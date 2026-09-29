Για τη γιατρό της Καρνεάδου που κατηγορείται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, οι δουλειές πήγαιναν τόσο καλά που το ιατρείο δεν τους χωρούσε πλέον και έκαναν ανοίγματα και στο χώρο της Πατριάρχου Ιωακείμ! Τόσο σίγουρη και άτρωτη ένιωθε. Εξόπλιζε έναν δεύτερο χώρο για τον οποίο όμως - όπως αποκαλύπτει το Star -λίγους μήνες πριν είχε ζητήσει αναστολή λειτουργίας από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Όπως σχολίασε χαρακτηριστικά η Κατερίνα Ρίστα στο ρεπορτάζ της, η υπόθεση θυμίζει «βαρέλι δίχως πάτο».

Τους τελευταίους μήνες ο δεύτερος χώρος που εμφανίζεται στο όνομα της μεσαίας τους κόρης είχε αρχίσει να εξοπλίζεται: Υπνοθεραπεία, υδροθεραπεία , οθόνες αντιστρές και ...γραμματείς.

Τι αποκάλυψε στο Star η γραμματέας του ιατρείου της Καρνεάδου

Στο αποκλειστικό ρεπορτάζ του Star η γραμματέας του ιατρείου της Καρνεάδου, που όπως αποδεικνύεται δεν έχει να φοβηθεί την αλήθεια, αποκάλυψε σχετικά με το αν είχαν μπει στη διαδικασία να εξοπλίσουν και την Πατριάρχου Ιωακείμ: «Ιατρείο όχι, αλλά θα μπορούσε να είναι ένας χώρος "Κέντρο Εναλλακτικών θεραπειών"».

Διευκρίνισε πάντως ότι δεν είχε ακόμα νοσηλευτές αλλά μόνο γραμματειακή υποστήριξη.

Τι δήλωσε η γραμματέας του ιατρείου της Καρνεάδου στην Κατερίνα Ρίστα για το δεύτερο ιατρείο που ετοίμαζε το ζευγάρι των γιατρών

Πατριάρχου Ιωακείμ: Έκαναν προσλήψεις, εξόπλιζαν τον χώρο αλλά τον Φεβρουάριο είχαν ζητήσει αναστολή της λειτουργίας του

Το Star αποκαλύπτει πως είχαν προσληφθεί δυο γραμματείς. Ένας άνδρας και μια γυναίκα. με τα αρχικά Ρ.Χ και Μ.Ι . Oλα αυτά σε έναν χωρός που είχε διαγραφεί απο τον χαρτή του ΙΣΑ. Γιατί ;

Το 2025 οι γιατροί ζητούν να ανοίξει η Πατριάρχου Ιωακείμ ως ιατρείο. Τον Απρίλιο του 2026 η γιατρός μέσω του δικηγόρου της ζητά ανάκληση της άδειας Τον ίδιο μήνα ο Ιατρικός Σύλλογος αποδέχεται την πράξη ανάκλησης.

Το ιατρείο της Πατριάρχου Ιωακείμ και γιατί δεν μπορούσε να κάνει αυτοψία ο ΙΣΑ

Άρα ο χώρος θα έπρεπε να μην υφίσταται, όχι να εξοπλίζεται! Θα μπορούσε ο ΙΣΑ να το είχε εντοπίσει; «Όχι καθώς μετά από ανάκληση δεν γίνεται αυτοψία, μόνο αν υπάρξει καταγγελία για παράνομη λειτουργία» επισήμανε στο ρεπορτάζ της η Κ. Ρίστα.

Υπενθύμισε επίσης ότι ο χώρος ήταν δηλωμένος ως ....έδρα των μηχανημάτων MIRACELL, που εντελώς συμπτωματικά ούτε εκεί υπήρχαν πινακίδες.

«Τελικά τι δούλευε σωστά και νόμιμα;» αναρωτήθηκε η δημοσιογράφος του Σταρ.

Οι απενεργοποιημένες κάμερες και τα ραντεβού που... ξεχάστηκαν

Η δημοσιογράφος του Star είχε και τον παρακάτω διάλογο με τη γραμματέα της Καρνεάδου:

-Κ. Ρίστα: Η κάμερα ασφαλείας που είναι έξω από το ιατρείο γιατί δεν λειτουργούσε ;

-Γραμματέας: Αυτη απο το 2013 νομίζω, τότε που είχε βγει το GDPR , που απαγορευόταν στις πολυκατοικίες να υπάρχει κάμερα, αυτό είχε ειπωθεί.

-Κ. Ρίστα: Την εντολή να διαγραφούν όλα τα ραντεβού εκείνη την ημέρα όταν μπήκε μέσα η αστυνομία ποιος την έδωσε ;

-Γραμματέας: Tα ραντεβού διαγράφονταν κάθε μέρα, χρόνια τώρα.

-Κ. Ρίστα: Ελειπε το ραντεβού του Μαζωνάκη και κάποιων άλλων ασθενών, δεν έλειπαν όλα τα ραντεβού

-Γραμματέας: Τα ραντεβού που είδε η αστυνομία γιατί ήμουν μπροστά εκείνη την ώρα, πιάσανε κάποια ραντεβού που είχε η κυρία Γάκα την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου που εμείς δεν ήμασταν, λείπαμε σε άδεια, οπότε κάπως ξεχάστηκαν.

«Θα τα αποκαλύψει όλα η άρση απορρήτου, ανούσιο για όσους κρύβονται»

Αν κάτι δούλευε ρολόι στην Καρνεάδου, αυτό φαίνεται ήταν η ... ραδιουργία της γιατρού, τουλάχιστον αυτό προκύπτει απο τις καταθέσεις των συνεργατών της στον ανακριτή μέχρι τώρα.

Στο ερώτημα αν γιατρός θα μπορούσε να δώσει εντολή για «κοινή γραμμή», η γραμματέας απαντά: «Για να το λένε τα κορίτσια μάλλον έτσι είναι. Θα το μάθουμε πολύ σύντομα απο την άρση απορρήτου. Θεωρώ ανούσιο για κάποιον να κρύβεται από αυτήν την υπόθεση. Η αλήθεια έρχεται πάντα στο φως».

Τα κινητά από σήμερα αρχίζουν να «μιλούν» με τους αστυνομικούς αυτήν την ώρα να εξετάζουν κλήσεις και μηνύματα. Όποιος ψεύδεται, αυτές τις ώρες κάθεται σε αναμμένα κάρβουνα.

