια στο χέρι.

«Αυτό που μας ενώνει είναι κάτι πολύ περισσότερα από την αγάπη μας για το καλοκαίρι. Είναι η κοινή μας πορεία ως επιχειρηματίες, το πάθος μας για δημιουργία, και η πίστη μας ότι οι γυναίκες είναι ισχυρότερες, όταν υποστηρίζουν ο ένας τον άλλον.



Από τη Ελλάδα μέχρι την Ιταλία, δημιουργήσαμε μια συλλογή, εμπνευσμένη από όλα όσα αγαπάμε, την ομορφιά της απλότητας, τη ζωή με αυθεντικότητα, και τον εορτασμό των πιο σημαντικών στιγμών της ζωής. Μια συλλογή που γιορτάζει τη φιλία και την πίστη ότι τα πιο όμορφα πράγματα συμβαίνουν όταν οι γυναίκες υποστηρίζονται” έγραψε στη λεζάντα η Κιάρα Φεράνι.

Και η Βάσια Κωσταρά όμως παραδέχτηκε τη συνεργασία τους που όπως είπε τόσο καιρό προσπαθούσαν να κρύψουν. Άφησε μάλιστα να εννοηθεί ότι πρόκειται για μία σειρά ρούχων αφιερωμένη στα μπλε χρώματα και τα λουλούδια. Η σχεδιάστρια δήλωσε περήφανη γι’ αυτό το πρότζεκτ αλλά και που γνώρισε την Κιάρα Φεράνι.

Οι δύο γυναίκες που συνδέονται με μία μακροχρόνια φιλία κάνουν μαζί τις διακοπές τους στην Κίμωλο. Μαζί είναι και ο σύντροφος του διεθνούς φήμης μοντέλου, Χοσέ Ερνάντες (Jose Hernandez).