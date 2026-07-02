Βαθιά θλίψη έχει προκαλέσει ο θάνατος της Βάγιας Νέστορα, μητέρας της πολιτεύτριας της ΝΔ Αφροδίτης Νέστορα, η οποία υπέκυψε στα σοβαρά τραύματά της στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, μετά την εμπρηστική επίθεση με γκαζάκια που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης, έξω από το σπίτι της.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκο, ο οποίος μίλησε στο thesspost.gr, η 70χρονη νοσηλευόταν διασωληνωμένη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, έχοντας υποστεί εκτεταμένα εγκαύματα και σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις από το ωστικό κύμα της έκρηξης.

Κατέληξε η μητέρα τηςπολιτεύτριας της ΝΔ Αφροδίτης Νέστορα μετά την εμπρηστική επίθεση στο σπίτι της στη Θεσσαλονίκη

«Όταν μπήκε στο νοσοκομείο, είχε πολύ σοβαρά εγκαύματα σε όλο της το σώμα και η κατάσταση ήταν μη αναστρέψιμη, είχε και κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Την χτύπησε όλο το ωστικό κύμα της έκρηξης», δήλωσε ο κ. Γιαννάκος.

Όπως επισήμανε ο ίδιος, από τύχη αποφεύχθηκαν ακόμη μεγαλύτερες απώλειες. Η Αφροδίτη Νέστορα νοσηλεύεται με εγκαύματα στα χέρια και τα πόδια, ενώ ο πατέρας της αντιμετωπίζει αναπνευστικά προβλήματα και παραμένει στην Πνευμονολογική Κλινική.

«Από τύχη ζουν και δεν ξεκληρίστηκε όλη η οικογένεια. Αυτή η άνανδρη επίθεση είναι ένα πλήγμα κατά της Δημοκρατίας. Ο καθένας έχει δικαίωμα να εκφράζει τις απόψεις του ελεύθερα», υπογράμμισε.

H Αφροδίτη Νέστορα με την αδελφή της Νικολέτα

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που η Αφροδίτη Νέστορα δοκιμάζεται από τραγικές απώλειες στη ζωή της. Το 2021 είχε χάσει την αδελφή της Νικολέτα, η οποία έφυγε σε ηλικία 37 ετών, μετά από γενναία μάχη που έδωσε απέναντι σε σοβαρή ασθένεια, αφήνοντας πίσω τον σύζυγό της και το παιδί τους.

Δολοφονία Βάγιας Νέστορα: Τα σενάρια για τον τρόπο που τραυματίστηκε

Οι Αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα σχετικά με τις συνθήκες υπό τις οποίες τραυματίστηκε θανάσιμα η 70χρονη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αρχικά σημειώθηκε έκρηξη στην πυλωτή της πολυκατοικίας, με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί φωτιά στο αυτοκίνητο της οικογένειας. Τα μέλη της οικογένειας κατέβηκαν αμέσως για να διαπιστώσουν τι είχε συμβεί, ενώ μαρτυρίες κατοίκων αναφέρουν ότι η Αφροδίτη Νέστορα επιχείρησε να σβήσει τις φλόγες.

Τρεις εμπρηστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη

Ένα από τα βασικά σενάρια που εξετάζεται είναι ότι η Βάγια Νέστορα κατέβηκε στην πυλωτή μετά την πρώτη έκρηξη, προκειμένου να βοηθήσει στην κατάσβεση της φωτιάς, και τότε ενεργοποιήθηκε δεύτερος εμπρηστικός μηχανισμός ή σημειώθηκε δεύτερη έκρηξη σε πολύ μικρή απόσταση από εκείνη.

Από την έκρηξη υπέστη εγκαύματα που, σύμφωνα με πληροφορίες, κάλυπταν περισσότερο από το 80% του σώματός της. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών επί περίπου 13 ώρες, υπέκυψε από πολυοργανική ανεπάρκεια.

Ένα σενάριο που εξετάζεται είναι η γυναίκα να κατέβηκε στη πιλωτή να δει τι έγινε και να ακολούθησε δεύτερη έκρηξη που την τραυμάτισε σοβαρά

Δολοφονία Βάγιας Νέστορα: Ανθρωποκυνηγητό της Αντιτρομοκρατικής

Την προανάκριση για τις τρεις σχεδόν ταυτόχρονες εμπρηστικές επιθέσεις σε κατοικίες στελεχών της ΝΔ έχει αναλάβει η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές.

Με βάση τα μέχρι στιγμής στοιχεία, οι Αρχές εκτιμούν ότι στην επιχείρηση συμμετείχαν τουλάχιστον τρία άτομα, τα οποία κινούνταν με δύο μοτοσυκλέτες. Δύο φέρονται να τοποθέτησαν τους εμπρηστικούς μηχανισμούς, ενώ τρίτο άτομο είχε υποστηρικτικό ρόλο, λειτουργώντας ως «τσιλιαδόρος». Παράλληλα εξετάζεται και το ενδεχόμενο εμπλοκής ενός τέταρτου προσώπου.

Οι τρεις εμπρηστικές επιθέσεις έγιναν με διαφορά λίγων λεπτών

Οι ερευνητές αναλύουν βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας, το οποίο φέρεται να αποτυπώνει με σχετική καθαρότητα την αποχώρηση των δραστών, ενώ συλλέγουν καταθέσεις, αποτυπώματα και γενετικό υλικό από τα σημεία των επιθέσεων.

