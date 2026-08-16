ΑΑΔΕ: Πρόστιμο 1,32 εκατ.€ σε εταιρία που νοίκιαζε ΙΧ

Έλεγχος της ΑΑΔΕ σε επιχείρηση ενοικίασης αυτοκινήτων στη Δυτική Ελλάδα αποκάλυψε σοβαρές παραβάσεις, με τους ελεγκτές να εντοπίζουν όχημα το οποίο, ενώ είχε δηλωθεί σε ακινησία, είχε μισθωθεί και κυκλοφορούσε κανονικά.

Η παράβαση εντοπίστηκε μέσω των ψηφιακών εργαλείων που χρησιμοποιεί η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων κατά τους επιτόπιους ελέγχους. Η συγκεκριμένη διαπίστωση οδήγησε σε περαιτέρω έλεγχο της επιχείρησης.

Κατά την έρευνα διαπιστώθηκε ότι συνολικά 132 οχήματα της εταιρείας είχαν δηλωθεί σε ακινησία, ενώ παράλληλα εμφανίζονταν στο Ψηφιακό Πελατολόγιο Οχημάτων ως μισθωμένα.

Για την κυκλοφορία οχήματος που έχει τεθεί σε ακινησία προβλέπεται πρόστιμο 10.000 ευρώ, επιπλέον των τελών κυκλοφορίας και των λοιπών προβλεπόμενων επιβαρύνσεων.

Συνολικά, για τα 132 οχήματα επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 1,32 εκατ. ευρώ.

Οι έλεγχοι της ΑΑΔΕ συνεχίζονται και επεκτείνονται τόσο στη συγκεκριμένη επιχείρηση όσο και σε άλλες εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων σε ολόκληρη τη χώρα.