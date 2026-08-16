Ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου, η Ελένη Φουρέιρα ανέβασε ένα νέο καλοκαιρινό βίντεο στα social media, χαρίζοντας στους followers της μια όμορφη εικόνα από τις στιγμές χαλάρωσης που απολαμβάνει.

Η δημοφιλής τραγουδίστρια εμφανίστηκε με ένα εντυπωσιακό mix & match μπικίνι, συνδυάζοντας διαφορετικό print στο πάνω μέρος με ένα neon κίτρινο σλιπ. Το ιδιαίτερο beachwear ανέδειξε τη γυμνασμένη σιλουέτα της και έδωσε μια πιο παιχνιδιάρικη νότα στο look της.

Για την εμφάνισή της στην παραλία επέλεξε ακόμη oversized μαύρα γυαλιά ηλίου και διακριτικά κοσμήματα, ενώ τα βρεγμένα μαλλιά της ολοκλήρωσαν το ανέμελο καλοκαιρινό styling.

Κι ενώ η Ελένη Φουρέιρα απολάμβανε τη στιγμή, ο μικρός Ερμής έκανε ξαφνικά την εμφάνισή του στο βίντεο, κρατώντας τα παιχνίδια του.

Η τραγουδίστρια τον υποδέχτηκε με μια μεγάλη αγκαλιά, κρατώντας τον τρυφερά στην αγκαλιά της και χαρίζοντάς του ένα γλυκό φιλί. Ένα αυθόρμητο στιγμιότυπο που αποτυπώνει την τρυφερή σχέση που έχει με τον γιο της.