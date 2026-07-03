Βίντεο ντοκουμέντο: Ο εμπρηστής στη Θεσσαλονίκη ενώ βάζει φωτιά!

Συγκλονιστικές εικόνες με την τοποθέτηση του εμπρηστικού μηχανισμού

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Βίντεο ντοκουμέντο: Ο εμπρηστής στη Θεσσαλονίκη ενώ βάζει φωτιά!
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Ο εμπρηστής στη Θεσσαλονίκη ενώ βάζει φωτιά στο σπίτι του πρώην βουλευτή της ΝΔ (βίντεο Star)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Βίντεο ντοκουμέντο δείχνει τον εμπρηστή να πλησιάζει την πολυκατοικία του πρώην βουλευτή Σάββα Αναστασιάδη στη Θεσσαλονίκη και να βάζει φωτιά.
  • 17 λεπτά μετά, η ίδια ομάδα εμπρηστών επιτίθεται στην πολυκατοικία της οικογένειας Νέστορα, με αποτέλεσμα τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα.
  • Ο εμπρηστής φαίνεται να τοποθετεί τον μηχανισμό και να απομακρύνεται ανενόχλητος, αγνοώντας τις συνέπειες.
  • Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για την αναγνώριση των δραστών μέσω βίντεο, ελπίζοντας να βρουν στοιχεία χωρίς καλυμμένα χαρακτηριστικά.

Βίντεο ντοκουμέντο όπου ο εμπρηστής φαίνεται να πλησιάζει την πολυκατοικία του πρώην βουλευτή Σάββα Αναστασιάδη στη Θεσσαλονίκη και να βάζει φωτιά μετέδωσε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star με τη Μάρα Ζαχαρέα.  

17 λεπτά μετά, η ίδια ομάδα των εμπρηστών έβαλε φωτιά στην πολυκατοικία της άτυχης οικογένειας Νέστορα. O αστυνομικός συντάκτης του Star Παναγιώτης Μπούσιος περιέγραψε το συγκλονιστικό οπτικό ντοκουμέντο το οποίο εξασφάλισε ο Αλέξανδρος Γύγος. Το βίντεο ουσιαστικά επιβεβαιώνει αυτό το οποίο ανέφερε το ρεπορτάζ του Star τις προηγούμενες μέρες, ότι ένα άτομο τοποθέτησε τον μηχανισμό. 

Παναγιώτης Νέστορας για δράστες: «Να τους έχει καλά ο Θεός»

Ο άγνωστος προς το παρόν εμπρηστής διακρίνεται να πλησιάζει την πυλωτή της πολυκατοικίας του Σ. Αναστασιάδη. Κρατά στα χέρια του τον εμπρηστικό μηχανισμό, αδιαφορεί για την κάμερα που υπάρχει στην πολυκατοικία, καθώς έχει καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του και περνά μπροστά από τα αυτοκίνητα. 

Ο εμπρηστής ενώ τοποθετεί τον μηχανισμό στο σπίτι του Σ. Αναστασιάδη

Ο εμπρηστής ενώ τοποθετεί τον μηχανισμό στο σπίτι του Σ. Αναστασιάδη 

Στη ασυνέχεια αφήνει τον εμπρηστικό μηχανισμό σε μία γωνία μπροστά στα αυτοκίνητα, τον πυροδοτεί και εξαφανίζεται. Έχει το χρόνο λοιπόν να τοποθετήσει το μηχανισμό και  να απομακρυνθεί ώστε να μην κινδυνεύσει. Βεβαίως και ο ίδιος αδιαφόρησε για τους ενοίκους της πολυκατοικίας και για τις συνέπειες της έκρηξης, της οποία όλοι έχουμε δει τις μεγάλες ζημιές που προκάλεσε.  Φαίνεται να  είναι αμετανόητος και να μη διστάζει. 

Θεσσαλονίκη: Σαρώνουν τα τηλεφωνήματα τις ώρες των επιθέσεων

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρθηκε στο ρεπορτάζ του Star φαίνεται να κινείται σαν  να μην συμβαίνει τίποτα ή σαν να κουβαλάει τα ψώνια από το σούπερ μάρκετ! Κρατάει μια σακούλα, τοποθετεί τον μηχανισμό και λίγα λεπτά αργότερα εξαφανίζεται για να κάνει το τρίτο και πιο δυνατό χτύπημα, που ήταν και αυτό που κόστισε τη ζωή στη Βάγια Νέστορα

Συγκέντρωση στη μνήμη της Βάγιας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη

Οσον αφορά στις έρευνες για τα βίντεο, ο κύκλος ολοένα και μεγαλώνει, με τις αρχές να αναζητούν έστω και ένα καρέ, στο οποίο οι δράστες να μην έχουν καλύψει τα χαρακτηριστικά τους, για να ξεκινήσει σιγά σιγά να ξετυλίγεται το κουβάρι του εντοπισμού και των συλλήψεων τους.
 

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