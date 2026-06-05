Σύντομος σχολιασμός των θεμάτων που έπεσαν στα Λατινικά από τον Όμιλο Φροντιστηρίων Πουκαμισάς

Στα μαθήματα προσανατολισμού Λατινικά, Χημεία και Πληροφορική εξετάστηκαν την Παρασκευή 5/6 οι υποψήφιοι των πανελληνίων εξετάσεων των ΓΕΛ.

Το star.gr σε συνεργασία με τον Όμιλο Φροντιστηρίων Πουκαμισάς σας παρουσιάζουν τις απαντήσεις στα θέματα που «έπεσαν».

Δείτε εδώ τις πρώτες απαντήσεις στα θέματα των Λατινικών.

Δείτε εδώ τις πρώτες απαντήσεις στα θέματα της Χημείας.

Δείτε εδώ τις πρώτες απαντήσεις στα θέματα της Πληροφορικής.