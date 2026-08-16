Μάνη: Έπεσαν 140 τόνοι νερού ανά στρέμμα - Τεράστιες ζημιές

Κεραυνός χτύπησε αυτοκίνητο - «Έπεσε τόσο νερό όσο όλο τον χρόνο»

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ισχυρή καταιγίδα έπληξε τη Μάνη ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου, με βροχόπτωση 140 τόνων ανά στρέμμα.
  • Σοβαρές ζημιές στο οδικό δίκτυο και τις υποδομές, κυρίως σε Οίτυλο, Καραβοστάσι και άλλες περιοχές.
  • Η Πυροσβεστική δέχθηκε περίπου 50 κλήσεις για εγκλωβισμένους οδηγούς, με τουλάχιστον 10 απεγκλωβισμούς.
  • Μια γυναίκα τραυματίστηκε από κεραυνό που χτύπησε το αυτοκίνητό της και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.
  • Οι αρμόδιες υπηρεσίες βρίσκονται σε ετοιμότητα για την αποκατάσταση των ζημιών.

Ισχυρή καλοκαιρινή καταιγίδα έπληξε ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου τη Μάνη, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στο οδικό δίκτυο και τις υποδομές.

Χάος στη Μάνη: Χείμαρροι οι δρόμοι, γυναίκα χτυπήθηκε από κεραυνό σε ΙΧ

Η έντονη βροχόπτωση διήρκεσε περίπου δύο ώρες, με την Ανατολική Μάνη να δέχεται τεράστιες ποσότητες νερού, που έφτασαν περίπου τους 140 τόνους ανά στρέμμα. Τα μεγαλύτερα προβλήματα καταγράφηκαν σε Οίτυλο, Καραβοστάσι, Αλύπα, Κοκκάλα, Έξω Νύμφη, Λάγια και Πόρτο Κάγιο.

Τουλάχιστον 10 απεγκλωβισμοί

Η Πυροσβεστική δέχθηκε περίπου 50 κλήσεις, κυρίως για οδηγούς που εγκλωβίστηκαν σε πλημμυρισμένους δρόμους. Οι πυροσβέστες χρειάστηκε να επέμβουν σε τουλάχιστον 10 περιπτώσεις, μεταφέροντας οδηγούς σε ασφαλή σημεία, ενώ ορισμένοι κατάφεραν να απομακρυνθούν μόνοι τους όταν η κακοκαιρία υποχώρησε.

Συνεργεία της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Δυτικής Μάνης εργάστηκαν μέχρι αργά το βράδυ για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας. Ιδιαίτερα στο Καραβοστάσι, όπου υπήρχαν πολλοί επισκέπτες, αρκετοί οδηγοί βρέθηκαν εγκλωβισμένοι.

Κεραυνός χτύπησε αυτοκίνητο

Συναγερμός σήμανε και για μια γυναίκα, η οποία τραυματίστηκε όταν κεραυνός χτύπησε το αυτοκίνητό της. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το χτύπημα ήταν έμμεσο. Γιατρός και ασθενοφόρο από το Κέντρο Υγείας Αρεόπολης, με τη συνδρομή της Αστυνομίας, κατάφεραν να προσεγγίσουν το σημείο, παρά τις δυσκολίες που είχαν δημιουργηθεί από την κακοκαιρία.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης για εξετάσεις και παρέμεινε για προληπτικούς λόγους. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας της είναι καλή και δεν διατρέχει κίνδυνο.

Από την πρώτη στιγμή τέθηκαν σε ετοιμότητα οι αρμόδιες υπηρεσίες, με το ΕΚΑΒ, το νοσοκομείο, την Πυροσβεστική, την Αστυνομία και την Αυτοδιοίκηση να επιχειρούν για την αντιμετώπιση των προβλημάτων. Οι κάτοικοι κάνουν λόγο για ένα ασυνήθιστα έντονο καιρικό φαινόμενο για την εποχή.

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