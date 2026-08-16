Πάρος: Δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη σε βάρος του οδηγού ταξί

Ξυλοκόπησε ηλικιωμένο

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη σε βάρος 48χρονου οδηγού ταξί στην Πάρο μετά από επίθεση σε ηλικιωμένο άνδρα.
  • Ο οδηγός υποστηρίζει ότι δέχθηκε πρώτος επίθεση από υπάλληλο ενοικίασης οχημάτων.
  • Η διαμάχη προήλθε από τη χρήση της πιάτσας ταξί, όπου ο υπάλληλος φέρεται να παρεμπόδιζε τη λειτουργία των ταξί.
  • Το επεισόδιο συνέβη όταν ο υπάλληλος στάθμευσε «γουρούνα» στην πιάτσα, προκαλώντας ένταση.
  • Μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο, ο οδηγός απολύθηκε από τον ιδιοκτήτη του ταξί.

Δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη δημιουργήθηκε σε βάρος του οδηγού ταξί που επιτέθηκε και ξυλοκόπησε άγρια ηλικιωμένο άνδρα στην Πάρο.

Ο άνδρας που δέχτηκε την επίθεση προχώρησε σε μήνυση εις βάρος του 48χρονου οδηγού, ο οποίος απολύθηκε αμέσως μετά τη δημοσιοποίηση του σχετικού βίντεο.

ΠΑΡΟΣ

«Το μετανιώνω αλλά μου επιτέθηκε πρώτος»

Μιλώντας στον Alpha, ο οδηγός υποστήριξε ότι δεν ήταν εκείνος που ξεκίνησε τη συμπλοκή, ισχυριζόμενος πως ο υπάλληλος της εταιρείας ενοικίασης οχημάτων τον έβρισε, του φώναξε και στη συνέχεια τον χτύπησε με το κράνος που κρατούσε στα χέρια του.

«Εννοείται πως το μετανιώνω, αλλά μου επιτέθηκε πρώτος και φραστικά και με το κράνος. Με βάρεσε πρώτος και με έφτασε στο σημείο αυτό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το παρασκήνιο της διαμάχης στην πιάτσα

Σύμφωνα με τον οδηγό ταξί, η αφορμή για το επεισόδιο ήταν η μακροχρόνια διαμάχη για τη χρήση του χώρου της πιάτσας. Όπως υποστηρίζει, στη συγκεκριμένη οριοθετημένη περιοχή επιτρέπεται η είσοδος αποκλειστικά σε ταξί, περιπολικά και ασθενοφόρα.

Ωστόσο, ισχυρίζεται ότι ο υπάλληλος της γειτονικής επιχείρησης στάθμευε συχνά εκεί «γουρούνες» ή υπεδείκνυε στους πελάτες να αφήνουν τα ενοικιαζόμενα οχήματα στην πιάτσα, εμποδίζοντας την ομαλή λειτουργία των ταξί και παρασύροντας και άλλους τουρίστες σε παράνομη στάθμευση. Παράλληλα, χαρακτήρισε τον εμπλεκόμενο ως «ιδιαίτερα προκλητικό και εριστικό» σε κάθε προσπάθεια συνεννόησης.

Το περιστατικό σημειώθηκε την Πέμπτη, όταν η τοποθέτηση μιας «γουρούνας» στην πιάτσα άναψε τα αίματα. Στο βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας, οι δύο άνδρες ανταλλάσσουν βαριές εκφράσεις, πριν ο οδηγός ταξί κινηθεί προς τον υπάλληλο, πιάνοντάς τον από τον λαιμό και ρίχνοντάς τον πάνω στο όχημα, ενώ ο υπάλληλος απαντά με χτυπήματα με το κράνος.

Η συμπλοκή έληξε με την παρέμβαση ψυχραιμότερων παριστάμενων, ενώ αμέσως μετά τη δημοσιοποίηση του οπτικοακουστικού υλικού, ο ιδιοκτήτης του ταξί προχώρησε στην άμεση καταγγελία της σύμβασης του οδηγού.


 

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