Η παρουσίαση των δύο χρόνων του έργου της Ελεονώρας Μελέτη στην Ευρωβουλή έγινε με φόντο έναν διαφορετικό «πρωινό καφέ» στο κέντρο της Αθήνας. Ο τίτλος αυτός δεν επιλέχθηκε τυχαία, καθώς για την ίδια είναι άκρως διφορούμενος κι αποτελεί ορόσημο.

«Πρωινός καφές είναι η εκπομπή με την οποία ξεκίνησα ουσιαστικά την καριέρα μου ως παρουσιάστρια... αλλά είναι κι αυτός που γίνεται ανάμεσα στους πολιτικούς», είπε αρχικά στην κάμερα του Breakfast@Star και τον Γιώργο Βιολέντη.

Η μετάβασή της από την τηλεόραση στην πολιτική σκηνή δεν έγινε χωρίς αμφισβήτηση. Η ίδια παραδέχεται με ειλικρίνεια ότι δέχτηκε επικρίσεις τόσο από το κοινό όσο και από συναδέλφους της: «Έλα μωρέ τώρα, τι να μας πει η πρωινάτζου στην Ευρωβουλή», ήταν μερικά από τα σχόλια που άκουσε. Ωστόσο, απαντά με το πλούσιο νομοθετικό της έργο, ξεχωρίζοντας την ιστορική νίκη στο Ευρωκοινοβούλιο για τις γυναίκες και τα κορίτσια της Κύπρου που υπήρξαν θύματα σεξουαλικής κακοποίησης κατά την τουρκική εισβολή του 1974.

Το έργο για το χάσμα φροντίδας και η δημοσιογραφία

Μιλώντας για την παρέμβασή της σχετικά με το χάσμα φροντίδας μεταξύ των φύλων, η ευρωβουλευτής εξήγησε ότι κατάφεραν να δημιουργήσουν μια βάση, ένα πρόγραμμα πάνω στο οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα κληθεί να νομοθετήσει. Το πρόγραμμα αυτό αφορά καλύτερες αμοιβές και συνθήκες εργασίας για τους επαγγελματίες, λιγότερη εξουθένωση, ενώ καλύπτει πάνω από 63 εκατομμύρια Ευρωπαίους πολίτες που λειτουργούν ως άτυποι φροντιστές.

Όσο για τη μετάβαση από τη δημοσιογραφία στην πολιτική, η Ελεονώρα Μελέτη δηλώνει ότι δεν νιώθει πως έχει απομακρυνθεί από το επάγγελμά της, καθώς ο τρόπος που ερευνά και συντάσσει τις ομιλίες της βασίζεται στις ίδιες αρχές: «Νιώθω ότι υπηρετώ πιο θεσμικά κάποια ζητήματα».

Η διαχείριση των πολλαπλών ρόλων της καθημερινότητας αποτελεί πρόκληση για κάθε γυναίκα, είτε εργάζεται στο Παγκράτι είτε στις Βρυξέλλες. Η κούραση είναι συχνά εξαντλητική, με την ίδια να εξομολογείται: «Πολλές φορές πέφτω στο κρεβάτι και λέω "Χριστέ μου, να είχε άλλες 10 ώρες η μέρα"... Πολλές φορές έχω τέτοια κούραση που μου λέει το παιδί μου "να κάνουμε κάτι" και της λέω "αγάπη μου, ειλικρινά δεν έχω τις δυνάμεις"».

Σε αυτή τη διαδρομή, σύμμαχοί της είναι η στήριξη του συζύγου της κι η έμπνευση που αντλεί από την κόρη της. Όταν βρίσκεται στις Βρυξέλλες κερδίζει η δουλειά, ενώ στην Ελλάδα προτεραιότητα έχει πάντα η οικογένεια.

Η κρίση της τηλεόρασης και η πιθανή επιστροφή

Σχολιάζοντας το τρέχον τηλεοπτικό τοπίο, το χαρακτήρισε μεταβατικό και δύσκολο, λόγω της άνθησης των social media και των ψηφιακών πλατφορμών. Ωστόσο, εκφράζει την έντονη δυσαρέσκειά της για την τροπή που έχουν πάρει τα πράγματα: «Έχω κουραστεί να ακούω τους πάντες να μιλάνε για όλα. Δεν μπορώ. Πνίγομαι. Αυτή τη στιγμή η τηλεόραση παραιτείται... Πρέπει να της δώσουμε το φιλί της ζωής και να μπορέσει να ξανακάνει ένα restart».

Η ίδια τονίζει ότι η λύση δεν είναι να κόβονται εκπομπές -καθώς πίσω από αυτές κρύβονται δεκάδες εργαζόμενοι και τεχνικοί- αλλά τα κανάλια να διαθέτουν εναλλακτικό πλάνο (Plan B). Κοιτάζοντας πίσω, ξεχωρίζει την εκπομπή Hashtag στο κανάλι Ε, η οποία παρά το χαμηλό μέσο όρο του σταθμού, σημείωσε επιτυχία και «άφησε εποχή», ξεκαθαρίζοντας παράλληλα ότι δεν κρίνει τη δουλειά της αποκλειστικά από τα νούμερα τηλεθέασης.

Τέλος, άνοιξε την πόρτα για μια μελλοντική τηλεοπτική επιστροφή. «Εννοείται ότι το σκέφτομαι και το έχω συζητήσει και θα το συζητήσω και θα το ξανασυζητήσω, αλλά πρέπει να παντρευτούν όλες οι συγκυρίες, έτσι ώστε κι αυτό που κάνω εδώ να μην αδικηθεί, γιατί είναι ωραίο, πλούσιο, μεγάλο, με εκφράζει το αγαπώ και να μπορώ να κάνω και αυτό που πρέπει να κάνω», απάντησε η Ελεονώρα Μελέτη.

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