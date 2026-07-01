Μπαράζ επιθέσεων με γκαζάκια σε σπίτια στελεχών της ΝΔ – Πέντε τραυματίες

Διασωληνωμένη μία γυναίκα - Η Αντιτρομοκρατική ανέλαβε τις έρευνες

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Επιθέσεις με γκαζάκια σε σπίτια δυο στελεχών της ΝΔ / Βίντεο Ερτ

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Μπαράζ εμπρηστικών επιθέσεων με γκαζάκια σε σπίτια στελεχών της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη, με πέντε τραυματίες.
  • Η σοβαρότερη επίθεση σημειώθηκε στην κατοικία της Αφροδίτης Νέστορα, όπου η ίδια και η μητέρα της τραυματίστηκαν από έκρηξη.
  • Η μητέρα της Νέστορα είναι διασωληνωμένη σε ΜΕΘ με σοβαρά εγκαύματα, ενώ η ίδια έχει ελαφρά εγκαύματα.
  • Στόχος και άλλες κατοικίες στελεχών της ΝΔ, με περιορισμένες ζημιές και χωρίς τραυματισμούς.
  • Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος χαρακτήρισε τις επιθέσεις ως δολοφονικές και η αστυνομία έχει ξεκινήσει έρευνα για τους δράστες.

Μπαράζ εμπρηστικών επιθέσεων με γκαζάκια σημειώθηκε τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη, με στόχο κατοικίες νυν και πρώην στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, της Αφροδίτης Νέστορα, του Ζήση Ιωακείμοβιτς και του Σάββα Αναστασιάδη. Τις έρευνες έχει αναλάβει η Αντιτρομοκρατική. 

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι τρεις επιθέσεις σημειώθηκαν μεταξύ 04:00 και 05:00 τα ξημερώματα. 

Η σοβαρότερη επίθεση σημειώθηκε σε πολυκατοικία όπου διαμένει η Αφροδίτη Νέστορα. Η φωτιά εκδηλώθηκε, σύμφωνα με την Αστυνομία, πιθανότατα από αυτοσχέδιο εμπρηστικό μηχανισμό με γκαζάκια, προκαλώντας έκρηξη στην πυλωτή του κτιρίου.  

Η πολιτεύτρια της ΝΔ κατέβηκε μαζί με τη μητέρα της για να δει τι είχε συμβεί και τραυματίστηκε από την έκρηξη. Έχει ελαφρά εγκαύματα και θα νοσηλευτεί στη χειρουργική κλινική. Αντίθετα, η μητέρα της τραυματίστηκε σοβαρά, έχει εγκαύματα σε όλο το σώμα της και είναι διασωληνωμένη σε ΜΕΘ του Ιπποκράτειου. 

 

Βίντεο rthess 

Τρεις ακόμη ένοικοι της πολυκατοικίας, επίσης, τραυματίστηκαν. 

Η έκρηξη προκάλεσε μεγάλες υλικές ζημιές στην πυλωτή της πολυκατοικίας, όπου καταστράφηκαν δύο αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες, ενώ η φωτιά επεκτάθηκε και σε τμήμα του κτιρίου, προκαλώντας ζημιές στο ισόγειο. Στόχος και άλλες κατοικίες στελεχών της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη 

Την ίδια νύχτα τοποθετήθηκαν γκαζάκια και στην κατοικία του προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, Ζήση Ιωακείμοβιτς, καθώς και στο σπίτι του πρώην βουλευτή Β' Θεσσαλονίκης της ΝΔ, Σάββα Αναστασιάδη. 

Στις δύο αυτές περιπτώσεις καταγράφηκαν περιορισμένες υλικές ζημιές, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί. 

Οι αστυνομικές αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για τις τρεις συντονισμένες επιθέσεις, εξετάζοντας όλα τα στοιχεία προκειμένου να ταυτοποιηθούν οι δράστες και να διαπιστωθούν τα κίνητρά τους. 

Δείτε φωτογραφίες από τις εμπρηστικές επιθέσεις: 

Επιθέσεις Θεσσαλονίκη

Intime (Αλέξανδρος Αβραμίδης)

Εμπρηστικές επιθέσεις σε σπίτια πολιτευτών της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη

Επιθέσεις με γκαζάκια

Π. Μαρινάκης: «Δολοφονικές οι επιθέσεις με στόχο στελέχη της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη»

Ως «δολοφονικές» χαρακτήρισε τις επιθέσεις με γκαζάκια στα σπίτια και τα αυτοκίνητα τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, υποστηρίζοντας ότι οι δράστες επέλεξαν να στοχοποιήσουν τα θύματα λόγω των πολιτικών τους πεποιθήσεων.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ 100,3, ο κ. Μαρινάκης τόνισε ότι «τα τρία στελέχη προσφέρουν ανιδιοτελώς σε μία παράταξη, πιστεύουν στις ιδέες τους και επειδή ανήκουν σε μια παράταξη και πιστεύουν στις ιδέες τους, κάποιοι δολοφόνοι επέλεξαν μέχρι και να τους σκοτώσουν».

Υπογράμμισε ακόμη ότι όταν τοποθετούνται γκαζάκια, ιδιαίτερα σε αυτοκίνητα και κατοικίες όπου διαμένουν άνθρωποι, «αποδέχεσαι την πιθανότητα ότι αυτοί μπορεί να πεθάνουν», γι' αυτό και χαρακτήρισε τις επιθέσεις ως δολοφονικές ενέργειες.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε επίσης ότι η Ελληνική Αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών, ώστε, όπως είπε, «να οδηγηθούν στο μόνο τους φυσικό χώρο, που είναι η Δικαιοσύνη».

Παράλληλα, σημείωσε ότι «ζούμε σε μία χώρα που για πολλά χρόνια το άλλο άκρο της βίας έκανε ότι δεν το έβλεπε», προσθέτοντας ότι «αυτή η κυβέρνηση δεν είναι όπως οι άλλες».

Τέλος, υποστήριξε ότι πέρα από τους φυσικούς αυτουργούς «υπάρχουν και, εντός εισαγωγικών, οι ηθικοί αυτουργοί», οι οποίοι, όπως είπε, «χωρίς να το καταλαβαίνουν, χωρίς να είναι εν γνώσει τους, έχουν βοηθήσει πάρα πολύ να βλέπουμε τέτοια εγκληματικά φαινόμενα».

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