«Έφυγε» από τη ζωή η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα μετά την εμπρηστική επίθεση στο σπίτι τους / Βίντεο από το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star

Δραματικές ώρες περνά η πολιτεύτρια της ΝΔ Αφροδίτη Νέστορα, μετά την απώλεια της μητέρας της Βάγιας, η οποία τραυματίστηκε σοβαρά από την εμπρηστική επίθεση που σημειώθηκε στο σπίτι τους στη Θεσσαλονίκη.

Από την επίθεση τραυματίστηκε και η Αφροδίτη Νέστορα, η οποία φέρει εκτεταμένα εγκαύματα πρώτου και δευτέρου βαθμού κυρίως στα άνω και κάτω άκρα, καθώς και εισπνευστικό έγκαυμα και βρόγχο φωνής. Τις τελευταίες ώρες νοσηλεύεται στην Ε΄ Χειρουργική Κλινική ΑΠΘ σε σταθερή κατάσταση.

Αφροδίτη Νέστορα / Φωτογραφία Instagram

Ο πατέρας της, Παναγιώτης Νέστορας αντιμετωπίζει συμπτώματα έντονης δύσπνοιας, βήχα και οξύ άλγος στο λάρυγγα. Η κατάστασή του είναι μέτριας βαρύτητας με ήπιο οίδημα φωνητικών χορδών λόγω εισπνοής καπνού, χωρίς να επιβαρυνθεί καθόλου το κατώτερο αναπνευστικό σύστημα. Νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση στο Πνευμονολογικό Τμήμα. Σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινωθέν, η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία και σύντομα αναμένεται να λάβει εξιτήριο.

Η Αφροδίτη Νέστορα με τους γονείς της / Φωτογραφία Facebook

Ποια είναι η Αφροδίτη Νέστορα

Η Αφροδίτη Νέστορα είναι δικηγόρος με μεγάλη εμπειρία, που εργάζεται στη Θεσσαλονίκη εδώ και πάνω από 25 χρόνια.

Έχει σπουδάσει Νομική στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και έχει κάνει μεταπτυχιακό στο Διεθνές και Τραπεζικό Δίκαιο στο Πανεπιστήμιο του Κεντ στην Αγγλία.

Κατάγεται από την Κοζάνη και τα Γρεβενά, αλλά έχει ζήσει και δραστηριοποιηθεί κυρίως στη Θεσσαλονίκη.

Εργάζεται ως μάχιμη δικηγόρος, με ειδίκευση κυρίως σε τραπεζικά, χρηματοοικονομικά και οικογενειακά θέματα, ενώ είναι και διαπιστευμένη διαμεσολαβήτρια του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Έχει θέσει υποψηφιότητα με τη Νέα Δημοκρατία στην Α’ Θεσσαλονίκης.

Είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, ενώ παράλληλα συμμετέχει ενεργά σε σωματεία και συλλόγους.