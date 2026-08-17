Αντίνοος Αλμπάνης: Ποζάρει ημίγυμνος και απολαμβάνει τον κυκλαδίτικο ήλιο

Η ανάρτηση από τις διακοπές του στα νησιά

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Αντίνοος Αλμπάνης απολαμβάνει διακοπές στις Κυκλάδες, ποζάροντας ημίγυμνος στο Instagram.
  • Η φωτογραφία του δείχνει τον ηθοποιό με πράσινο μαγιό και μαύρα γυαλιά, κάτω από τον κυκλαδίτικο ήλιο.
  • Η ανάρτηση συνοδεύεται από λεζάντα στα γαλλικά, που σημαίνει 'κάτω από τον ήλιο των Κυκλάδων'.
  • Η ανάρτηση έχει προκαλέσει θετικά σχόλια από τους followers του.
  • Ο Αλμπάνης αναμένεται να επιστρέψει σύντομα στις επαγγελματικές του υποχρεώσεις με τη νέα σεζόν του 'Maestro'.

Τις διακοπές του απολαμβάνει αυτές τις ημέρες ο Αντίνοος Αλμπάνης, ο οποίος έχει αφήσει για λίγο στην άκρη τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις και χαλαρώνει στις Κυκλάδες.

Αντίνοος Αλμπάνης κατά social media: «Είναι η πιο ύπουλη φράση εκεί έξω»

Ο ηθοποιός μοιράστηκε με τους followers του στο Instagram ένα στιγμιότυπο από την καλοκαιρινή του απόδραση. Στη φωτογραφία ποζάρει χωρίς μπλούζα, φορώντας πράσινο μαγιό και μαύρα γυαλιά ηλίου, κάτω από τον καταγάλανο ουρανό.

Με χαλαρή διάθεση και φόντο το κυκλαδίτικο τοπίο, ο Αντίνοος Αλμπάνης απολαμβάνει τον αυγουστιάτικο ήλιο. Μάλιστα, συνόδευσε τη φωτογραφία με μια σύντομη λεζάντα στα γαλλικά, που σημαίνει «κάτω από τον ήλιο των Κυκλάδων».

Η ανάρτησή του συγκέντρωσε γρήγορα σχόλια από τους διαδικτυακούς του φίλους, με αρκετούς να σχολιάζουν την εμφάνισή του και άλλους να του εύχονται όμορφες διακοπές.

Δες την ανάρτηση του Αντίνοου Αλμπάνη:

Ο ηθοποιός, πάντως, αναμένεται να επιστρέψει σύντομα στις επαγγελματικές του υποχρεώσεις, καθώς η νέα σεζόν του «Maestro» θα προβληθεί στους τηλεοπτικούς δέκτες τους επόμενους μήνες. Σε πρόσφατη συνέντευξή του είχε μιλήσει για την τέταρτη σεζόν της σειράς και την επιστροφή του Χριστόφορου Παπακαλιάτη στην παραγωγή, χαρακτηρίζοντας την προσπάθεια για τη συνέχιση της σειράς ιδιαίτερα απαιτητική.

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