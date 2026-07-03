Το Βρετανικό Grand Prix είναι ο πρώτος από τους δύο αγώνες που θα έχουν την Pirelli ως χορηγό ονόματος (title sponsor) φέτος. Η Ιταλική εταιρεία θα δώσει επίσης το όνομά της στο Ιταλικό Grand Prix, συνδέοντας έτσι το brand της με τους δύο ιστορικούς αγώνες που μετρούν τις περισσότερες διοργανώσεις στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Formula 1. Το Βρετανικό και το Ιταλικό GP είναι οι μόνοι δύο αγώνες που διεξάγονται ανελλιπώς κάθε χρόνο από το ξεκίνημα του πρωταθλήματος το 1950, διατηρώντας το ίδιο όνομα. Ο πρώτος στην ιστορία αγώνας της Formula 1 στο Silverstone είχε νικητή τον Giuseppe Farina, ο οποίος οδηγούσε μια Alfa Romeo με ελαστικά Pirelli Stella Bianca.

Ο φετινός αγώνας θα είναι η 77η έκδοση του Βρετανικού Grand Prix, η 60ή με αυτό το όνομα στο Silverstone και ο 518ος αγώνας στον οποίο η Pirelli θα δώσει το παρών στο πρωτάθλημα. Η πίστα, που βρίσκεται βόρεια του Northampton, είναι μία από τις πιο συχνά χρησιμοποιούμενες στον κόσμο του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Η διαδρομή έχει μήκος 5.891m και η τελευταία σημαντική αναθεώρηση της χάραξής της έγινε το 2010, όταν εισήχθη ένα νέο τμήμα ανάμεσα στις στροφές Abbey και Brooklands.

Σήμερα, η πίστα περιλαμβάνει 18 στροφές (10 δεξιές και 8 αριστερές), ορισμένες από τις οποίες παράγουν πολύ υψηλά πλευρικά φορτία, με αστραπιαίες αλλαγές κατεύθυνσης σε υψηλή ταχύτητα. Αλληλουχίες στροφών όπως οι Maggotts-Becketts-Chapel, σε συνδυασμό με τις ευθείες, ώθησαν τον Lewis Hamilton, τον οδηγό με τις περισσότερες νίκες στο Silverstone, να δηλώσει ότι η οδήγηση σ’ αυτή την πίστα μοιάζει με το να βρίσκεσαι στο πιλοτήριο ενός μαχητικού αεροσκάφους.

Η επιλογή για το τριήμερο είναι οι πιο σκληρές γόμες της γκάμας: C1, C2 και C3 επιλέχθηκαν λόγω της υψηλής απαίτησης της πίστας, η οποία προκαλεί φθορά στα ελαστικά. Οι επιταχύνσεις που σημειώνονται σε ορισμένα τμήματα ξεπερνούν τα 5g, παρόμοια με όσα βλέπουμε στη Suzuka και στο Spa. Ο μπροστινός άξονας καταπονείται περισσότερο, με το μπροστινό αριστερό ελαστικό να είναι ιδιαίτερα επιρρεπές στη φθορά λόγω της επικράτησης των δεξιών στροφών.Η επιφάνεια της πίστας δεν προκαλεί έντονη φθορά αντίθετα έχει χαμηλή τραχύτητα. Προσφέρει καλό επίπεδο πρόσφυσης χάρη στη συνεχή χρήση της διαδρομής, καθ' όλη τη διάρκεια του έτους τόσο για αγώνες δύο όσο και τεσσάρων τροχών.

Λαμβάνοντας υπόψη όλους τους παράγοντες, αναμένουμε από τις ομάδες να επιχειρήσουν να βγάλουν τον αγώνα της Κυριακής με στρατηγική ενός pit stop, χρησιμοποιώντας τις δύο γόμες με τη μεγαλύτερη πρόσφυση, τη μέση γόμα (C2) και τη μαλακή γόμα (C3). Η τελευταία είναι η μόνη επιλογή που έχει εμφανίσει ελαφριά θερμική παραμόρφωση (graining) τα προηγούμενα χρόνια, ενώ η σκληρή γόμα (C1) και η μέση γόμα (C2) έχουν αποδειχθεί πιο σταθερές μηχανικά. Η λευκή-σκληρή γόμα είναι πολύ πιθανό να χρησιμοποιηθεί στο FP1, καθώς φέτος το τριήμερο περιλαμβάνει διαμόρφωση Sprint.

Τα ελαστικά βροχής ενδέχεται επίσης να παίξουν ρόλο στη Βρετανία. Για δύο συνεχόμενες χρονιές έβρεξε την Κυριακή, οδηγώντας τους οδηγούς στη χρήση των ενδιάμεσων ελαστικών Cinturato. Ο βρετανικός καιρός είναι διάσημος για την απρόβλεπτη συμπεριφορά του και, ακόμη και το καλοκαίρι, οι μπόρες δεν είναι ασυνήθιστες. Την Τρίτη και την Τετάρτη μετά τον αγώνα, η Pirelli θα παραμείνει στο Silverstone για δοκιμές εξέλιξης σλικ ελαστικών της επόμενης χρονιάς, με την υποστήριξη των Mercedes και Williams.

Θα υπάρξει ένα ειδικό καπέλο για το βάθρο στο Grand Prix Βρετανίας στο οποίο η Pirelli είναι χορηγός ονόματος. Οι οδηγοί στο βάθρο του Silverstone φέτος θα φορέσουν ένα ειδικό κίτρινο καπέλο που διαθέτει το μοτίβο "δόντι του κυνηγόσκυλου", ένα σχέδιο πολύ δημοφιλές στη Βρετανία. Αυτή η ειδική έκδοση, η οποία σχεδιάστηκε από τον Denis Dekovic για την Pirelli Design,