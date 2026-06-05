Λαμπερές παρουσίες παρευρέθηκαν σε μια ξεχωριστή εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, με αφορμή τη συμμετοχή μας στη διαδικασία των International Emmy Awards.

Ανάμεσα στα πρόσωπα της showbiz, της πολιτικής και του πολιτισμού που έδωσαν το «παρών» στην εκδήλωση ήταν ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας και η Γεωργία Πολυτάνου, η Ιωάννα Παππά, ο Δημήτρης Κίτσος, η Κατερίνα Παπουτσάκη, η Ναταλία Αργυράκη, ο Γιώργος Κρικοριάν και η Χριστίνα Βαρδαξή, η Δάφνη Αλεξάντερ, η Κατερίνα Μπέη, ο Αργύρης Πανταζάρας, η Στεφανία Καλομοίρη και η Μαρία Κορινθίου. Όλοι τους πόζαραν κεφάτοι και chic ντυμένοι στους φωτογράφους.

Μετά την ολοκλήρωση του ημιτελικού γύρου αξιολόγησης στην κατηγορία Best Drama, οι καλεσμένοι ανέβηκαν στην ταράτσα του Δημαρχείου Αθηναίων για μια υπέροχη βραδιά με θέα την Ακρόπολη.

Δες τις φωτογραφίες:

Χάρης Δούκας-Γεωργία Πολυτάνου/ NDP

Ιωάννα Παππά/ NDP

Κατερίνα Παπουτσάκη/ NDP

Μαρία Κορινθίου/ NDP

Αργύρης Πανταζάρας/ NDP

Γιώργος Κρικοριάν-Χριστίνα Βαρδαξή/ NDP

Δάφνη Αλεξάντερ/ NDP

Ναταλία Αργυράκη/ NDP

Δημήτρης Κίτσος/ NDP