Skoda: Τα σκίτσα του νέου αμιγώς ηλεκτρικού Peaq

Τα πρώτα εξωτερικά σκίτσα του μεγάλου ηλεκτρικού SUV προσφέρουν μια πρώτη εικόνα της καθαρής σχεδιαστικής του γραμμής και του δυναμικού του χαρακτήρα, ακολουθώντας τις αρχές της σχεδιαστικής φιλοσοφίας Modern Solid.Η Skoda Auto αποκάλυψε τα εξωτερικά σκίτσα του νέου, αμιγώς ηλεκτρικού επταθέσιου Peaq. Η οπτική παρουσία του νέου flagship SUV καθορίζεται από καθαρές επιφάνειες, ακριβείς γραμμές και χαρακτηριστικά φωτιστικά σώματα. Η παγκόσμια πρεμιέρα του μοντέλου θα πραγματοποιηθεί στο Monnetier-Mornex της Γαλλίας, στις 18:25, στις 23 Ιουνίου 2026.

Ο Karl Neuhold, Head of Exterior Design της Skoda Auto, δήλωσε: «Σχεδιάζοντας το εξωτερικό του Skoda Peaq, εφαρμόσαμε με συνέπεια τη σχεδιαστική γλώσσα Modern Solid, συνδυάζοντας καθαρές γραμμές, ισορροπημένες αναλογίες και ξεχωριστά σχεδιαστικά στοιχεία. Οι με ακρίβεια σμιλεμένες επιφάνειες και οι καθαρά δομημένες λεπτομέρειες δημιουργούν μια σίγουρη, διαχρονική παρουσία, ενώ χαρακτηριστικά στοιχεία, όπως οι προβολείς σε σχήμα Τ και το Tech-Deck Face, εκφράζουν την ταυτότητα της Skoda στη νέα ηλεκτρική εποχή».

Στο εμπρός μέρος, οι λεπτοί προβολείς σε σχήμα Τ, το γυαλιστερό μαύρο Tech-Deck Face και το στοιχείο που τα συνδέει διαμορφώνουν ένα χαρακτηριστικό μοτίβο πλαισίου. Η εικόνα αυτή έρχεται σε αντίθεση με τον προφυλακτήρα τύπου Volcano, ο οποίος ξεχωρίζει χάρη στο έντονο κάτω περίγραμμα και την καθαρά οριζόντια γραμμή του.Στο προφίλ, κυριαρχούν η υψηλή γραμμή των ώμων και οι φαρδιές πίσω κολόνες, στοιχεία που τονίζουν τη στιβαρή στάση του οχήματος. Οι δομημένες επιφάνειες υπογραμμίζουν περαιτέρω τις δυναμικές αναλογίες του, ενώ τα σκίτσα αναδεικνύουν και τις χωνευτές χειρολαβές των θυρών, οι οποίες ενσωματώνονται αρμονικά στο αμάξωμα.

Το πίσω μέρος ακολουθεί τη σχεδιαστική λογική του εμπρός τμήματος, με φωτιστικά σώματα σε σχήμα Τ και συνδετικό στοιχείο που σχηματίζουν το χαρακτηριστικό μοτίβο πλαισίου. Με αυτόν τον τρόπο, το Peaq αποκτά ξεχωριστή οπτική ταυτότητα, παραμένοντας άμεσα αναγνωρίσιμο με την πρώτη ματιά.

Η παγκόσμια πρεμιέρα του νέου Skoda Peaq θα πραγματοποιηθεί στο Monnetier-Mornex της Γαλλίας, στις 18:25, στις 23 Ιουνίου.