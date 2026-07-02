Ποια είναι η Αφροδίτη Νέστορα

Ποια είναι η πολιτεύτρια της ΝΔ Αφροδίτη Νέστορα

Νοσηλεύεται μετά την εμπρηστική επίθεση στο σπίτι της

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
02.07.26 , 13:16 Νίκης Κεραμέως: Καταργείται η μείωση 30% στις συντάξεις χηρείας
02.07.26 , 13:13 Cash or Trash: Το μικρό αντικείμενο με τη μεγάλη ιστορική αξία
02.07.26 , 13:05 Citroën Racing Formula E: Στη Σαγκάη για έναν κρίσιμο διπλό αγώνα
02.07.26 , 12:59 Απαγορευτικό το ντους αμέσως μετά τη γυμναστική - Γιατρός εξηγεί
02.07.26 , 12:55 «Άλις, Αγάπη Μου»: Ψυχολογικό θρίλερ σε Α' τηλεοπτική προβολή στο Star
02.07.26 , 12:51 Φεστιβάλ «Διαδρομές στη Μάρπησσα» - «Κόρες» 28, 29 & 30 Αυγούστου 2026
02.07.26 , 12:47 Ηράκλειο: 58χρονος πήγε να πνίξει με μαξιλάρι 8χρονο
02.07.26 , 12:22 Έλενα Παπαρίζου: Η τηλεοπτική συνάντηση με τη μητέρα και την αδελφή της
02.07.26 , 12:15 Καλό καλοκαίρι, με συνταγή για κανελόνια με κιμά και μπεσαμέλ
02.07.26 , 12:07 Ξεσπά η Τούνη: «Έχω φάει το hate της ζωής μου ότι έκανα επίδειξη πλούτου»
02.07.26 , 12:06 Το παράπονο του Απόστολου Ρουβά για τον Σάκη: «Όταν ήμασταν παιδιά...»
02.07.26 , 12:03 Ποια είναι η πολιτεύτρια της ΝΔ Αφροδίτη Νέστορα
02.07.26 , 12:00 Ιούλιος 2026: Ποια 4 ζώδια θα έχουν ξαφνικές αλλαγές και μεγαλύτερη ένταση;
02.07.26 , 11:58 «Δεν έπρεπε να αποκαλέσω "κυρά μου" τη Δέσποινα Βανδή»
02.07.26 , 11:36 Ματίκα - Ιορδανίδης: Ποιος είναι ζηλιάρης & ποιος η drama queen της σχέσης;
Λαγοκέφαλος: Σε ποιες περιοχές βρίσκεται και τι κάνουμε αν μας δαγκώσει
Χρηστίδου: «Το Mega της πρότεινε την πρωινή ζώνη μετά το φινάλε της Σκορδά»
Έλενα Παπαρίζου: Η τηλεοπτική συνάντηση με τη μητέρα και την αδελφή της
Ραγδαία αλλαγή του καιρού μετά τον καύσωνα: Έρχονται καταιγίδες και χαλάζι
Θαλασσινή Μποσταντζόγλου: Θεατρική βραδιά με τον σύντροφό της
Εκτός εκπομπής η Καινούργιου - «Έπρεπε να πάρει λίγο τον χρόνο της»
Αλεξάνδρα Νίκα: Mε ροζ φόρεμα στον υπέροχο κήπο της
Μεσσαροπούλου: «Εγώ είμαι στη θέση να γνωρίζω ότι το πλατό έχει ξεστηθεί»
«Δεν έπρεπε να αποκαλέσω "κυρά μου" τη Δέσποινα Βανδή»
H απάντηση της Βρισηίδας στον Μαρτίκα: «Η απάντηση θα δοθεί στα δικαστήρια»
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Φωτογραφία Instagram (Afroditi Nestora)
«Έφυγε» από τη ζωή η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα μετά την εμπρηστική επίθεση στο σπίτι τους / Βίντεο από το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η πολιτεύτρια της ΝΔ, Αφροδίτη Νέστορα, νοσηλεύεται με σοβαρά εγκαύματα μετά από εμπρηστική επίθεση στο σπίτι της στη Θεσσαλονίκη.
  • Η μητέρα της, Βάγια, υπέκυψε στα τραύματά της από την επίθεση, ενώ ο πατέρας της, Παναγιώτης, νοσηλεύεται με μέτρια συμπτώματα από εισπνοή καπνού.
  • Η Αφροδίτη Νέστορα είναι δικηγόρος με 25 χρόνια εμπειρίας και ειδίκευση σε τραπεζικά και οικογενειακά θέματα.
  • Έχει σπουδάσει Νομική στο ΑΠΘ και έχει μεταπτυχιακό στο Διεθνές και Τραπεζικό Δίκαιο στην Αγγλία.
  • Είναι υποψήφια με τη Νέα Δημοκρατία στην Α’ Θεσσαλονίκης και μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης.

