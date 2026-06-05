Για τις εκπομπές που «κόβονται» πρόωρα, όπως αυτή του Κώστα Τσουρού στον ΣΚΑΪ, στην οποία συμμετείχε, απάντησε η Ναταλία Αργυράκη μιλώντας στο Breakfast@Star.

«Τέτοιες εξελίξεις δεν είναι ποτέ ευχάριστες, αλλά ορισμένες φορές κρίνονται αναγκαίες, οπότε σίγουρα προχωράμε παρακάτω. Αν βέβαια το μέλλον περιλαμβάνει όλες αυτές τις δυσκολίες, ομολογουμένως αποτελεί ένα ζόρι για τον κλάδο μας. Πρέπει να πω, πάντως, ότι επειδή κατά καιρούς ακούγονται πράγματα για υπέρογκα ποσά, για πάρα πολύ μεγάλες ομάδες και για ανθρώπους που ζητούν υπερβολικά χρήματα για τον μήνα τους —τα οποία ίσως δεν αντιστοιχούν ούτε στη δουλειά τους ούτε στα γενικότερα δεδομένα της εργασίας— ίσως εκείνοι που γνωρίζουν καλύτερα τα πράγματα, προκειμένου να έχουμε μια βιώσιμη και καλή τηλεόραση, κρίνουν ότι κάποια στοιχεία πρέπει να μειωθούν. Προσωπικά, θα ήθελα να αξιολογούμε τους ανθρώπους με βάση το τι προσφέρουν και όχι μόνο με βάση το ονοματεπώνυμό τους, δηλαδή να κρίνουμε στην πράξη τι κάνει ο καθένας», είπα αρχικά η δημοσιογράφος.

Όσον αφορά το αν υπάρχουν προτάσεις για τη νέα χρονιά ξεκαθάρισε: «Για εμένα είναι νωρίς. Δεν έχω μπει σε συζητήσεις, καθώς μόλις ολοκληρώσαμε τη διαδρομή μας».

Ιδανικά τι θα ήθελε να κάνει; «Μετά από όλη αυτή την κουβέντα αλλά και μετά τη χρονιά που πέρασε, δε θα ήθελα να πω τίποτα για ιδανικό. Η φετινή τηλεοπτική χρονιά ήταν πράγματι δύσκολη· στην καθημερινότητά μας, στο day to day της δουλειάς, υπήρξαν πολλές φορές που επηρεάστηκα, στεναχωρήθηκα και αγχώθηκα με όλη αυτή την κατάσταση. Όμως, έμαθα ότι τελικά οι άνθρωποι, όταν είναι ενωμένοι, μπορούν να συνεχίσουν και, σε τελική ανάλυση, φτάσαμε σχεδόν στον τερματισμό με αξιοπρέπεια και χαμόγελο», απάντησε η Ναταλία Αργυράκη.

Η Ναταλία Αργυράκη με τον Κώστα Τσουρό /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Σχετικά με το ενδεχόμενο να συνεχίσει στον ΣΚΑΪ, διευκρίνισε ότι σε αυτή τη φάση η συγκεκριμένη συνεργασία ολοκληρώθηκε και κανείς δεν γνωρίζει τι επιφυλάσσει το μέλλον. Εξέφρασε, ωστόσο, τη μεγάλη της χαρά να συνεργαστεί ξανά στο μέλλον με τον Κώστα Τσουρό σε κάποια άλλη εκπομπή, χαρακτηρίζοντάς τον φίλο και έναν δημοσιογράφο τον οποίο θαυμάζει και εκτιμά βαθύτατα για τη στάση και την αξιοπρέπεια που επέδειξε όλη τη χρονιά. Κατέληξε λέγοντας ότι αν προέκυπτε κάτι στο οποίο θα «κούμπωναν» και οι δύο και θα τους έκανε χαρούμενους, θα το έκανε με μεγάλη προθυμία.

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