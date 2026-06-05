Λαμπερές παρουσίες στο cocktail party των International Emmy Awards

Τι φόρεσαν οι επώνυμοι που έδωσαν το «παρών»

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Διοργανώθηκε cocktail party στην Αθήνα για τα International Emmy Awards.
  • Παρέστησαν σημαντικές προσωπικότητες από την showbiz, την πολιτική και τον πολιτισμό.
  • Ανάμεσα στους καλεσμένους ήταν ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας και γνωστοί καλλιτέχνες.
  • Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην ταράτσα του Δημαρχείου με θέα την Ακρόπολη.
  • Οι καλεσμένοι φωτογραφήθηκαν με χαρούμενη διάθεση και chic ντυσίματα.

Λαμπερές παρουσίες παρευρέθηκαν σε μια ξεχωριστή εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, με αφορμή τη συμμετοχή μας στη διαδικασία των International Emmy Awards.

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Ανάμεσα στα πρόσωπα της showbiz, της πολιτικής και του πολιτισμού που έδωσαν το «παρών» στην εκδήλωση ήταν ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας και η Γεωργία Πολυτάνου, η Ιωάννα Παππά, ο Δημήτρης Κίτσος, η Κατερίνα Παπουτσάκη, η Ναταλία Αργυράκη, ο Γιώργος Κρικοριάν και η Χριστίνα Βαρδαξή, η Δάφνη Αλεξάντερ, η Κατερίνα Μπέη, ο Αργύρης Πανταζάρας, η Στεφανία Καλομοίρη και η Μαρία Κορινθίου. Όλοι τους πόζαραν κεφάτοι και chic ντυμένοι στους φωτογράφους.

Μετά την ολοκλήρωση του ημιτελικού γύρου αξιολόγησης στην κατηγορία Best Drama, οι καλεσμένοι ανέβηκαν στην ταράτσα του Δημαρχείου Αθηναίων για μια υπέροχη βραδιά με θέα την Ακρόπολη.

Δες τις φωτογραφίες:

Λαμπερές παρουσίες στο cocktail party των International Emmy Awards

Χάρης Δούκας-Γεωργία Πολυτάνου/ NDP

Λαμπερές παρουσίες στο cocktail party των International Emmy Awards

Ιωάννα Παππά/ NDP

Κατερίνα Παπουτσάκη

Κατερίνα Παπουτσάκη/ NDP

Λαμπερές παρουσίες στο cocktail party των International Emmy Awards

Μαρία Κορινθίου/ NDP

Λαμπερές παρουσίες στο cocktail party των International Emmy Awards

Αργύρης Πανταζάρας/ NDP

Γιώργος Κρικοριάν-Χριστίνα Βαρδαξή

Γιώργος Κρικοριάν-Χριστίνα Βαρδαξή/ NDP

Λαμπερές παρουσίες στο cocktail party των International Emmy Awards

Δάφνη Αλεξάντερ/ NDP

Λαμπερές παρουσίες στο cocktail party των International Emmy Awards

Ναταλία Αργυράκη/ NDP

Δημήτρης Κίτσος

Δημήτρης Κίτσος/ NDP

 

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