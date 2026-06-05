Φωτιά Άλσος Βεΐκου: Συνελήφθη μελισσοκόμος για την πυρκαγιά

Έχει καταγραφεί σε βίντεο να αποχωρεί μετά την οριοθέτηση της φωτιάς

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Μελισσοκόμος απομακρύνεται όταν οριοθετήθηκε η φωτιά, όπως φαίνεται σε βίντεο ντοκουμέντο / Βίντεο Ερτ

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Συνελήφθη 45χρονος μελισσοκόμος για την πυρκαγιά στο άλσος Βεΐκου στη Φιλοθέη.
  • Η σύλληψη έγινε το βράδυ της Πέμπτης, θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών.
  • Επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 3.557,81 ευρώ στον κατηγορούμενο.
  • Υπήρχαν μαρτυρίες για δεύτερο άτομο, ο μελισσοκόμος ισχυρίζεται ότι δεν τον γνωρίζει.
  • Από 1 Ιανουαρίου έως 4 Ιουνίου 2026, 69 άτομα έχουν συλληφθεί για εμπρησμό από αμέλεια.

Ένας 45χρονος μελισσοκόμος, ο οποίος φέρεται να είναι υπαίτιος για τη φωτιά που ξέσπασε στο άλσος Βεΐκου στη Φιλοθέη συνελήφθη από την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού.

Φωτιά κοντά στο Άλσος Βεΐκου: Σηκώθηκαν εναέρια μέσα

Ο 45χρονος συνελήφθη το βράδυ της Πέμπτης στο πλαίσιο του αυτοφώρου και σήμερα θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών. Σε βάρος του επιβλήθηκε και διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.557,81 ευρώ.

Συνελήφθη μελισσοκόμος για τη φωτά στο Άλσος Βεΐκου

Ο μελισσοκόμος έχει καταγραφεί σε βίντεο να αποχωρεί από το άλσος μετά την οριοθέτηση της πυρκαγιάς / Φωτογραφία από βίντεο Ερτ

Από την πρώτη στιγμή υπήρχαν μαρτυρίες για την έναρξη της πυρκαγιάς κατά τη διάρκεια του καπνίσματος μελισσών, οι οποίες έκαναν λόγο και για δεύτερο άτομο. Ο 45χρονος μελισσοκόμος, όμως, στην κατάθεσή του ανέφερε ότι ο δεύτερος ήταν κάποιος τον οποίο δε γνωρίζει, που προσπάθησε να τον βοηθήσει και δεν έχει σχέση με την πυρκαγιά.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, ο μελισσοκόμος είναι ο 69ος που συλλαμβάνεται από την 1η Ιανουαρίου έως και την 4η Ιουνίου 2026, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, για εμπρησμό από αμέλεια. Συνολικά έχουν επιβληθεί 393 διοικητικά πρόστιμα, ύψους 367.695,645 ευρώ.

Υπογραμμίζεται επίσης ότι η ΔΑΕΕ και οι ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος παραμένουν σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, πραγματοποιώντας συνεχείς ελέγχους και προχωρώντας άμεσα στην απόδοση ευθυνών σε περιπτώσεις παραβάσεων της ισχύουσας νομοθεσίας.

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