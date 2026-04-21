Κιάρα Φεράνι: Πατέρας για τρίτη φορά ο πρώην σύζυγός της, Fedez

Για τρίτη φορά θα γίνει πατέρας ο πρώην σύζυγος της Chiara Ferragni, Fedez/ Happy Day

Ο Fedez φαίνεται πως έχει γυρίσει σελίδα στην προσωπική του ζωή, αφήνοντας πίσω του τον γάμο με την Κιάρα Φεράνι. Ο γνωστός τραγουδιστής, εδώ και μήνες έχει νέα σχέση με την Giulia Honegger και όλα δείχνουν πως το ζευγάρι ετοιμάζεται να αποκτήσει το πρώτο του παιδί!

Παρότι δεν έχει υπάρξει επίσημη επιβεβαίωση, οι αναρτήσεις τους στα social media ενισχύουν τις φήμες περί εγκυμοσύνης. Σε πρόσφατο βίντεο που δημοσίευσε στο TikTok, ο Fedez εμφανίζεται να περπατά στο πλευρό της συντρόφου του, κρατώντας τη από το χέρι με εκείνη να έχει φανερά φουσκωμένη κοιλίτσα.

Λίγο αργότερα, ανήρτησε και φωτογραφία όπου η Giulia Honegger ποζάρει στην παραλία, φορώντας κοντό μπλουζάκι που αφήνει ακάλυπτη την κοιλιά της, επιβεβαιώνοντας τα σενάρια περί εγκυμοσύνης.

Υπενθυμίζεται πως ο Fedez έχει ήδη αποκτήσει δύο παιδιά από τον προηγούμενο γάμο του με τη διάσημη influencer. Η τωρινή σχέση του καλλιτέχνη ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2025 και αποτελεί την πρώτη σταθερή παρουσία στη ζωή του μετά τον χωρισμό του το 2024 από την Κιάρα Φεράνι.