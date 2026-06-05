Ο ηθοποιός Τζέιμς Χάντι βρέθηκε νεκρός το πρωί της Τετάρτης 4 Ιουνίου 2026 στην περιοχή Ταρζάνα του Λος Άντζελες, ύστερα από επίθεση με μαχαίρι στο σπίτι του. Σύμφωνα με την αστυνομία, για την υπόθεση συνελήφθη ο 44χρονος Μάικλ Γκλέντχιλ, γιος της συντρόφου του, ο οποίος φέρεται να παραδέχθηκε ότι ήταν ο δράστης.

Η σύλληψη και η ομολογία

Οι αρχές ανέφεραν ότι ο ύποπτος κάλεσε ο ίδιος την αστυνομία, λέγοντας: «Είμαι ο γιος του ανθρώπου, μόλις σκότωσα τον άνθρωπο της αμαρτίας». Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο, βρήκαν τον Χάντι αναίσθητο στην μπροστινή αυλή του σπιτιού με τραύμα από μαχαίρι στο στήθος.

Ο Χάντι μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της περιοχής, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Ο Μάικλ Γκλέντχιλ, σύμφωνα με την αστυνομία, τους έκανε σήμα και τους είπε ότι ήταν ο άνθρωπος που αναζητούσαν. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, διέμενε στο ίδιο σπίτι με τη μητέρα του και συνελήφθη με κατηγορία ανθρωποκτονίας. Η εγγύησή του ορίστηκε στα 2 εκατομμύρια δολάρια.

Τι λέει η αστυνομία

Σε ανακοίνωσή τους οι αρχές ανέφεραν ότι το περιστατικό φαίνεται να ήταν μεμονωμένο και πως δεν υπάρχει κίνδυνος για το κοινό. Στην υπόθεση αναφέρθηκε επίσης ότι, μέχρι το βράδυ της Πέμπτης, ο Γκλέντχιλ παρέμενε υπό κράτηση στις φυλακές Βαν Νάις, ενώ σύμφωνα με διαθέσιμα διαδικτυακά δικαστικά αρχεία δεν είχε καταχωριθεί ακόμη υπόθεση και δεν ήταν σαφές αν είχε οριστεί δικηγόρος.

Ο θάνατος του ηθοποιού επιβεβαιώθηκε και από την ατζέντισσά του, Παμ Έλις-Έβενας, η οποία δήλωσε: «Με μεγάλη θλίψη μπορώ να επιβεβαιώσω ότι ο άνδρας που δέχθηκε επίθεση και σκοτώθηκε την Τετάρτη στην Ταζάνα ήταν ο ηθοποιός Τζέιμς Χάντι».

Η πορεία του Τζέιμς Χάντι

Ο Τζέιμς Χάντι ήταν 81 ετών κι είχε μακρά διαδρομή στον κινηματογράφο και την τηλεόραση από τη δεκαετία του '70, με περισσότερες από 150 συμμετοχές. Έγινε γνωστός από ρόλους σε παραγωγές όπως τα: Top Gun Maverick, Logan και Jumanji, ενώ είχε εμφανιστεί και σε σειρές όπως: NCIS Los Angeles, CSI New York, NYPD Blue, Law & Order, Alias, Criminal Minds, Rizzoli & Isles και Cold Case.

Στο Top Gun Maverick του 2022 υποδύθηκε τον μπάρμαν Τζίμι, ενώ στο Logan του 2017 είχε ρόλο γιατρού. Είχε επίσης συμμετοχή στην κωμωδία Senior Entourage, όπου ενσάρκωσε τον Πατέρα ΜακΓκάφιν. Ο σκηνοθέτης της ταινίας, Μπράιαν Κόνορς, είχε γράψει στα κοινωνικά δίκτυα ότι ο Χάντι ήταν ένας από τους «καλύτερους ηθοποιούς χαρακτήρων που γνωρίζω».