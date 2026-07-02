Μια ανθρώπινη αλυσίδα σχηματίσθηκε σήμερα το απόγευμα έξω από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, όπου με πρωτοβουλία της Νέας Δημοκρατίας και σύνθημα τη φράση «δεν σας φοβόμαστε» πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση στη μνήμη της αδικοχαμένης Βάγιας Νέστορα.

Όπως μετέδωσε η Λευκή Γεωργάκη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star, στην κεντρική είσοδο του Ιπποκρατείου μέλη και στελέχη της ΝΔ και της ΟΝΝΕΔ φορώντας μπλουζάκια με το σύνθημα «δεν σας φοβόμαστε» σχημάτισαν μια ανθρώπινη αλυσίδα συμπαράστασης και αλληλεγγύης στην Αφροδίτη Νέστορα και τον πατέρα της Παναγιώτη.

Τιμώντας την αδικοχαμένη Βάγια Νέστορα τοποθέτησαν στο σημείο μια φωτογραφία της, άναψαν κεράκια και άφησαν λουλούδια.

Κεριά στη μνήμη της Βάγιας Νέστορα

Με τον τρόπο αυτό στέλνουν ένα μήνυμα ενότητας απέναντι σε τέτοιες δολοφονικές ενέργειες και ζητούν καθολική καταδίκη της βίας σε κάθε μορφή της, καθώς μιλούν για ανθρωποκτονία με δόλο.

Στη συγκέντρωση βρέθηκε ο Γραμματέας της ΝΔ Κωνσταντίνος Κυρανάκης μαζί με Υπουργούς, βουλευτές και άλλα στελέχη. Ο κ. Κυρανάκης μπηκε στο νοσοκομείο για να συναντήσει τον Παναγιώτη Νέστορα και να τον συλληπηθεί και χαρακτήρισε την Βάγια Νέστορα θύμα τρομοκρατίας, όπως ήταν ο Θάνος Αξαρλιάν, ζητώντας ισόβια για τους δράστες.

