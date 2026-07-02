Τρεις οι δράστες της δολοφονικής επίθεσης με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη

Σαρώνουν τις γειτονιές οι αστυνομικοί – Στο στόχαστρο καταλήψεις

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Τρεις οι δράστες της δολοφονικής επίθεσης με γκαζάκια (βίντεο Star)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Τρεις δράστες εμπλέκονται στη δολοφονική επίθεση με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη, με ρόλους ως τσιλιαδόρος, τοποθέτης και οδηγός.
  • Η επίθεση είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα, μητέρας πολιτεύτριας της ΝΔ.
  • Η Αντιτρομοκρατική αναζητά στοιχεία από κάμερες ασφαλείας και εξετάζει πιθανό πυρήνα ατόμων του αντιεξουσιαστικού χώρου.
  • Η αστυνομία αναμένει περισσότερα στοιχεία τις επόμενες ώρες για την εξιχνίαση των επιθέσεων.
  • Η προσοχή στρέφεται σε καταλήψεις στη Θεσσαλονίκη, όπως «Βιολογικού» και «Libertatia».

«Σαρώνουν» τις γειτονιές της Θεσσαλονίκης αστυνομικοί της Αντιτρομοκρατικής, που αναζητούν εικόνα από κάμερες ασφαλείας που να έχουν καταγράψει τις κινήσεις των εμπρηστών. Παράλληλα, εξετάζουν και έναν «πυρήνα» ατόμων που θα μπορούσαν να ευθύνονται για τη δολοφονική επίθεση η οποία είχε ως τραγικό αποτέλεσμα τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα, μητέρας της πολιτεύτριας της ΝΔ Αφροδίτης Νέστορα.  

Πέθανε η μητέρα του στελέχους της ΝΔ Αφροδίτης Νέστορα

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του αστυνομικού συντάκτη του Star Παναγιώτη Μπούσιου, οι αστυνομικοί έχουν σχεδόν καταλήξει ότι στο σημείο της επίθεσης είχαν παρουσία τρία άτομα. Ο ένας εκτελεί χρέη «τσιλιαδόρου», ο δεύτερος τοποθετεί τον μηχανισμό και ο τρίτος είναι ο οδηγός της μοτοσικλέτας που χρησιμοποίησαν. 

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Από τα μέχρι τώρα στοιχεία, δεν προκύπτει παρουσία δεύτερης μοτοσικλέτας. «Προσπαθούμε, είναι νωρίς» ήταν η φράση αξιωματικού της αστυνομίας που χειρίζεται την υπόθεση και γνωρίζει λεπτομέρειες.

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Ωστόσο, ο χρόνος δεν αποκλείεται να «τρέξει» γρήγορα, σύμφωνα και με δηλώσεις της εκπροσώπου Τύπου της Αστυνομίας Κωνσταντίας Δημογλίδου, η οποία είπε ότι «τις επόμενες ώρες, όχι μέρες, θα έχουμε περισσότερα στοιχεία», εκφράζοντας την αισιοδοξία της ότι θα εξιχνιαστούν και οι τρεις επιθέσεις. 

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Το ρεπορτάζ του Παναγιώτη Μπούσιου στο Star για την αναζήτηση των δραστών της δολοφονικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη 

Οι αστυνομικοί θεωρούν ότι οι δράστες προέρχονται από άτομα του αντιεξουσιαστικού χώρου και καθώς δεν υπάρχουν καταλήψεις μέσα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, έχουν στρέψει το βλέμμα τους σε καταλήψεις στην πόλη της Θεσσαλονίκης, στη λεγόμενη «Βιολογικού»  και «Libertatia». Όλα αυτά βέβαια πρέπει να αποδειχτούν με στοιχεία που να μπορούν να οδηγήσουν στη Δικαιοσύνη.
 

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