Μ. Καλάβρια: «Μου στοίχισε ο θάνατος της Γ. Μαστροκώστα - Ήταν σαν αδερφή μου, δεν το έχω συνειδητοποιήσει»/ Happy Day

Η Μαρία Καλάβρια δεν μπορεί ακόμα - όπως είπε - να συνειδητοποιήσει την απώλεια της Γωγώς Μαστροκώστα. Ήταν «σαν αδελφή της».

Το γνωστό μοντέλο και πολύ καλή φίλη της Γωγώς Μαστροκώστα, δεν μπόρεσε να κρύψει την συγκίνησή της μιλώντας στις κάμερες για τον θάνατο της φίλης της, ενώ αναφέρθηκε και στη στάση ζωής της, τονίζοντας πως παρέμεινε αισιόδοξη ακόμα και στις πιο δύσκολες στιγμές της.

«Η αλήθεια είναι ότι είναι ένα κομμάτι πολύ φρέσκο για μένα, που δεν έχω μιλήσει. Και είναι πολύ στενάχωρο, δεν το έχω συνειδητοποιήσει ακόμα. Η Γωγώ ήταν σαν αδελφή μου. Την αγαπούσα και την αγαπώ πάρα πολύ. Μου στοίχισε όλο αυτό το κομμάτι. Προσπαθώ να το διαχειριστώ, γιατί σίγουρα δεν μπορώ να κάνω και διαφορετικά», ανέφερε αρχικά.

«Τα πάντα θυμάμαι. Η Γωγώ ήτανε πάντα πάρα πολύ δυναμική, χαρούμενη, ευχάριστη, ανοιχτός άνθρωπος, αισιόδοξη. Ακόμα και με τις δυσκολίες που πέρασε το τελευταίο διάστημα, ήτανε πάρα πολύ αισιόδοξη. Μιλάω με την οικογένεια, δεν θα δώσω περισσότερες λεπτομέρειες, αλλά σίγουρα χρειάζονται τον χώρο τους», σημείωσε η Μαρία Καλάβρια.

Τέλος, αναφέρθηκε και στον Δημήτρη Αλεξάνδρου, ξεκαθαρίζοντας πως όλοι τους αποτελούσαν μια κοινή παρέα και πως η απώλεια της Γωγώς Μαστροκώστα τους έχει επηρεάσει βαθιά.

«Δεν έχω να χωρίσω κάτι. Και με τον Δημήτρη κάναμε πολλή παρέα, μαζί και με τη Γωγώ και τον Τραϊανό. Οπότε ήμασταν όλοι μαζί που κάναμε παρέα. Άρα και ο Δημήτρης σίγουρα στεναχωρήθηκε πάρα πολύ για τη Γωγώ», κατέληξε το γνωστό μοντέλο.