Ο μεγάλος τελικός διαγωνισμός του Open Mic Challenge – New Talents Music Nights ολοκληρώνει τη φετινή σεζόν το Σάββατο 13 Ιουνίου στις 20:00 στο Theatre of the NO. Μετά από έξι επιτυχημένες βραδιές αφιερωμένες σε νέες μουσικές φωνές και πρωτότυπες δημιουργίες, η διοργάνωση ολοκληρώνεται με την ανάδειξη δύο νικητών.

Το Open Mic Challenge – New Talents Music Nights φιλοδοξεί να εξελιχθεί σε έναν σταθερό θεσμό για την ανάδειξη νέων μουσικών δημιουργών, προσφέροντας ευκαιρίες προβολής, δικτύωσης και επαφής με το κοινό.

Στον τελικό συμμετέχουν οι επτά καλλιτέχνες που διακρίθηκαν στις προηγούμενες βραδιές της διοργάνωσης: Έλλη Γαρουφαλάκη, Γεωργία Μαρούλη & Δημοσθένης Χέλμης, Μαρία Μπεθάνη, Στέφανος Μπαρμπαλιάς, Κατερίνα Σταυριανέα, Αλέξανδρος Ντουνιαδάκης και Ανέστης Χαραλαμπίδης, οι οποίοι θα παρουσιάσουν ζωντανά πρωτότυπο μουσικό υλικό, διεκδικώντας το χρηματικό έπαθλο και τη διάκριση της φετινής διοργάνωσης.

Κεντρικό στοιχείο του θεσμού παραμένει η ενεργή συμμετοχή του κοινού, το οποίο μέσω ζωντανής ψηφοφορίας συμβάλλει καθοριστικά στη διαμόρφωση του τελικού αποτελέσματος της βραδιάς. Η διαδικασία αυτή ενισχύει την άμεση σχέση ανάμεσα στους καλλιτέχνες και τους θεατές, μετατρέποντας τον διαγωνισμό σε μια ζωντανή εμπειρία αλληλεπίδρασης.

Ο μεγάλος τελικός συγκεντρώνει διαφορετικές μουσικές προσεγγίσεις, με τους καλλιτέχνες να παρουσιάζουν πρωτότυπες συνθέσεις σε μια βραδιά αφιερωμένη στο τραγούδι και τη σύγχρονη μουσική δημιουργία.

Theatre of the NO – Το πρώτο αγγλόφωνο θέατρο της Αθήνας και μουσική σκηνή.

Το Theatre of the NO έχει εξελιχθεί μέσα σε δύο χρόνια σε σημείο αναφοράς για τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία στο κέντρο της Αθήνας. Φιλοξενεί θεατρικές παραστάσεις, συναυλίες, σεμινάρια χορού και ποικίλες καλλιτεχνικές δράσεις, προωθώντας τον διάλογο μεταξύ διαφορετικών μορφών τέχνης και πολιτιστικών εκφράσεων.

Ως πολιτιστικός οργανισμός, δίνει έμφαση στην υποστήριξη νέων καλλιτεχνών και στη διασύνδεση της ελληνικής με τη διεθνή σκηνή, λειτουργώντας ως σημείο συνάντησης δημιουργών και κοινού και συμβάλλοντας στη διαμόρφωση του σύγχρονου πολιτιστικού τοπίου της Αθήνας.

Πληροφορίες

Ημερομηνία: Σάββατο 13 Ιουνίου στις 20:00

Συμμετέχουν:

Έλλη Γαρουφαλάκη

Γεωργία Μαρούλη & Δημοσθένης Χέλμης

Μαρία Μπεθάνη

Στέφανος Μπαρμπαλιάς

Κατερίνα Σταυριανέα

Αλέξανδρος Ντουνιαδάκης

Ανέστης Χαραλαμπίδης

Είσοδος για το κοινό: 5€

Προπώληση: https://www.more.com/gr-el/tickets/music/open-mic-final/

THEATRE OF THE NO: Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 3, Αθήνα Ι 6946851001

Website & Social Media: TheatreoftheNO I Facebook I Instagram

Επικοινωνία – Δημόσιες Σχέσεις: Ελευθερία Σακαρέλη

