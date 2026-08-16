Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 16 Αυγούστου

Σε ποιους θα ευχηθούμε σήμερα - Ποιους Αγίους τιμά η εκκλησία

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Επιμέλεια STAR.GR
Σαν Σημερα
Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου: Unsplash.com

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Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Κυριακή 16 Αυγούστου, η εκκλησία τιμά τη μνήμη των Αγίου Αλκιβιάδου μάρτυρος, Οσίου Γερασίμου Νέου ασκητού, Αγίου Διομήδου μάρτυρος, Αγίου Αποστόλου του Νέου και Αγίου Σταματίου εκ Πηλίου.

Ο Σταμάτιος καταγόταν από το χωριό Άγιος Γεώργιος του Βόλου. Μετέβη στην Κωνσταντινούπολη ως μέλος επιτροπής συγχωριανών του για να παραπονεθεί για τις αδικίες του εισπράκτορα των φόρων Τούρκου αγά. Εκεί συνελήφθη και αποκεφαλίστηκε στις 16 Αυγούστου 1680.

Άγιος Σταμάτιος εκ Πηλίου

Άγιος Σταμάτιος εκ Πηλίου

Ένα τμήμα του ιερού λειψάνου του Αγίου βρίσκεται στη Μονή Ταξιαρχών Πηλίου Μαγνησίας.

 

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα:

  • Αλκιβιάδης, Άλκης, Άλτσος
  • Γεράσιμος, Μάκης, Μικές, Μίκης*
  • Γερασιμούλα *
  • Διομήδης
  • Σεραφείμ*
  • Σεραφειμία, Σεραφείμα, Σεραφίνα, Σεραφειμή, Σεραφειμούλα, Σεραφειμίτσα *
  • Σαράντης, Σαράντος*
  • Σαράντω, Σαραντούλα *
  • Απόστολος, Τόλης, Αποστόλης, Λάκης*
  • Αποστολία, Λία, Αποστολίνα, Πολίνα, Λίνα *
  • Σταμάτης, Σταμάτιος, Στάμος, Σταμούλης, Σταμέλος, Σταμέλης, Σταμελάς*
  • Σταματία, Μάτα, Ματούλα, Ματίνα, Σταματίνα, Σταμάτα,
  • Σταμέλα, Σταμούλα, Σταματή, Μάτω, Σταματέλλα *

* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

 

Ο ήλιος θα ανατείλει στις 06:41 και θα δύσει στις 20:17. Η σημερινή μέρα θα διαρκέσει 13 ώρες 37 λεπτά.

Σελήνη 3.9 ημερών

 

Παγκόσμια Ημέρα Φάρων

Η Παγκόσμια Ημέρα Φάρων καθιερώθηκε το 2003 με πρωτοβουλία της Διεθνούς Ένωσης Φαροφυλάκων και γιορτάζεται κάθε χρόνο την τρίτη Κυριακή του Αυγούστου.

Σκοπός αυτής της πρωτοβουλίας είναι η ενημέρωση των πολιτών για τη σημασία των φάρων και των υπόλοιπων ναυτικών βοηθημάτων στην ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, αλλά και η προβολή του έργου που επιτελούν οι φαροφύλακες, συχνά κάτω από δύσκολες συνθήκες.

Την ημέρα αυτή οι φάροι είναι ανοιχτοί για το κοινό, με την πραγματοποίηση διαφόρων εκδηλώσεων, που στοχεύουν και στην ανάδειξη τους ως μνημεία της πολιτιστικής κληρονομιάς κάθε χώρας.

 

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