Παράλληλα, οι ειδικοί εξετάζουν τα υπολείμματα των εμπρηστικών μηχανισμών, προκειμένου να διαπιστώσουν εάν συνδέονται με παλαιότερες υποθέσεις.

Σύμφωνα με αστυνομικές εκτιμήσεις, οι έρευνες στρέφονται προς πρόσωπα που κινούνται στον ευρύτερο αντιεξουσιαστικό χώρο, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν ανακοινωθεί συλλήψεις ή να έχουν απαγγελθεί κατηγορίες.

Δολοφονία Βάγιας Νέστορα: Το χρονικό των επιθέσεων

Οι επιθέσεις εκδηλώθηκαν μέσα σε διάστημα περίπου 17 λεπτών, τα ξημερώματα της Τετάρτης, με στόχο τις κατοικίες του προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής της ΝΔ Θεσσαλονίκης Ζήση Ιωακειμόβιτς, του πρώην βουλευτή Σάββα Αναστασιάδη και της πολιτεύτριας Αφροδίτης Νέστορα.

Αυτοκίνητα κάηκαν από τις εμπρηστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη

Η πρώτη επίθεση σημειώθηκε στις 04:18 στην Πυλαία, η δεύτερη στις 04:23 στην Τούμπα και η τρίτη, η πλέον καταστροφική, στις 04:35 στη Χαριλάου. Στην τελευταία περίπτωση η έκρηξη προκάλεσε μεγάλη πυρκαγιά, η οποία επεκτάθηκε σε δύο αυτοκίνητα και δύο δίκυκλα.

Από την επίθεση τραυματίστηκαν συνολικά πέντε άτομα. Η Βάγια Νέστορα υπέστη τα πιο σοβαρά τραύματα και κατέληξε λίγες ώρες αργότερα, ενώ η Αφροδίτη Νέστορα, ο πατέρας της και ακόμη δύο ένοικοι της πολυκατοικίας νοσηλεύονται με εγκαύματα ή αναπνευστικά προβλήματα.

Δολοφονία Βάγιας Νέστορα: Οι πολιτικές αντιδράσεις

Σφοδρές ήταν οι αντιδράσεις του πολιτικού κόσμου μετά τον θάνατο της 70χρονης.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης καταδίκασε το τρομοκρατικό χτύπημα, κάνοντας λόγο για «τυφλή βία».

«Το τραγικό τέλος της Βάγιας Νέστορα έρχεται να επιβεβαιώσει τον δολοφονικό και απάνθρωπο χαρακτήρα της τυφλής βίας στη δημόσια ζωή. Κανείς, πλέον, δεν μπορεί να αδρανεί ή να περιορίζεται σε υποκριτικά λόγια καταδίκης. Καμία ανοχή στο αίμα και τον διχασμό των άκρων. Η νομιμότητα της Πολιτείας και η ενότητα της κοινωνίας οφείλουν, τώρα, να εξορίσουν την τρομοκρατία εκεί όπου ανήκει: στο περιθώριο. Και το φως των πολλών να διαλύσει το σκοτάδι των ελάχιστων.

Η Ελλάδα κατέκτησε με κόπο την οικονομική της αναγέννηση από την χρεοκοπία. Ενώ με πόνο πέτυχε να ξεπεράσει και τις διαιρέσεις του παρελθόντος. Δεν θα γυρίσει πότε πίσω. Απέναντί τους, λοιπόν, είναι καιρός να υψώσουμε ένα ανάχωμα ωριμότητας αλλά και αποφασιστικότητας. Με την κυβέρνηση στην πρώτη γραμμή αυτής της μάχης. Γιατί η σταθερότητα και η ομαλότητα είναι προϋποθέσεις ευημερίας. Και η ασφάλεια με τη Δικαιοσύνη, πυλώνες της Δημοκρατίας.

Η σκέψη μου είναι στην οικογένεια του θύματος. Στην Αφροδίτη, στον πατέρα της και στους δικούς της ανθρώπους. Αλλά και σε όλα τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που χτυπήθηκαν τόσο άνανδρα. Ο πόνος μας θα γίνει δύναμη και πείσμα. Και τίποτα δεν θα σταματήσει την πορεία της πατρίδας μας προς τα μπροστά», ανέφερε στη δήλωσή του.

Ο γραμματέας της ΝΔ, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, χαρακτήρισε την επίθεση «δολοφονία» και υποστήριξε ότι πρόκειται για ενέργεια αντιποίνων, συνδέοντάς την με την εκκένωση κατάληψης στο ΑΠΘ.

Η Αντιτρομοκρατική έχει αναλάβει τις έρευνες για τους δράστες των εμπρηστικών επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη

Από την πλευρά του, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, καταδίκασε την επίθεση και διαβεβαίωσε ότι οι υπεύθυνοι θα εντοπιστούν και θα οδηγηθούν στη Δικαιοσύνη, τονίζοντας ότι πρόκειται για άτομα που θέτουν ανθρώπινες ζωές σε κίνδυνο.

Δολοφονία Βάγιας Νέστορα: Κάλεσμα σε διαμαρτυρία

Μετά τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα, η ΟΝΝΕΔ έχει απευθύνει κάλεσμα για συγκέντρωση διαμαρτυρίας σήμερα στις 19:00 έξω από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, όπου εξακολουθεί να νοσηλεύεται η Αφροδίτη Νέστορα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, αναμένεται να σχηματιστεί ανθρώπινη αλυσίδα, ενώ στην κινητοποίηση θα συμμετάσχουν στελέχη της ΝΔ από τη Βόρεια Ελλάδα, με κεντρικό σύνθημα «Δεν σας φοβόμαστε».