Ελένη Φουρέιρα: Το hot beach look της και η γλυκιά αγκαλιά με τον Ερμή

Έριξε το Instagram η τραγουδίστρια

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Ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου, η Ελένη Φουρέιρα ανέβασε ένα νέο καλοκαιρινό βίντεο στα social media, χαρίζοντας στους followers της μια όμορφη εικόνα από τις στιγμές χαλάρωσης που απολαμβάνει.

Ελένη Φουρέιρα: Η ανάρτηση γεμάτη Μποτία, Ερμή, θάλασσα και καλοκαίρι!

Η δημοφιλής τραγουδίστρια εμφανίστηκε με ένα εντυπωσιακό mix & match μπικίνι, συνδυάζοντας διαφορετικό print στο πάνω μέρος με ένα neon κίτρινο σλιπ. Το ιδιαίτερο beachwear ανέδειξε τη γυμνασμένη σιλουέτα της και έδωσε μια πιο παιχνιδιάρικη νότα στο look της.

Ελένη Φουρέιρα: Στιγμές ξεγνοιασιάς με τους άντρες της ζωής της

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Eleni Foureira (@foureira)

Για την εμφάνισή της στην παραλία επέλεξε ακόμη oversized μαύρα γυαλιά ηλίου και διακριτικά κοσμήματα, ενώ τα βρεγμένα μαλλιά της ολοκλήρωσαν το ανέμελο καλοκαιρινό styling.

Κι ενώ η Ελένη Φουρέιρα απολάμβανε τη στιγμή, ο μικρός Ερμής έκανε ξαφνικά την εμφάνισή του στο βίντεο, κρατώντας τα παιχνίδια του.

Η τραγουδίστρια τον υποδέχτηκε με μια μεγάλη αγκαλιά, κρατώντας τον τρυφερά στην αγκαλιά της και χαρίζοντάς του ένα γλυκό φιλί. Ένα αυθόρμητο στιγμιότυπο που αποτυπώνει την τρυφερή σχέση που έχει με τον γιο της.

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ΕΛΕΝΗ ΦΟΥΡΕΙΡΑ
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