BMW X5: Δυναμική εμφάνιση στο BMW International Open

Με επιτάχυνση 0–100 km/h σε μόλις 4,5 δευτερόλεπτα, η νέα BMW X5 έκανε εξίσου δυναμική εμφάνιση στο BMW International Open. Η πέμπτη γενιά του Sports Activity Vehicle (SAV) παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο εργοστάσιο του BMW Group στο Spartanburg (ΗΠΑ), όπου και κατασκευάζεται. Σχεδόν ταυτόχρονα, οι καλεσμένοι της Tee-Off Night – που παραδοσιακά σηματοδοτεί την έναρξη της Pro-Am Experience – είχαν την ευκαιρία να δουν από κοντά τη νέα BMW X5 στο BMW Welt.

Από σήμερα, το ίδιο ισχύει και για όλους τους επισκέπτες του BMW International Open: η BMW X5 M60e xDrive, το plug-in hybrid μοντέλο της M Performance, αποτελεί φέτος το hole-in-one prize, το οποίο θα απονεμηθεί στον πρώτο παίκτη που θα πετύχει hole-in-one στο 17ο hole (par 3). Το όχημα εκτίθεται τόσο στο 17ο tee όσο και στο Tournament Village.