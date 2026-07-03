Ο εμπρηστής στη Θεσσαλονίκη ενώ βάζει φωτιά στο σπίτι του πρώην βουλευτή της ΝΔ (βίντεο Star)

Βίντεο ντοκουμέντο όπου ο εμπρηστής φαίνεται να πλησιάζει την πολυκατοικία του πρώην βουλευτή Σάββα Αναστασιάδη στη Θεσσαλονίκη και να βάζει φωτιά μετέδωσε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star με τη Μάρα Ζαχαρέα.

17 λεπτά μετά, η ίδια ομάδα των εμπρηστών έβαλε φωτιά στην πολυκατοικία της άτυχης οικογένειας Νέστορα. O αστυνομικός συντάκτης του Star Παναγιώτης Μπούσιος περιέγραψε το συγκλονιστικό οπτικό ντοκουμέντο το οποίο εξασφάλισε ο Αλέξανδρος Γύγος. Το βίντεο ουσιαστικά επιβεβαιώνει αυτό το οποίο ανέφερε το ρεπορτάζ του Star τις προηγούμενες μέρες, ότι ένα άτομο τοποθέτησε τον μηχανισμό.

Ο άγνωστος προς το παρόν εμπρηστής διακρίνεται να πλησιάζει την πυλωτή της πολυκατοικίας του Σ. Αναστασιάδη. Κρατά στα χέρια του τον εμπρηστικό μηχανισμό, αδιαφορεί για την κάμερα που υπάρχει στην πολυκατοικία, καθώς έχει καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του και περνά μπροστά από τα αυτοκίνητα.

Ο εμπρηστής ενώ τοποθετεί τον μηχανισμό στο σπίτι του Σ. Αναστασιάδη

Στη ασυνέχεια αφήνει τον εμπρηστικό μηχανισμό σε μία γωνία μπροστά στα αυτοκίνητα, τον πυροδοτεί και εξαφανίζεται. Έχει το χρόνο λοιπόν να τοποθετήσει το μηχανισμό και να απομακρυνθεί ώστε να μην κινδυνεύσει. Βεβαίως και ο ίδιος αδιαφόρησε για τους ενοίκους της πολυκατοικίας και για τις συνέπειες της έκρηξης, της οποία όλοι έχουμε δει τις μεγάλες ζημιές που προκάλεσε. Φαίνεται να είναι αμετανόητος και να μη διστάζει.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρθηκε στο ρεπορτάζ του Star φαίνεται να κινείται σαν να μην συμβαίνει τίποτα ή σαν να κουβαλάει τα ψώνια από το σούπερ μάρκετ! Κρατάει μια σακούλα, τοποθετεί τον μηχανισμό και λίγα λεπτά αργότερα εξαφανίζεται για να κάνει το τρίτο και πιο δυνατό χτύπημα, που ήταν και αυτό που κόστισε τη ζωή στη Βάγια Νέστορα.

Οσον αφορά στις έρευνες για τα βίντεο, ο κύκλος ολοένα και μεγαλώνει, με τις αρχές να αναζητούν έστω και ένα καρέ, στο οποίο οι δράστες να μην έχουν καλύψει τα χαρακτηριστικά τους, για να ξεκινήσει σιγά σιγά να ξετυλίγεται το κουβάρι του εντοπισμού και των συλλήψεων τους.