Δραματικές ώρες περνά η πολιτεύτρια της ΝΔ Αφροδίτη Νέστορα, μετά την απώλεια της μητέρας της Βάγιας, η οποία τραυματίστηκε σοβαρά από την εμπρηστική επίθεση που σημειώθηκε στο σπίτι τους στη Θεσσαλονίκη.

Θεσσαλονίκη: «Θα σε θυμάμαι πάντα γυναίκα μου γλυκιά»

Από την επίθεση τραυματίστηκε και η Αφροδίτη Νέστορα, η οποία φέρει εκτεταμένα εγκαύματα πρώτου και δευτέρου βαθμού κυρίως στα άνω και κάτω άκρα, καθώς και εισπνευστικό έγκαυμα και βρόγχο φωνής. Τις τελευταίες ώρες νοσηλεύεται στην Ε΄ Χειρουργική Κλινική ΑΠΘ σε σταθερή κατάσταση.

Αφροδίτη Νέστορα

Αφροδίτη Νέστορα / Φωτογραφία Instagram

Ο πατέρας της, Παναγιώτης Νέστορας αντιμετωπίζει συμπτώματα έντονης δύσπνοιας, βήχα και οξύ άλγος στο λάρυγγα. Η κατάστασή του είναι μέτριας βαρύτητας με ήπιο οίδημα φωνητικών χορδών λόγω εισπνοής καπνού, χωρίς να επιβαρυνθεί καθόλου το κατώτερο αναπνευστικό σύστημα. Νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση στο Πνευμονολογικό Τμήμα. Σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινωθέν, η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία και σύντομα αναμένεται να λάβει εξιτήριο.

Η Αφροδίτη Νέστορα με τους γονείς της

Η Αφροδίτη Νέστορα με τους γονείς της / Φωτογραφία Facebook 

Ποια είναι η Αφροδίτη Νέστορα

Η Αφροδίτη Νέστορα είναι δικηγόρος με μεγάλη εμπειρία, που εργάζεται στη Θεσσαλονίκη εδώ και πάνω από 25 χρόνια.

Έχει σπουδάσει Νομική στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και έχει κάνει μεταπτυχιακό στο Διεθνές και Τραπεζικό Δίκαιο στο Πανεπιστήμιο του Κεντ στην Αγγλία. 

Κατάγεται από την Κοζάνη και τα Γρεβενά, αλλά έχει ζήσει και δραστηριοποιηθεί κυρίως στη Θεσσαλονίκη.

 

 

Εργάζεται ως μάχιμη δικηγόρος, με ειδίκευση κυρίως σε τραπεζικά, χρηματοοικονομικά και οικογενειακά θέματα, ενώ είναι και  διαπιστευμένη διαμεσολαβήτρια του Υπουργείου Δικαιοσύνης. 

 

 

Έχει θέσει υποψηφιότητα με τη Νέα Δημοκρατία στην Α’ Θεσσαλονίκης.

Είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, ενώ παράλληλα συμμετέχει ενεργά σε σωματεία και συλλόγους. 

 

 

 

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΝΕΣΤΟΡΑ
 |
ΝΔ
 |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
 |
ΕΜΠΡΗΣΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΣΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top